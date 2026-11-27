¿Qué ocurre con la estructura de un auto después de caer desde un acantilado a gran velocidad? Esa fue la pregunta que la automotriz china Geely buscó responder con una prueba poco habitual: lanzó una unidad de producción del Lynk & Co 07 GT desde un precipicio y registró las consecuencias del impacto. Cabe aclarar que el modelo no se comercializa en la Argentina, pese a que la marca ya desembarcó en el mercado local con otros tres vehículos (01, 06 y 08).

El ensayo se realizó en Zhangjiakou, China, y tuvo como objetivo mostrar la capacidad del vehículo para conservar su integridad estructural ante un accidente de gran magnitud. A diferencia de las pruebas de choque convencionales, la demostración llevó al modelo a una situación extrema, con una caída, varios rebotes y vuelcos antes de detenerse.

In the ongoing battle for most dramatic car safety demo, Lynk & Co has decided to launch a 07 GT off the end of a runway and over a cliff. It went well. pic.twitter.com/oZuglCHP0X — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) November 19, 2026

En el registro audiovisual se observa cómo el auto se aproxima al borde del acantilado y sale despedido a 70 km/h. Luego, cae de frente contra el terreno, rebota y da varias vueltas hasta quedar detenido sobre sus cuatro ruedas.

¿Cómo quedó el auto después de la caída?

Pese a la violencia del impacto, el vehículo conservó buena parte de su integridad estructural. Según informó Geely, las cuatro puertas continuaron funcionando y pudieron abrirse después del accidente.

Este detalle resulta relevante desde el punto de vista de la seguridad, ya que la posibilidad de abrir las puertas tras un choque puede facilitar la evacuación de los ocupantes y las tareas de asistencia.

La compañía también destacó que el parabrisas y las ventanas laterales permanecieron intactos. Por su parte, el techo panorámico de cristal sufrió grietas, pero no llegó a hundirse ni a desprenderse de la estructura.

Así quedó el vehículo luego del impacto

Otro de los elementos que llamó la atención fue el comportamiento de los airbags laterales de cortina. De acuerdo con la automotriz, las bolsas de aire mantuvieron la presión durante más de seis segundos después del impacto.

La conservación de estos componentes fue uno de los aspectos que Geely buscó resaltar con la prueba. Sin embargo, el estado final del vehículo no permite determinar por sí solo qué lesiones podrían haber sufrido sus ocupantes en un accidente de estas características.

¿Qué revela la prueba sobre la seguridad del modelo?

La demostración fue presentada por Geely como una muestra de los avances en seguridad automotriz y de la resistencia de la estructura del Lynk & Co 07 GT.

No obstante, este tipo de ensayo no reemplaza las evaluaciones realizadas por organismos independientes, como Euro NCAP, que someten a los vehículos a protocolos específicos para analizar su desempeño ante distintos tipos de impacto.

Por ese motivo, será necesario esperar los resultados oficiales de seguridad del modelo para contar con una evaluación independiente de su comportamiento. La prueba del acantilado permite observar cómo quedó la unidad después de la caída, pero no equivale a una calificación de protección para los ocupantes.