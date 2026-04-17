Una marca japonesa presentó el auto híbrido más barato de la Argentina

La oferta de los electrificados (categoría que contiene tanto a los eléctricos como a los híbridos en sus diferentes variables) sigue creciendo con velocidad en la Argentina.

La última marca en sumarse a esta tendencia fue Suzuki, que presentó el Swift Hybrid, equipando una motorización MHEV (Mild Hybrid, o híbrido suave), transformándose en el primero de la automotriz japonesa en el país en equipar esta tecnología.

El hatchback chicos (segmento B-) se produce en India

El modelo, comercializado en el país por su representante local Inchcape, continúa ocupando el segmento de los hatchback chicos (segmento B-). Se produce en India y llega en dos versiones: GLX MT y GLX CVT.

Permanece en ese segmento al contar con un largo de 3,86 m, ancho de 1,735 m, alto de 1,52 m y distancia entre ejes de 2,45 m, lo que le da un baúl de 265 litros. A diferencia del modelo conocido en nuestro mercado, esta sexta generación viene con un diseño moderno y más tecnología.

Su baúl es de 265 litros

Equipa una mecánica “híbrida suave”, que está compuesta por un motor naftero de 1.2 L, 3 cilindros y 12 válvulas, que entrega 81,1 CV a 5700 rpm y 112 Nm de torque a 4300 rpm.

Al motor naftero le agrega un generador alimentado por una batería de iones de litio, que permite recuperar energía durante las desaceleraciones.

El modelo destaca por su consumo: declara un promedio de 4,3 L/100 km en uso mixto

Esto permite mejorar la eficiencia, al punto que declara consumos promedio de 4,3 L/100 km en uso mixto.

Según la versión, viene asociado una caja manual de 5 marchas o una automática tipo CVT con 7 marchas simuladas. La tracción es delantera.

Sus llantas son de aleación de 15"

En cuanto al equipamiento, cuenta con pantalla multimedia de 9” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático con botones físicos, acceso y arranque sin llave, volante multifunción, sensor y cámara de retroceso, entre otros.

Trae pantalla multimedia de 9” compatible con Android Auto y Apple CarPlay y climatizador bizona

En lo que concierne a su seguridad, llega con un paquete completo de elementos de protección para el segmento. El mismo incluye seis airbags (frontal, lateral y de cortina), control de estabilidad, frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendiente, alerta de cinturón de seguridad, entre otros.

Viene con seis airbags y un buen paquete de ADAS para el segmento

A lo anterior suma varias asistencias a la conducción (ADAS), como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo, asistencia de luces altas, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y asistencia de centrado y salida de carril.

Sale al mercado disponible en los colores Azul Metálico, Rojo, Blanco Perla, Plata Metálico Perlado y Gris Magma. Tanto el azul como el rojo también cuentan con la opción bitono, combinado con negro.

Los precios sugeridos son los siguientes: GLX MT, US$20.900, y GLX AT, US$22.900. Ambas versiones comparten el mismo equipamiento, diseño, tecnología y seguridad, solo cambia el sistema de transmisión.