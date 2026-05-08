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La Volkswagen Amarok bajó hasta un 7% su precio en una de sus versiones

La pickup fabricada en Pacheco registró rebajas en toda su gama durante mayo; los mayores ajustes se dieron en las versiones V6

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La Volkswagen Amarok bajó de precio toda su gama
La Volkswagen Amarok bajó de precio toda su gama

Volkswagen comenzó mayo con una fuerte reducción en los precios de la Amarok, en un contexto donde varias automotrices optaron por congelar o ajustar hacia abajo sus listas. Según la versión, las rebajas de la pickup fabricada en General Pacheco llegan hasta alrededor del 7%.

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El movimiento se da en medio de un reacomodamiento general de valores dentro de la industria automotriz, impulsado por la eliminación de los impuestos internos que afectaban a distintos vehículos.

Aunque las pickups quedaron históricamente exceptuadas de ese tributo por ser consideradas vehículos de trabajo, la caída en los precios de los SUV y otros modelos sustitutos comenzó a trasladarse también al segmento de las chatas medianas.

Las versiones V6 son las que más disminuyeron, con rebajas de hasta un 7%
Las versiones V6 son las que más disminuyeron, con rebajas de hasta un 7%

La mayor baja dentro de la Amarok se registró en la versión Highline V6 AT 4x4, que pasó de $92.857.600 a $86.397.750, una reducción cercana al 7%.

Por su parte, la variante Comfortline V6 AT 4x4 retrocedió de $79.179.500 a $73.301.700, mientras que las Extreme V6 AT y Hero V6 AT bajaron de $99.096.300 a $92.427.900.

En las configuraciones 4x2 también hubo ajustes. La Trendline TDI MT pasó de $54.980.250 a $51.929.800, mientras que la Highline TDI AT descendió de $74.071.550 a $70.458.850. Así quedaron los precios de la Volkswagen Amarok para mayo:

Amarok 4x2

  • Trendline TDI MT: $51.929.800
  • Comfortline TDI MT: $59.569.000
  • Comfortline TDI AT: $63.546.250
  • Highline TDI MT: $64.236.050
  • Highline TDI AT: $70.458.850

Amarok 4x4

  • Trendline TDI MT: $61.894.950
  • Comfortline V6 AT: $73.301.700
  • Highline V6 AT: $86.397.750
  • Extreme V6 AT: $92.427.900
  • Hero V6 AT: $92.427.900
  • Black Style V6 AT: $93.430.750
La versión Comfortline V6 AT quedó en $73.301.700
La versión Comfortline V6 AT quedó en $73.301.700

En abril, esta pickup patentó 1156 unidades, resultado que le permitió ubicarse en el noveno puesto entre los vehículos más vendidos del mes y alcanzar una participación de mercado del 2,6%. En el acumulado de 2026 registra 5657 patentamientos y un market share del 2,9%.

Mientras tanto, Volkswagen continúa realizando obras en su planta de General Pacheco de cara a la próxima generación de Amarok para el mercado latinoamericano. El desarrollo forma parte del denominado Proyecto Patagonia y dará origen a una pickup regional distinta de la Amarok global que la marca comercializará en otros mercados.

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