Licencia de conducir a los 17: qué provincias la habilitan y qué requisitos piden en 2026

En la Argentina, la posibilidad de obtener la licencia de conducir antes de los 18 años está contemplada a nivel nacional, pero su aplicación concreta depende de cada jurisdicción. Gracias a esto, el esquema muestra un mapa heterogéneo, donde la mayoría de las provincias habilita el trámite desde los 17 años bajo ciertas condiciones, pero hay otras que mantienen la edad mínima en 18 para autos particulares.

La base normativa surge de la Ley Nacional de Tránsito, que establece que los menores de edad pueden acceder a licencias de clases particulares —como autos o motos de baja cilindrada— siempre que cuenten con autorización de sus representantes legales y cumplan con los exámenes obligatorios. Sin embargo, la emisión efectiva queda en manos de provincias y municipios, lo que abre la puerta a diferencias en su implementación.

Dónde se puede sacar la licencia a los 17 años

Según el relevamiento, la licencia a los 17 años está habilitada —con distintos matices— en la mayoría del país. Entre las jurisdicciones que permiten el trámite se encuentran la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

A ese grupo se suma la Ciudad de Buenos Aires, que también contempla la emisión de licencias para menores de edad, bajo un régimen específico que exige autorización de padre, madre o tutor, la cual debe renovarse mientras el titular no alcance la mayoría de edad. En estos distritos, la habilitación suele aplicarse a las licencias de autos particulares (clase B1) y motos de baja cilindrada, con restricciones propias de la edad.

En la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán se puede sacar la licencia con 17 años Archivo

El principal contraste aparece en Santa Fe y Mendoza, donde la edad mínima para obtener la licencia de conducir autos particulares se mantiene en 18 años. En esas jurisdicciones, los menores no pueden acceder a la categoría B1, independientemente de la autorización parental.

Existen además algunas provincias donde la implementación no es completamente homogénea y depende del centro emisor de licencias o del municipio. Es el caso de Chubut, San Juan y San Luis, donde conviven criterios distintos según la localidad, por lo que se recomienda verificar las condiciones específicas en cada jurisdicción antes de iniciar el trámite.

Más allá de las diferencias locales, el proceso para obtener la licencia a los 17 años mantiene una estructura común en todo el país. El requisito central es la autorización del representante legal —padre, madre o tutor—, que en muchos casos debe estar certificada por escribano o juez de paz.

En Santa Fe y Mendoza la edad mínima para obtener la licencia de conducir autos particulares se mantiene en 18 años

A eso se suman los pasos habituales, como presentar DNI con domicilio en la jurisdicción, abonar la boleta del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), realizar un curso de educación vial —en algunos casos específico para jóvenes— y aprobar los exámenes psicofísico, teórico y práctico.

También hay diferencias en la vigencia inicial de la licencia. En algunas jurisdicciones, como Neuquén, los permisos otorgados a los 17 años tienen una duración más acotada, lo que obliga a una renovación temprana.