Nissan busca irse del país y confirmó negociaciones para vender su operación a grupos locales

Nissan Argentina emitió un comunicado de prensa en el que oficializa un “memorando de entendimiento” con el Grupo SIMPA y el Grupo Tagle con el objetivo de vender su operación en el país.

En el mismo, desde la marca japonesa aseguran que “el entendimiento no constituye un acuerdo definitivo”, a pesar de que la hipótesis de su salida del país está presente en los medios desde hace tiempo.

Según aseguraron, “el proceso se encuentra en una etapa de análisis que implica la revisión detallada de los distintos aspectos del negocio por parte de las compañías involucradas”.

El Grupo Simpa opera actualmente una planta de ensamblaje en Pilar (el año pasado cerró la de Campana) donde ensamblan ocho marcas y alrededor de 50 modelos. Son unidades de Royal Enfield, KTM, Gas Gas, CFMoto, Aprilia (bajo licencia Piaggio), QJ Motor y Moto Morini, entre otras. Además, importa Harley Davidson.

La marca presentó hace pocos días su nuevo SUV Kait

Por otro lado, el Grupo Tagle cuenta con una importante red de concesionarios en Córdoba con marcas como BYD, Fiat, Jeep, Peugeot, RAM, Renault, Volkswagen y la propia Nissan. Además, cuenta con concesionarios de las motos Royal Enfield, Moto Morini y Motoplex (las dos primeras las fabrica el Grupo Simpa y el tercero es el concepto multimarca premium de la empresa liderada por Martín Schwartz).

En caso de la operación se concrete, la Argentina tomaría el mismo rumbo que Chile y Perú, donde a partir del 4 de mayo cambia al modelo de distribución en manos del Grupo Astara.

Si se replica el mismo modelo en la Argentina, los nuevos dueños pasarían a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a 36 mercados importadores de América Latina.

Las operaciones comerciales continuarán desarrollándose con normalidad

Desde la compañía agregaron que las operaciones comerciales continuarán desarrollándose con normalidad, manteniendo la comercialización de su portafolio de productos, el lanzamiento de nuevos modelos y la prestación de los servicios de atención y posventa, como así la continuidad de las operaciones del plan de ahorro.

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