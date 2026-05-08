Cuanto cuestan las infracciones de tránsito más caras de Buenos Aires tras la suba de la nafta

El valor de las infracciones de tránsito volvió a ajustarse en la provincia de Buenos Aires, en línea con el aumento del precio de los combustibles. Como resultado, las multas registran un incremento del 16,8% para mayo y junio, tras la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro que determina su costo.

El sistema no es arbitrario, sino que cada multa se calcula en función de una cantidad de UF, cuyo valor se define según el precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA). De esta manera, las sanciones mantienen su peso económico frente a la inflación y a las variaciones del mercado energético.

Con el último ajuste, el valor de la UF pasó de $1896 a $2215. Este incremento impacta directamente en todas las infracciones, especialmente en aquellas consideradas graves, que pueden alcanzar montos millonarios.

Uno de los casos más representativos es el exceso de velocidad, la infracción más costosa que puede ser detectada por un radar. La escala va de 150 a 1000 UF, lo que hoy se traduce en multas que parten desde los $332.250 y pueden llegar hasta los $2.215.000, según la gravedad de la falta.

El exceso de velocidad se traduce en multas que parten desde los $332.250 y pueden llegar hasta los $2.215.000 Gentileza ANSV

Una situación similar se presenta con conductas de alto riesgo como circular por la banquina o hacerlo en contramano. En estos casos, la sanción oscila entre 200 y 1000 UF, con valores que actualmente van desde los $443.000 hasta los $2.215.000.

Entre las infracciones más severas también aparece conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes. Este tipo de faltas, que no son captadas por radares sino mediante controles específicos como alcoholímetros, comparten la misma escala de 200 a 1000 UF.

En términos económicos, implican multas de entre $443.000 y $2.215.000, a lo que pueden sumarse inhabilitaciones y otras sanciones accesorias.

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes implica multas de entre $443.000 y $2.215.000 GCBA

Otra de las faltas que puede derivar en cifras elevadas es circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. En este caso, el rango va de 300 a 1000 UF, lo que equivale a montos que hoy se ubican entre los $664.500 y los $2.215.000.

Cuándo prescriben las infracciones

En la Argentina, el marco general de las normas de tránsito está dado por la Ley N° 24.449, aunque cada jurisdicción puede aplicar sus propios criterios en determinados aspectos.

Uno de ellos es el plazo de prescripción de las multas. Según el artículo 89 de la normativa nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco años.

La provincia de Buenos Aires mantiene este esquema, respetando la diferenciación según la gravedad de la infracción. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires aplica un criterio distinto, donde todas las faltas prescriben a los cinco años desde la fecha en que fueron cometidas, sin distinción.