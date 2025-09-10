Las razones por las que un economista se preguntó ¿se viene el “año del dragón”?

¿Tu próximo vehículo en la Argentina, será chino y/o eléctrico? Con esta pregunta, Leonardo Valente, economista y experto en electromovilidad, abrió su análisis sobre las nuevas tecnologías en movilidad y el panorama local en este 2025, en el marco del Summit de Movilidad en LA NACION.

Una serie de factores son los que han impulsado la expansión de la oferta y variedad de productos de origen chino en nuestro país. Valente enumeró en su diagnóstico a los principales: el fin del cepo, sobre todo para usuarios particulares; el desembarco de la marca BYD, que lanzó su preventa de autos eléctricos en el país.

“En cada país donde desembarca, genera una verdadera revolución por volumen, por tecnología y por estar enfocada en la electromovilidad,” explayó Valente.

Nuevas tecnologías en movilidad panorama argentino 2025

Otro de los factores, es la presencia de nuevos dealers. Las marcas de origen chino se topan con empresarios, que vienen del mundo automotriz, del sector de autopartes o tienen recursos para desarrollar redes nacionales que están instalando. “Hay concesionarios de marcas tradicionales que suman marcas chinas, hay otras operaciones que quieren jugar con esta oportunidad”, agregó.

Por su parte, otro de los factores de este fenómeno es la aparición del vehículo plug-in. Se trata de un auto con motor de combustión pero que además cuenta con una batería grande, que permite realizar recorrido cotidiano de 80 kilómetros solo con batería. En esa línea, para muchos casos todo el recorrido de una jornada puede hacerse utilizando la batería eléctrica sin la necesidad de cargar nafta, a excepción de aquellos que realicen viajes largos con el auto.

“Como un tema no menor, hoy estamos en un contexto complicado de tasas y de dólar pero sabemos que la financiación, tal cual pasa como con el crédito hipotecario, puede ser la llave para que muchas personas puedan tomar esa opción”, dijo.

En la exposición, Valente mencionó el Decreto 49/2025 que fue el cisne negro de este año. Pero ese decreto es el que realmente cambia las reglas de juego, porque permite a 50.000 vehículos electrificados ingresar sin pagar el arancel extrazona, tienen que tener un valor Free On Board (FOB) por debajo de los US$16.000. “Esto abre el juego para que muchas personas empiecen a tener opciones de origen chino y con electrificación a valores impensados”, agregó.

Así como existen varias oportunidades para el sector local, también se presentan desafíos. “En la Argentina todavía no contamos con definiciones básicas. Tal es el caso de un estándar de carga, que no lo hay”, explaya el especialista.

Leonardo Valente, economista y experto en electromovilidad Fabián Malavolta

Sumado a esto, las redes de infraestructura aún son incipientes, ya que las personas que cuentan con auto eléctrico no tienen dónde cargarlo. Por lo tanto, “nos encontramos ante un cambio claro de paradigma en el que el auto eléctrico se carga en la casa. Cuesta imaginarse el paradigma convencional de estaciones de servicio donde se carguen los autos de forma rápida. Quizás con la llegada masiva de los autos chinos, se traccione la necesidad de contar con una infraestructura adecuada”, analiza.

En la actualidad, el único tramo relativamente electrificado es la ruta que va desde Buenos Aires a Córdoba pasando por Rosario. “No tenemos grandes capacidades de carga rápida. Yo creo que la acelerada masiva de origen de productos chinos electrificados va a empezar a traccionar la demanda para tener más puntos de carga para necesitar hacer grandes desplazamientos”.

Nos encontramos ante la congruencia y conjunción de un fenómeno emergente como lo es la “chinificación” (¿el año del Dragón?) del parque automotor argentino y nuevas tecnologías que nos permiten pensar desde cero que la electrificación de la Argentina podría llegar a ser diferente.