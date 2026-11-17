Una duda recurrente entre los conductores es si, al rendir el examen práctico para obtener la licencia de conducir con un auto con caja automática, luego pueden manejar sin restricciones uno con caja manual. Aunque circulan distintas versiones sobre este tema, según fuentes del sector consultadas por LA NACION, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y las disposiciones posteriores no establecen diferencias entre quienes rinden la evaluación con un vehículo automático y quienes lo hacen con uno manual.

Esto quiere decir que la normativa nacional no contempla, por sí misma, una restricción para conducir vehículos con caja manual por el solo hecho de haber aprobado la evaluación con uno automático.

Así luce la nueva licencia de conducir

Sin embargo, algunas jurisdicciones pueden establecer criterios propios e incorporar observaciones en la licencia de conducir para delimitar el tipo de vehículos que puede manejar cada titular.

Uno de los casos particulares es el de la provincia de Buenos Aires. Justamente, en relación con este tema, el 9 de octubre de 2026, la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito emitió la Circular N° 11/2026, dirigida a los centros de emisión de licencias de los 135 municipios bonaerenses.

Cuando se trate de una primera licencia para conducir autos y el aspirante apruebe el examen práctico con un vehículo de transmisión automática, deberá incorporarse en el campo de observaciones de la Licencia Nacional de Conducir la leyenda: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”.

El criterio responde a que esta evaluación no permite comprobar algunas habilidades específicas necesarias para manejar un auto manual, como el accionamiento del embrague, la coordinación entre embrague y acelerador y la selección de las relaciones de marcha. Por eso, quienes quieran obtener una habilitación sin esa limitación deberán aprobar una nueva evaluación práctica con un vehículo de transmisión manual.

La medida no alcanza a todos los trámites: en los casos de renovación por vencimiento o ampliación, si el conductor acredita que ya contaba con una licencia anterior para la misma clase o una similar, no corresponde incorporar la observación por el solo hecho de rendir con un vehículo automático. En esas situaciones, se mantiene como referencia el alcance de la habilitación previa.

Por otra parte, se permite realizar el examen con vehículos equipados con sensores, cámaras y otros dispositivos de asistencia al estacionamiento, aunque estos no podrán utilizarse durante las maniobras evaluadas. Cuando sea técnicamente posible, deberán desactivarse mediante los controles habituales del vehículo.

La provincia de Buenos Aires estableció nuevos criterios para quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir Shutterstock

El objetivo es comprobar que el aspirante pueda realizar las maniobras por sus propios medios, mediante la observación directa del entorno, el uso de los espejos y la estimación de distancias y espacios. Esta condición rige únicamente durante la evaluación y no limita la utilización de esos sistemas una vez obtenida la licencia.

Por último, cabe señalar que estas pautas fueron comunicadas mediante una circular de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, dirigida a los centros de emisión de licencias de todos los municipios bonaerenses, con el propósito de unificar los criterios de evaluación.