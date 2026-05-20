Llega a la Argentina una nueva y potente moto con estética retro y pensada para viajes largos

Royal Enfield, la marca de motocicletas más antigua en producción continua del mundo, presenta en la Argentina la nueva Classic 650, uno de los modelos más esperados por los fanáticos del motociclismo clásico y una nueva expresión del ADN histórico de la compañía.

El lanzamiento se dio en el marco del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), el evento internacional que reunió a miles de motociclistas alrededor del mundo para celebrar la cultura rider clásica y generar conciencia sobre la salud masculina. En esta edición, realizada únicamente en Buenos Aires, participaron más de 7000 asistentes.

Como parte de la celebración, Royal Enfield organizó un after exclusivo junto a su comunidad rider, donde presentó oficialmente el nuevo modelo en una jornada que reunió más de 230 motos, música en vivo, gastronomía y distintas actividades vinculadas al universo del motociclismo clásico.

El lanzamiento se dio en el marco del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)

Inspirada en el legado de la icónica familia Classic, la nueva Classic 650 combina diseño tradicional, detalles artesanales y el reconocido motor bicilíndrico de 650cc de Royal Enfield. El propulsor entrega una potencia máxima de 47 CV a 7250 rpm y un torque de 52,3 Nm a 5650 rpm, buscando ofrecer una experiencia de manejo que mezcla elegancia, tradición y tecnología moderna.

La línea Classic representa uno de los modelos más emblemáticos de Royal Enfield y una de las siluetas más reconocidas dentro de la historia del motociclismo. Su origen se remonta a la década de 1930, cuando la marca comenzó a desarrollar motocicletas robustas y confiables pensadas para recorrer largas distancias.

La moto tiene una potencia máxima de 47 CV a 7250 rpm

El legado de esta familia comenzó con las Bullet de 1932 y se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Royal Enfield fabricó motos destinadas a tareas militares y de servicio. Esa etapa ayudó a construir una identidad asociada a la resistencia, la funcionalidad y el espíritu aventurero.

Décadas más tarde, la marca continuó evolucionando con innovaciones técnicas y de diseño que marcaron parte de la historia del motociclismo moderno. Ahora, la nueva Classic 650 retoma esa herencia histórica y la combina con la plataforma bicilíndrica 650 Twin de Royal Enfield.

A nivel estético, mantiene varios de los rasgos clásicos que caracterizan a la familia, como el tanque con forma de lágrima, el faro delantero de estilo retro y líneas que buscan conservar intacta la esencia del motociclismo tradicional.

La moto está construida sobre la misma plataforma de la Super Meteor y la Shotgun 650. Además, incorpora una posición de manejo ergonómica, suspensiones Showa, iluminación LED y una configuración pensada tanto para el uso urbano como para viajes en ruta.

La nueva Classic 650 retoma esa herencia histórica

En el equipamiento también suma un tablero minimalista con display digital y un asiento amplio orientado a mejorar el confort de marcha. Según la marca, el objetivo fue conservar la identidad visual de la familia Classic, uno de los modelos más reconocidos de Royal Enfield a nivel mundial.

La nueva Classic 650 llega en tres opciones de color y tres valores diferentes, destacados a continuación:

Vallam Red: $12.900.000

Bruntingthorpe Blue: $12.900.000

Black Chrome: $13.300.000

En esta línea, Juan Carlos Más, gerente general de la división rodados de Grupo Simpa, señaló: “Con la Classic 650 buscamos llevar uno de los diseños más icónicos de Royal Enfield a una nueva dimensión, combinando el ADN clásico de la marca con la experiencia de manejo y prestaciones de nuestra plataforma 650 Twin. Poder presentarla en el marco del Distinguished Gentleman’s Ride hace que este lanzamiento tenga un significado todavía más especial por todo lo que representa este evento para la comunidad rider y la cultura del motociclismo clásico”.