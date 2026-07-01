Las subastas de autos que se vienen en el mes de julio 2026

Las subastas ganan cada vez más protagonismo, según agentes del sector, debido a que representan una oportunidad para comprar autos y motos a precios competitivos.

Durante julio, la plataforma NarvaezBid presentó una nueva serie de subastas que incluye lotes de autos, SUV, pickups y motos que cuentan con un precio base de aproximadamente $500.000, según información oficial.

Una de las más destacadas tendrá lugar este miércoles 1 de julio, cuando se subastarán más de 140 vehículos, entre autos, motos, pickups y utilitarios, en un remate organizado por Banco Santander.

Contará con dos horarios de cierre, según el lote: uno a las 11:15 y otro a las 14. Por otro lado, el 3 de julio también se realizará otro remate, en este caso como parte de la renovación de flota de Telecom.

Subasta del Banco Santander

A continuación, algunos detalles de los lotes que serán subastados. En muchos casos, el estado general del vehículo tiene especificaciones a considerar, por lo que se recomienda revisar el detalle destacado en el sitio web de la subastadora antes de ofertar.

Uno de los más destacados es un Peugeot 208 Allure 1.5 de color blanco y modelo 2015. Registra 150.821 kilómetros declarados y su precio base es de $500.000.

Peugeot 208

Luego, dentro del segmento de los sedanes, aparece un Volkswagen Vento 2.0 modelo 2015, con aproximadamente 157.708 kilómetros declarados. Al igual que el Peugeot 208, este lote parte de un precio base de $500.000. Cabe aclarar que este vehículo cuenta con uno de sus faros rotos.

Volkswagen Vento

Un escalón por encima en cuanto al precio, varios lotes de motos parten desde los $600.000. Uno de ellos, por ejemplo, corresponde a una Bajaj Rouser 200 modelo 2024, con apenas 5838 kilómetros declarados.

Bajaj Rouser 200

Dentro del segmento de los SUV, uno de los destacados es un Fiat Fastback 250 AT patentado en 2024. La unidad registra 27.228 kilómetros declarados y sale a subasta también con un precio base de $500.000.

Fiat Fastback

En cuanto a las pickups, aparecen unidades con ofertas ya recibidas. Por ejemplo, al momento de publicación de este artículo, una Ford Ranger DC LTD V6 4x4 de 2024 cuenta con un monto a superar de $24.000.000.

Ford Ranger

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso información detallada y fotos reales de cada vehículo, la posibilidad de seguir ofertas en tiempo real y participar de forma 100% online, desde cualquier dispositivo.