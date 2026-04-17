Lanzan una nueva pickup china en la Argentina y se convierte en la primera con esta tecnología en el país

MENDOZA-. A 1800 metros de altura entre montañas mendocinas, BYD Argentina presentó oficialmente la Shark DMO, su primera pickup para el mercado local. En un contexto donde la electrificación comienza a ganar terreno en nichos específicos, este lanzamiento se convierte en la primera camioneta híbrida enchufable en venderse en el país.

La pickup tuvo su presentación oficial en Mendoza

Según confirman de la marca, ya tuvieron 300 reservas en la etapa de preventa. La unidad llega importada desde china con un precio de US$59.990, pero desde BYD no descartan producirla en Brasil en el mediano plazo.

La Shark utiliza la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), una arquitectura que combina un motor térmico 1.5 turbo con dos motores eléctricos (uno en cada eje). El resultado es una potencia combinada de 437 CV y un torque de 650 Nm.

La chata combina un motor térmico 1.5 turbo con dos motores eléctricos

“Estos números la convierten en la única pick up con esa potencia en la Argentina”, señaló Cristian Albinati, gerente de producto de BYD. Estas cifras le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, un registro más cercano a un deportivo que a un vehículo de trabajo.

Gracias a esa propulsión, permite recorrer hasta 100km en modo 100% eléctrico y declara una autonomía total de 840 kilómetros en ciclo NEDC.

Permite recorrer hasta 100km en modo 100% eléctrico y declara una autonomía total de 840 kilómetros

Diseño y confort interior

Visualmente, la Shark se diferencia estéticamente. Sus dimensiones son 5,457mm de largo; 1,971mm de ancho; 1,925mm de alto y 3,260mm de distancia entre ejes. Declara una capacidad de carga de 835 kg, 2500kg de capacidad de remolque y un volumen de caja de 1450 litros.

El diseño exterior lo completa una firma lumínica LED que recorre todo el frente.

Declara una capacidad de carga de solo 835 kg, evidenciado su enfoque hacia el confort

Puertas adentro, la tecnología es la protagonista. Cuenta con una pantalla giratoria de 12,8 pulgadas —sello distintivo de la marca— y un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y head-up display. Un detalle no menor para el mercado argentino es la habitabilidad: gracias a la ubicación de la batería blade bajo el chasis (tecnología Cell to Chassis), el piso trasero es completamente plano y los asientos permiten una reclinación de hasta 27°.

Cuenta con una pantalla giratoria de 12,8" y un panel de instrumentos digital de 10,25"

Cuenta también con tecnología NFC permitiendo la apertura del vehículo vía una aplicación. Asimismo, la conectividad permite pre-climatizar no solo el habitáculo, sino también la temperatura de las butacas antes de ingresar al vehículo.

El confort de marcha es uno de sus puntos fuertes, gracias a la suspensión independiente de doble horquilla en cada rueda que se complementan con resortes helicoidales en el eje trasero, aportando mayor capacidad de absorción en caminos exigentes.

Los botones físicos acompañan a la selectora

Equipamiento y Seguridad

La Shark mantiene sus credenciales de pickup con un chasis con largueros propios desarrollados para proteger la batería. En términos de seguridad, la firma declara más de 20 asistencias a la conducción dentro de las cuales aparecen, por ejemplo, el control de crucero adaptativo, la alerta de colisión con frenado autónomo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego y más.

La camioneta cuenta con más de 20 asistencias a la conducción

Un punto llamativo de este lanzamiento es la ausencia de 4x4 “alta y baja”. En este caso, se reemplazan con modos de manejo como Nieve, Barro, Montaña y Arena.

Al seleccionar el Modo Arena, por ejemplo, el sistema enciende automáticamente el motor térmico para asegurar que el torque esté disponible al 100%, simulando el comportamiento de una marcha baja pero gestionado electrónicamente.

Cuenta también con cámara 360° con función “chasis transparente”, función que permite ver obstáculos que se encuentran debajo del vehículo en terrenos dificultosos.

Equipa también una cámara 360° con función “chasis transparente”

Equipa, por otro lado, el sistema V2L (Vehicle To Load), presente en el portfolio de BYD, que le permite a los usuarios utilizar a la unidad como fuente de carga para dispositivos.

“Podés irte a la montaña y enchufar una heladera, un aire de casa rodante o un horno eléctrico directamente a las tomas de la caja”, detalló Albinati.

La Shark se vende en la Argentina en una única versión en colores Atnlantis Gray, Pallas White, Obsidian Black, Urdu Milky-Gray Green y Floating Sun Orange. Tiene seis años de garantía o 150.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 150.000 kilómetros para la batería y el motor eléctrico.

Se vende en la Argentina en una única versión

“No somos un veranito”: definiciones sobre red, repuestos y el futuro en la Argentina

Tras la presentación, los directivos de BYD Argentina profundizaron sobre los desafíos de instalar una marca de nuevas energías en el país y cómo planean posicionarla en el mercado local.

Con 300 unidades ya reservadas, el perfil del comprador inicial es el de un usuario “muy informado” que busca un vehículo para uso personal y recreativo, aunque la marca admitió que empezaron a recibir consultas para flotas de empresas.

Según informaron, el 30% de las reservas se dieron en la provincia de Córdoba y otro 15% en Mendoza.

En la preventa se reservaron 300 unidades de la pickup

Sobre la procedencia de los vehículos, Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina, confirmó que la planta de Brasil está en preparación y que “el año que viene vamos a estar viendo productos de Brasil acá en la Argentina”.

Además, ante la consulta sobre la infraestructura de carga, fue enfático en que el cambio es cultural: “Al principio te genera ansiedad, lo reconozco... pero después de una, dos semanas se te cambia el hábito. El lugar de carga en el 99% de las situaciones es tu casa. Es como el celular: cada vez que ves un enchufe, cargás el auto”.

Es la primera chata híbrida enchufable en comercializarse en la Argentina

En un mercado con creciente oferta de origen asiático, Kimelman buscó diferenciar a BYD: “Queremos generar la confianza que da la marca con sus productos, pero también con la posventa. Para el cliente es difícil elegir ante tanta novedad una marca que tal vez fue solo un veranito; nosotros no somos un veranito”.

En esa línea, Fernández Paz explicó que la marca tiene un stock de repuestos que “supera el millón de dólares”. “Cada concesionario tiene esas piezas desde que lanzamos el modelo. Para las difíciles, las pedimos vía aérea: entre trámite, despacho y aduana, en 15 días están acá”, señaló.

El objetivo de la empresa será poder brindar una buena red de postventa

La red de concesionarios también está en plena fase de crecimiento. De los 21 puntos definidos originalmente, la marca planea expandirse a 28 o 29 concesionarios para finales de este año, apostando fuerte al segundo semestre.

Esta expansión se apoya en números que, según el Country Manager, demuestran que el desembarco no es una promesa a largo plazo sino una realidad comercial. “Hoy estamos acá para confirmar que el futuro de la movilidad basado en nuevas energías ya llegó. En apenas seis meses de operación, BYD se ha posicionado por primera vez en el top 10 de toda la industria automotriz en marzo”, destacó Kimelman ante la prensa.

“Hemos generado más de 600 empleos directos e indirectos y llevamos más de 10.000 horas de capacitación en alta tecnología que quedan en el país y se multiplican. Ya tenemos funcionando 9 talleres de última vanguardia con estándares globales exclusivos para nuestros clientes”, concluyó el directivo.