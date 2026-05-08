Cómo conseguir auxilio mecánico ilimitado para la moto

El Automóvil Club Argentino (ACA) presentó su nuevo “Seguro Moto”, una propuesta integral desarrollada junto con la aseguradora La Caja y pensada para socios que buscan cobertura y asistencia en sus trayectos. La iniciativa contempla distintos niveles de protección y apunta tanto a quienes utilizan la moto en la ciudad como a los que realizan viajes de larga distancia.

La propuesta se divide en tres planes: Responsabilidad Civil, Total A y Total B. De esta manera, ofrece desde la cobertura mínima obligatoria para circular hasta protección ante daños totales por accidente, incendio y robo.

Además, uno de los principales diferenciales es el servicio de auxilio mecánico con kilometraje ilimitado (disponible en determinados planes) y la cobertura automática de Responsabilidad Civil en países limítrofes, una ventaja para quienes viajan en moto fuera de la Argentina.

El nuevo seguro también incorpora beneficios para socios del ACA. Entre ellos, se destacan un 10% de descuento permanente, reducción en la cuota social y la reposición de una unidad 0 km durante el primer año en los planes seleccionados. A su vez, la compañía informó que el valor de la póliza permanecerá congelado durante los primeros tres meses.

La propuesta de cobertura se divide en tres planes

Otro de los puntos fuertes de la propuesta es la digitalización del servicio. Tanto la contratación como la gestión del seguro pueden realizarse de manera 100% online, mientras que la tarjeta obligatoria estará disponible en todo momento a través de la aplicación ACA Móvil.

Según detallaron desde la entidad, el objetivo es que el motociclista pueda acceder de manera inmediata a la cobertura y, al mismo tiempo, aprovechar toda la red de servicios y beneficios que el Club ofrece en la Argentina.

El presente del sector de las dos ruedas

Durante abril se patentaron 80.737 motovehículos, lo que representó una suba interanual del 51,5% frente al mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 53.276 unidades, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De esta manera, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año se patentaron 301.962 unidades, un 47,5% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 204.732 vehículos.

La industria de las motos atraviesa un gran presente en ventas

Respecto a este buen presente, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Lo que está sucediendo en el mercado de los motovehículos es realmente notable, nuevamente acabamos de finalizar el mes de mayor registro de patentamientos de la historia, que supera a marzo, que a su vez fue el mes que ya había logrado el récord, luego de nueve años. Es mucha la gente que se está sumando al mercado de la movilidad con la compra de las unidades más básicas, con un rol preponderante de la financiación, y lo positivo es que esta tendencia puede mantenerse en este ritmo si las tasas continúan hacia abajo, sin dudas ese es el aspecto clave para este sector"

A su vez, el titular de Acara cerró: “Sería muy bueno para poder crecer también en los segmentos de mayor cilindrada, donde hay una gran variedad de marcas y modelos y una oportunidad de mayor rentabilidad para el concesionario”.