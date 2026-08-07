Llegó un nuevo SUV de BMW que se convirtió en el más accesible de su gama

BMW amplió la gama del X1 en la Argentina con el lanzamiento de la versión sDrive18i Efficient, que se posiciona como la opción de entrada al modelo y la opción más accesible de esta unidad.

La nueva variante ya se encuentra disponible a un precio sugerido de US$48.500. Se ubica por debajo del X1 sDrive18i Comfort, ofrecido por US$54.900, y toma el lugar que ocupaba el sDrive20d Efficient como puerta de acceso a la gama.

A diferencia de aquella alternativa diésel, el nuevo X1 sDrive18i Efficient utiliza un motor naftero BMW TwinPower Turbo de tres cilindros en línea y 1.5 litros de cilindrada. Desarrolla 156 CV entre 4900 y 6500 rpm y entrega un torque máximo de 230 Nm entre 1500 y 4600 rpm.

El propulsor trabaja junto con una transmisión Steptronic de doble embrague y siete velocidades, mientras que la tracción es delantera. Según la ficha técnica, puede acelerar de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanzar una velocidad máxima de 215 km/h.

El modelo utiliza un motor TwinPower Turbo de 1.5 litros que desarrolla 156 CV y 230 Nm de torque

A su vez, el consumo combinado informado se ubica entre 6,6 y 7,1 litros cada 100 kilómetros, de acuerdo con el ciclo europeo WLTP. El tanque de combustible tiene una capacidad de 54 litros.

El X1 sDrive18i Efficient mide 4500 milímetros de largo, 1845 mm de ancho y 1642 mm de alto. El baúl ofrece 580 litros de capacidad con los asientos en posición normal y puede alcanzar los 1527 litros al ampliar el espacio de carga.

La versión se distingue exteriormente por los detalles estéticos del paquete xLine, las molduras de las ventanillas en aluminio satinado y las llantas de aleación de 18″ con diseño de radios en estrella. También incorpora faros LED, portón trasero con accionamiento eléctrico y rueda de auxilio de emergencia. El portón puede abrirse y cerrarse desde la llave, además de contar con un botón específico para realizar el cierre desde la parte trasera del vehículo.

Equipamiento interior y conectividad

En el habitáculo incorpora tapizado Veganza perforado de color negro, molduras interiores en negro de alto brillo y climatizador automático de dos zonas.

El sistema BMW Curved Display está compuesto por un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central táctil de 10,7 pulgadas. Utiliza el sistema operativo BMW Operating System 9 e incluye navegación, widgets configurables y comandos de voz.

El interior integra un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central táctil de 10,7 pulgadas

La dotación también comprende los servicios BMW ConnectedDrive, llamada inteligente de emergencia y Teleservices, una función que transmite al servicio técnico las necesidades de mantenimiento del vehículo.

A su vez, el conductor dispone de diferentes configuraciones para modificar las características del vehículo. Los modos incluidos son Personal, Efficient, Sport, Relax y Expressive.

Dispone de los modos de personalización Personal, Efficient, Sport, Relax y Expressive

Seguridad y asistencias a la conducción

Entre los sistemas de seguridad se encuentran los airbags frontales para conductor y acompañante, airbags laterales delanteros y airbags de cabeza para las cuatro plazas exteriores. También dispone de control dinámico de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos, control de frenado en curvas, sensor de colisión e indicador de fallas en los neumáticos.

El sistema Active Guard agrega advertencia de salida involuntaria de carril con retorno activo y aviso de colisión frontal. La función de frenado puede intervenir ante vehículos, peatones y ciclistas, incluso en determinadas maniobras de giro o al atravesar cruces.

Tiene un completo paquete de seguridad activa y pasiva

También incluye advertencia ante vehículos al girar hacia la izquierda, información sobre límites de velocidad, indicación de prohibición de adelantamiento, asistente manual de límites de velocidad y sistema de evasión.

El paquete Parking Assistant combina sensores y cámaras para ofrecer asistencia automática de estacionamiento, control de distancia delantero y trasero y cámara de visión posterior con vista panorámica. Además, incorpora un asistente de reversa capaz de reproducir en sentido inverso los últimos 50 metros recorridos.

Con la incorporación de esta variante, la oferta local queda integrada por cuatro versiones:

BMW X1 sDrive18i Efficient: US$48.500

US$48.500 BMW X1 sDrive18i Comfort: US$54.900

US$54.900 BMW X1 xDrive20i xLine: US$71.900

US$71.900 BMW X1 xDrive25e xLine: US$75.900

Al igual que las demás versiones del X1 comercializadas en el país, la nueva sDrive18i Efficient se produce en la planta de la automotriz ubicada en Regensburg, Alemania. Se ofrece con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.