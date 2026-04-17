Una marca japonesa presentó el auto híbrido más barato de la Argentina

La oferta de electrificados continúa expandiéndose en el país; las características y precios del nuevo integrante del segmento de los hatchback chicos
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La oferta de los electrificados (categoría que contiene tanto a los eléctricos como a los híbridos en sus diferentes variables) sigue creciendo con velocidad en la Argentina.
La última marca en sumarse a esta tendencia fue Suzuki, que presentó el Swift Hybrid, equipando una motorización MHEV (Mild Hybrid, o híbrido suave), transformándose en el primero de la automotriz japonesa en el país en equipar esta tecnología.
El modelo, comercializado en el país por su representante local Inchcape, continúa ocupando el segmento de los hatchback chicos (segmento B-). Se produce en India y llega en dos versiones: GLX MT y GLX CVT.
Permanece en ese segmento al contar con un largo de 3,86 m, ancho de 1,735 m, alto de 1,52 m y distancia entre ejes de 2,45 m, lo que le da un baúl de 265 litros. A diferencia del modelo conocido en nuestro mercado, esta sexta generación viene con un diseño moderno y más tecnología.
Equipa una mecánica “híbrida suave”, que está compuesta por un motor naftero de 1.2 L, 3 cilindros y 12 válvulas, que entrega 81,1 CV a 5700 rpm y 112 Nm de torque a 4300 rpm.
Al motor naftero le agrega un generador alimentado por una batería de iones de litio, que permite recuperar energía durante las desaceleraciones.
Esto permite mejorar la eficiencia, al punto que declara consumos promedio de 4,3 L/100 km en uso mixto.
Según la versión, viene asociado una caja manual de 5 marchas o una automática tipo CVT con 7 marchas simuladas. La tracción es delantera.
En cuanto al equipamiento, cuenta con pantalla multimedia de 9” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático con botones físicos, acceso y arranque sin llave, volante multifunción, sensor y cámara de retroceso, entre otros.
En lo que concierne a su seguridad, llega con un paquete completo de elementos de protección para el segmento. El mismo incluye seis airbags (frontal, lateral y de cortina), control de estabilidad, frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendiente, alerta de cinturón de seguridad, entre otros.
A lo anterior suma varias asistencias a la conducción (ADAS), como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo, asistencia de luces altas, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y asistencia de centrado y salida de carril.
Sale al mercado disponible en los colores Azul Metálico, Rojo, Blanco Perla, Plata Metálico Perlado y Gris Magma. Tanto el azul como el rojo también cuentan con la opción bitono, combinado con negro.
Los precios sugeridos son los siguientes: GLX MT, US$20.900, y GLX AT, US$22.900. Ambas versiones comparten el mismo equipamiento, diseño, tecnología y seguridad, solo cambia el sistema de transmisión.
- Suzuki Swift Hybrid GLX MT: US$20.900
- Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$22.900
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