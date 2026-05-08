Jeep bajó hasta un 15% sus precios y ofrece modelos en 18 cuotas a tasa 0 en mayo

Las automotrices vienen desplegando este año estrategias comerciales agresivas luego de que el sector registrara en el primer cuatrimestre una leve caída del 5,7% en las ventas.

En ese contexto, y con el objetivo de sostener el ritmo de patentamientos (o incluso superar los niveles de 2025, que había sido un buen año para la actividad), varias marcas decidieron mantener promociones y ofrecer bonificaciones.

En ese escenario se ubica Jeep, una firma que durante mayo reforzó su propuesta comercial con precios especiales, líneas de crédito a tasa 0 y distintas herramientas para facilitar el acceso a toda su portfolio local.

La marca de las siete ranuras ofrece para todos sus modelos una financiación a tasa fija 0 a 12 meses para montos de hasta $24.000.000, además de otra alternativa también a tasa 0 en 18 meses, con un tope financiable de $18.000.000.

En paralelo, Jeep mantuvo durante mayo distintas bonificaciones sobre algunos de sus modelos más importantes. Entre ellos aparecen el Renegade Longitude, el Renegade Serie S, el Compass Blackhawk y el Commander Limited, todos con precios promocionales en la red oficial de concesionarios.

Estos modelos cuentan con una línea especial de financiación que permite acceder a montos de hasta $28.000.000 a 18 meses con tasa fija 0, en una estrategia orientada a sostener el nivel de ventas en uno de los segmentos más competitivos del mercado local.

Las bonificaciones informadas con alternativas de financiación son las siguientes:

Jeep Renegade Longitude: $43.500.000 (rebaja de $7,4 millones respecto del precio de lista)

$43.500.000 (rebaja de $7,4 millones respecto del precio de lista) Jeep Renegade Serie S: $44.500.000 (rebaja de $7,5 millones respecto del precio de lista)

$44.500.000 (rebaja de $7,5 millones respecto del precio de lista) Jeep Compass Blackhawk: $64.300.000 (rebaja de $8,6 millones respecto del precio de lista)

$64.300.000 (rebaja de $8,6 millones respecto del precio de lista) Jeep Commander Limited: $59.900.000(rebaja de $8,6 millones respecto del precio de lista)

Porcentualmente, estas bonificaciones alcanzan hasta un 14,6%, siendo el Renegade Longitude el modelo con el mayor descuento relativo. Por otro lado, estos tres modelos además cuentan con una financiación especial de hasta $28.000.000 con una tasa 0 y en un plazo de 18 meses.

Las bonificaciones alcanzan casi el 15%

A su vez, Jeep continúa ofreciendo préstamos UVA con tasa 0 a 12 meses y montos de hasta $30.000.000, además de otras alternativas que permiten financiar hasta el 80% del valor del vehículo, ampliando así las opciones disponibles para distintos perfiles de clientes en la Argentina.

Lista de precios de Jeep de mayo 2026

Jeep Renegade Sport: $46.340.000

$46.340.000 Jeep Renegade Longitude: $50.910.000

$50.910.000 Jeep Renegade Serie S: $52.060.000

$52.060.000 Jeep Renegade Willys: $57.350.000

Jeep Renegade

Jeep Compass Sport: $56.050.000

$56.050.000 Jeep Compass Limited Plus: $59.640.000

$59.640.000 Jeep Compass Serie S: $60.210.000

$60.210.000 Jeep Compass Blackhawk: $72.930.000

Jeep Compass

Jeep Commander Limited: $68.500.000

$68.500.000 Jeep Commander Overland: $83.230.000

$83.230.000 Jeep Commander Blackhawk: $83.950.000

Jeep Commander

Jeep Wrangler Rubicon 2 puertas: US$85.900

US$85.900 Jeep Wrangler Rubicon 4 puertas: US$89.900

Jeep Wrangler

Jeep Gladiator Overland: US$108.400

US$108.400 Jeep Gladiator Rubicon: US$117.500

Jeep Gladiator

Jeep Grand Cherokee Limited: US$133.700