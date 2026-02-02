Las subastas de autos que se vienen en el mes de febrero 2026

El segundo mes del año llegará con mucho movimiento en materia de subastas de autos. Narvaezbid, una plataforma de remates online, tendrá, por lo menos, tres subastas confirmadas a lo largo de la primera semana de febrero, con una oferta variada y un gran abanico de opciones.

El miércoles 4 de febrero se realizará una subasta con 69 unidades pertenecientes al Banco Santander. Al día siguiente, el jueves 5, será el turno de un remate compuesto por 25 vehículos de la empresa BASF. Finalmente, el viernes 6 de febrero se llevará a cabo una nueva almoneda de vehículos del Grupo Stellantis.

A continuación se detallan los lotes más destacados de cada subasta. De todos modos, se recomienda ingresar al sitio oficial de Narvaezbid para acceder a información más precisa de cada modelo y consultar la oferta completa disponible, que incluye motos, autos, SUV y pickups.

Los modelos más destacados

Remate del Banco Santander

En la almoneda de esta entidad financiera, los vehículos con el precio inicial más bajo corresponden a motos. Entre ellas se destaca una Bajaj Rouser 200 modelo 2024, con solo 3675 kilómetros declarados y un valor base de $300.000.

Bajaj Rouser 200

Dentro del segmento de autos, el de menor oferta inicial es un Citroën C3 modelo 2018, que registra 100.937 kilómetros y tiene un precio base de $500.000.

Citroën C3

También se ofrecen varios lotes del Fiat Cronos, uno de los modelos más buscados en su versión 0km. En este caso, uno de los vehículos es modelo 2024, cuenta con 82.164 kilómetros declarados y parte de un precio inicial de $500.000.

Fiat Cronos

En este remate aparecen algunos SUV, aunque no hay pickups. Un ejemplo es el Chevrolet Spin; la unidad más accesible es modelo 2014, tiene aproximadamente 160.000 kilómetros declarados y una oferta inicial de $500.000.

Chevrolet Spin

Remate de BASF

La subasta que se realizará al día siguiente de la del Banco Santander corresponde a BASF. En este caso, el lote más económico es una Fiat Strada modelo 2024, sin kilometraje declarado y con registro de una colisión frontal. Su precio mínimo es de $3.396.000.

El segundo vehículo con menor valor inicial es un Volkswagen Suran modelo 2015, que cuenta con 127.551 kilómetros recorridos y un precio base de $7.080.755. Además, dentro de este remate aparecen varias unidades del mismo modelo, con diferentes años, kilometrajes y valores.

Volkswagen Suran

Si se sube de segmento, el SUV que parte del menor precio es un Renault Duster modelo 2017, con 219.125 kilómetros en el odómetro y una oferta inicial de $9.904.345.

Renault Duster

En esta subasta sí hay pickups. La de menor precio inicial es una Volkswagen Amarok modelo 2014, con un valor base de $12.847.395 y 280.976 kilómetros declarados. También figura una Nissan Frontier dentro de la oferta disponible.

Volkswagen Amarok

Remate del Grupo Stellantis (unidades en dólares)

La almoneda del Grupo Stellantis incluye tanto unidades cotizadas en pesos argentinos como otras dos expresadas en dólares estadounidenses. En el caso de estas últimas, la subasta se abona en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.

Una de las unidades publicadas en dólares es una Chrysler Town & Country modelo 2013, que registra 136.042 kilómetros declarados y tiene un precio inicial de US$12.032.

Chrysler Town & Country

La otra unidad es una Jeep Gladiator Rubicon modelo 2023, con tracción en las cuatro ruedas, que registra 20.286 kilómetros y parte de un valor base de US$56.823.

Jeep Gladiator

Remate del Grupo Stellantis (unidades en pesos)

En el caso de los autos cotizados en pesos, el que tiene el precio base más bajo es un Peugeot 206, patentado en 2008, con más de 200.000 kilómetros declarados y una oferta inicial que arranca en $873.391.

Peugeot 206

Uno de los lotes más destacados de este remate es una Jeep Rampage Rebel modelo 2024, que registra aproximadamente 244 kilómetros en su tablero y, por ese motivo, parte de un precio inicial de $36.100.680.

Jeep Rampage

Cómo participar de cualquier subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios muy competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso.