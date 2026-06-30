Las motos que más se venden en Argentina y por qué los repartidores las eligen

Las ventas de motos 0km atraviesan un gran momento, ya que entre enero y mayo se comercializaron 369.468 unidades, un 43,2% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 258.057 patentamientos, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Dentro de ese volumen de ventas, según los especialistas, aproximadamente el 80% corresponde a motos de baja cilindrada, es decir, de hasta 150 cc. De hecho, en el ranking de los 10 modelos más vendidos, según Acara, no aparece ningún modelo de más de 150 cc:

Honda Wave 110S: 34.997 (ventas entre enero y mayo);

34.997 (ventas entre enero y mayo); Gilera Smash: 32.616;

32.616; Keller KN110-8: 32.069;

32.069; Motomel B110: 24.375;

24.375; Corven Energy 110: 21.587;

21.587; Mondial LD 110 Max: 13.878;

13.878; Motomel S2 150: 8001;

8001; Zanella ZB 110: 6923;

6923; Motomel CX 150: 6131;

6131; Honda GLH 150: 6153.

La Honda Wave 110 tiene un consumo de aproximadamente 2 litros cada 100 kilómetros motos.honda.com.ar

Esta hegemonía en el mercado responde, principalmente, a una cuestión económica. Al tratarse de modelos de entre 110 cc y 150 cc, tienen precios de compra más accesibles, consumen menos combustible, requieren un mantenimiento más económico y el costo de sus repuestos suele ser inferior al de motos de mayor porte.

Actualmente, algunos de los modelos más vendidos parten desde valores cercanos a $1.600.000, como la Mondial LD 110 Max RT ($1.638.990),Corven Energy 110 ($1.734.990), Motomel Blitz Base ($1.800.000) y Gilera Smash VS ($1.840.000), todas integrantes del ranking de patentamientos. Los precios informados son los de lista de junio 2026.

A esto se suma la amplia oferta de financiación, que permite acceder a una moto con un anticipo reducido y financiar el resto del valor en cuotas, una herramienta que impulsó el crecimiento del segmento durante el último año y facilitó el acceso a este tipo de vehículos para miles de usuarios.

Entonces, como herramienta de trabajo estas motos representan una de las alternativas más económicas para desempeñarse en actividades como el reparto de comida o mismo para la distribución de paquetes. Sólo a modo de comparación, el auto 0km más económico del mercado, el Renault Kwid, tiene un precio de lista de $26.490.000 en junio, una cifra que supera ampliamente el valor de cualquiera de estas motos de baja cilindrada.

La diferencia de precio entre la moto más accesible y el auto 0 km más económico del mercado es notoria Nestor Rizhniak - Shutterstock

Si bien una parte importante de las ventas corresponde a motos adquiridas como herramienta de trabajo, el éxito de este segmento también se explica por su practicidad para el uso diario. Gracias a su bajo costo de uso y facilidad para desplazarse en la ciudad, muchas personas las eligen como una alternativa al transporte público.