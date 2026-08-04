Las subastas de autos que se vienen en el mes de agosto 2026

En un contexto en el que las subastas de vehículos ganan cada vez más protagonismo como alternativa para acceder a autos usados a valores competitivos, durante agosto habrá tres nuevos remates online con más de 300 unidades disponibles.

La plataforma NarvaezBid informó que el primero cerrará el 5 de agosto y corresponde a una ejecución prendaria del Banco Santander; el segundo será el 7 de agosto, con vehículos provenientes de la renovación de flota de Volkswagen; mientras que el tercero tendrá lugar el 13 de agosto, con unidades de General Motors (Chevrolet).

En conjunto, las tres subastas reúnen autos, pickups, SUV, utilitarios, motos y camiones, con bases que parten desde los $500.000, según el remate.

Subasta del Banco Santander

La subasta incluye unidades ubicadas en San Fernando (provincia de Buenos Aires) y Tucumán. De acuerdo con la información difundida por la plataforma organizadora, los vehículos podrán adquirirse con una base mínima de $500.000 en el caso de autos, pickups, utilitarios y motos, mientras que los camiones partirán desde $1.000.000.

Entre los modelos destacados aparecen distintas versiones del Fiat Cronos, además de varios ejemplares del Volkswagen Nivus TSI modelo 2025, una Volkswagen Amarok V6 Extreme 2025, una Honda CB300 Twister modelo 2024 y un Mercedes-Benz Atego 2024.

Ahora bien, uno de los lotes con el precio más bajo es un Peugeot 208 patentado en 2014 que, si bien no tiene el kilometraje informado, sale a subasta con una base de $500.000.

Peugeot 208

Subasta de Volkswagen

La subasta, que cerrará el 7 de agosto, reúne vehículos provenientes de la renovación de flota de la automotriz alemana y se realizará con unidades ubicadas en San Fernando (provincia de Buenos Aires).

Entre los modelos destacados figuran distintas Volkswagen Taos, con precios base desde $16.900.000, y varias Volkswagen Amarok modelo 2016, cuyos valores base oscilan entre $9.746.400 y $11.800.000.

El lote con el precio base más bajo es una Volkswagen Amarok 4x4 patentada en 2016, con 118.601 kilómetros recorridos y una base inicial de $9.746.400.

Volkswagen Amarok

Subasta General Motors

En tanto, el 13 de agosto será el turno de la subasta correspondiente a la renovación de flota de General Motors, también con vehículos ubicados en San Fernando (provincia de Buenos Aires).

El catálogo incluye distintas versiones de Chevrolet Tracker, con bases desde $15.473.781; Chevrolet Cruze, tanto sedán como hatchback, desde $15.581.105; Chevrolet Montana, desde $29.005.643; Chevrolet S10, con valores a partir de $36.863.503; y Chevrolet Trailblazer, desde $38.728.052.

Dentro de esta subasta, uno de los lores que parten desde un preico más bajo es un Chevrolet Tracker modelo 2022, que tiene 99.295 kilómetros declarados y saldrá a remate con una base de $15.473.781.

Chevrolet Tracker

Cómo participar

Cualquier persona o empresa puede participar gratuitamente en las subastas. Para ello hay que registrarse en la web y, una vez que el usuario haya sido validado, se habilita la posibilidad de ofertar.

Pueden recibirse ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta, que puede variar dependiendo del evento. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agrega tres minutos extras al reloj, hasta que la última en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.

Las unidades se venden directamente transferidas al comprador y pueden consultarse de manera online. Aunque, en el caso de que el interesado lo desee, también es posible coordinar una visita en la playa de Narvaezbid, ubicada en San Fernando, Buenos Aires, o en otros puntos de exhibición. En las condiciones de participación de las subastas se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.