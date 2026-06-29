Japón quiere ganarle a China: tres automotrices podrían firmar un acuerdo clave

Honda, Nissan y Mitsubishi avanzan en una negociación para compartir las unidades de control electrónico —conocidas como ECU— en sus vehículos de próxima generación, según informó Nikkei Asia.

El movimiento apunta a reducir costos de desarrollo y mejorar la competitividad frente a Tesla y los fabricantes chinos, que tomaron ventaja en una industria cada vez más atravesada por el software, la conectividad y las actualizaciones remotas.

Las ECU son componentes electrónicos que controlan distintas funciones del vehículo. En los autos convencionales puede haber decenas, e incluso alrededor de 100 unidades de control, cada una dedicada a una tarea específica, como el motor, los frenos o distintos sistemas de asistencia.

En los vehículos definidos por software —SDV, por sus siglas en inglés— esa arquitectura cambia porque el auto necesita una unidad central capaz de coordinar funciones más complejas y recibir actualizaciones frecuentes a través de internet.

El software juega un rol fundamental en las nuevas generaciones de vehículos

Los SDV permiten que un fabricante mejore prestaciones o incorpore nuevas funciones después de la venta del vehículo, sin cambiar piezas físicas. Entre esas funciones pueden aparecer sistemas de conducción autónoma, asistencias avanzadas al manejo, aplicaciones de mapas, entretenimiento a bordo o mejoras en el comportamiento dinámico del auto.

De acuerdo con The Japan News, Honda y Nissan se encuentran en la etapa final de las negociaciones para desarrollar en conjunto una ECU central que supervise el vehículo completo. También analizan suministrarle esa unidad a Mitsubishi, compañía en la que Nissan posee una participación del 26%.

El objetivo es aprovechar economías de escala. Diseñar este tipo de arquitectura electrónica demanda inversiones elevadas y conocimientos que ya no se limitan a la ingeniería mecánica tradicional. Al compartir parte del desarrollo, las automotrices japonesas buscan acelerar la llegada de sus próximos modelos y, al mismo tiempo, reducir el gasto.

En febrero de 2025 se anunció el fracaso de las negociaciones entre Nissan, Honda y Mitsubishi por desacuerdos entre las partes

Los vehículos que incorporen estas unidades de origen conjunto podrían llegar al mercado entre 2029 y 2030, según cita Nikkei Asia. A su vez, la tecnología se aplicaría tanto a modelos eléctricos como híbridos.

Iván Espinosa asumió como CEO global de Nissan tras la fusión fallida y la salida de Uchida de la empresa Nissan

Al mismo tiempo, Honda y Nissan trabajan en un posible acuerdo de fabricación conjunta en Norteamérica. Ese esquema productivo podría incluir el suministro de pickups de Nissan a Honda y Mitsubishi, además de la exploración de desarrollos compartidos para vehículos de mayor tamaño, según el mismo medio japonés. La negociación se da después del intento fallido de fusión en febrero de 2025 por desacuerdos entre las partes. Tras ese freno, las empresas optaron por avanzar por proyectos y no una unión total.

De la misma forma, cada compañía conservaría libertad para desarrollar unidades y funciones propias en áreas que hacen a su diferenciación, como la conducción autónoma, los mapas, el entretenimiento o la experiencia de usuario.

Los cambios se dan en un marco en el que las marcas japonesas buscan evitar quedar relegadas en una carrera donde la escala tecnológica empieza a ser tan importante como la escala industrial, producto del cambio de la industria automotriz a nivel mundial realizado con el avance de Tesla y principalmente, de los fabricantes chinos.