Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

Recientemente el Grupo Antelo, distribuidor oficial de GWM, presentó el nuevo Tank 300, un SUV que busca posicionarse en zona de liderazgo en su segmento, algo que ha logrado en los más de 40 países donde participa.

Omar Daneri, CEO del Grupo Antelo División Automotriz y Retail, dijo que "el Tank 300 es un SUV muy robusto, diseñado específicamente para el off road extremo, con un interior muy bien equipado, con un chasis reforzado, un sistema de tracción 4x4 con caja reductora, con 6 modos de conducción y 18 asistencias a la conducción".

El SUV Tank 300 se presentó por primera vez en el Salón de Automóvil de Chengdu en China en julio de 2020, se fabrica en la Planta de GWM en Chongqing en el país asiático y su lanzamiento comercial se realizó en diciembre de ese mismo año.

Exterior del Tank 300

Además, este SUV recibió la más alta calificación de seguridad con cinco estrellas de la AseanNCAP y el reconocimiento como ‘Vehículo del Año’ en Australia y ‘Mejor Todo Terreno’ en los Premios Automóvil Panamericano.

Llega con un chasis reforzado diseñado para el offroad, una tecnología que bloquea la rueda interior trasera para facilitar los giros cerrados en terrenos complejos y vista transparente del chasis que permite ver el suelo a través de la pantalla del vehículo, lo que ayuda a navegar por obstáculos.

Tiene estribos laterales, barras de techo y cobertor para la rueda de auxilio, ganchos de remolque delanteros y traseros, puerto de alimentación para remolque y preinstalación eléctrica de enganche.

La iluminación es 100% LED, con faros delanteros regulables en altura, luces de giro, DRL, antiniebla y traseras LED, complementados con sensor crepuscular y la función Follow Me Home. Sus dimensiones alcanzan los 4.760 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.903 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.750 mm y un baúl con una capacidad de carga de 400 litros (ampliable hasta los 1635 litros con los asientos traseros abatidos) e incorpora una mesa outdoor y salidas de 12 voltios y de 220 voltios.

En el interior, equipa volante multifunción tapizado en cuero con levas al volante, asientos de cuero Nappa con ajuste eléctrico (conductor en 8 direcciones y pasajero en 4), calefaccionados y ventilados, con soporte lumbar para el conductor y un techo solar con cortina eléctrico, entre otros sistemas. Trae llantas de Aleación de 17” y neumáticos 265/65 R17 y la capacidad del tanque de combustible es de 70 litros.

Interior del Tank 300

En cuanto a la motorización, está equipado con un motor 2.0 Turbo de inyección directa, que entrega 217 HP a 5500 rpm y 380 Nm de torque entre 1800 y 3600 rpm, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades; ofrece una capacidad de arrastre de 750 kg sin freno y de 2500 kg con freno.

La tracción es 4x4 con reductora y ofrece seis modos de conducción offroad y asistencias de conducción también para el fuera de pista.

“El sistema se complementa con bloqueo de diferencial trasero y delantero, ambos de accionamiento eléctrico de la marca Eaton, lo que permite asegurar que cada rueda reciba la misma cantidad de par, evitando pérdidas de tracción cuando una queda en el aire o sobre una superficie de baja adherencia. Esta configuración es clave en condiciones extremas de barro, roca o pendientes, ya que otorga una tracción constante y previsible”, comentaron los especialistas que acompañaron el recorrido.

Dispone de tres modos de tracción: 2H (estándar) para uso urbano/rutero eficiente; 4H (estándar) para superficies de baja adherencia como lluvia o ripio y el 4L (reductora) que multiplica el torque en condiciones extremas junto con los modos de conducción para Arena, Bache, Roca, Montaña y Barro.

En tanto, la dirección asistida eléctricamente ofrece tres niveles de rigidez (Deportivo, Cómodo y Ligero); en tanto, la suspensión delantera independiente tipo McPherson y trasera Multilink.

Entre los sistemas de seguridad y asistencias a la conducción incluye 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), una estructura reforzada, frenos a disco en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), sistema antivuelco (RMI), control de descenso (HDC), asistencia en partida en pendiente (HHC) y monitor de presión de neumáticos (TPMS). Además, trae anclajes ISOFIX y cinturones con pretensores y limitadores de fuerza.

Y, en cuanto a las ADAS ofrece Control de crucero adaptativo (ACC), Advertencia y asistencia de mantenimiento de carril y advertencia de desviación (LDW, LKA y LCK), Reconocimiento de señales de tránsito (TSR), Asistencia de velocidad inteligente (SAS), Asistencia de atasco de tráfico (TJA), Asistencia de crucero inteligente (ICA), Monitor de fatiga del conductor, Luces altas automáticas, Cámara 360° y 8 sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Igualmente, suma asistencias para la conducción todoterreno como el Control Crucero offroad (CCO), asistencia en partida en pendientes (HHC), control de descenso (HDC) y mitigación secundaria de colisiones (SCM). Todo controlado desde la pantalla offroad de 12.3” con visualización en tiempo real de datos relevantes.

El auto tiene una garantía del vehículo de seis años o 200.000 kilómetros

Como indicó Daneri, del Tank 300 está previsto comercializar 20 unidades por mes. Además, explicó que prevé que la demanda crezca una vez que “los clientes conozcan el producto”. Por el momento, sólo se venderá en versión naftera pese a que en otros países se ofrece con motorización híbrida e híbrida enchufable.

El precio del Tank 300 es de US$51.900 con una garantía del vehículo de seis años o 200.000 kilómetros, lo primero que ocurra; para el motor y transmisión, la garantía es de 10 años o 1.000.000 de kilómetros para primer y único dueño.

“La garantía demuestra la confianza de la marca en el modelo y la calidad del producto. Contamos con un amplio stock de repuestos, brindamos continuamente capacitación a los técnicos de Posventa, y asesoramiento a la red comercial. Además, GWM acaba de invertir en una fábrica en Brasil y abrirá un Centro de repuestos en ese país, hecho que acelera los tiempos de entrega y resolución de situaciones”, detalló el representante.

Finalmente, en el contexto actual este lanzamiento para el Grupo Antelo, “es muy importante porque completa toda la gama de GWM que tenemos prevista comercializar en la Argentina por el momento. Desde que lanzamos en 2018, comercializamos la marca Haval, luego lanzamos las pick ups Poer, este año presentamos los modelos híbridos Haval y eléctricos Ora. Y, ahora completamos con la marca Tank y el modelo 300”, concluyó Omar Daneri.