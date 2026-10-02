Llegaron nuevas marcas chinas a la Argentina: qué autos presentaron y cuánto cuestan

La industria automotriz china avanza cada vez más rápido en la Argentina y, de a poco, nuevas marcas comienzan a sumarse a una oferta que hasta hace algunos años estaba concentrada en pocos fabricantes. Los nuevos desembarcos abarcan distintos segmentos y tienen a la electrificación como uno de sus principales ejes.

La Expo Auto Chino 2026, que se realiza entre el 2 y el 4 de octubre en Costa Salguero, se convirtió en el escenario para algunos de esos estrenos. Entre las novedades aparecen Deepal y Soueast, dos marcas que comienzan oficialmente sus operaciones en el país, mientras que Shacman relanza su presencia local dentro del segmento de camiones. Detrás de las tres operaciones está el Grupo Antelo, que asumió su importación y distribución en el mercado argentino.

Deepal debuta con el S05

Deepal es una de las marcas del Grupo Changan, uno de los mayores conglomerados automotores de China. Fue creada como una división orientada principalmente a vehículos electrificados y ocupa un posicionamiento superior dentro del grupo.

Su primer modelo en la Argentina es el Deepal S05, un SUV del segmento C que se ofrece con tecnología híbrida enchufable y tiene un precio de preventa de US$34.000.

El Deepal S05 es un SUV del segmento C

Mide 4,62 metros de largo y tiene 2,88 metros entre ejes. Entre sus rasgos exteriores aparecen las puertas sin marco, manijas ocultas, ópticas LED y llantas de 20 pulgadas.

La mecánica combina un motor naftero 1.5 de 86 CV con un impulsor eléctrico de 218 CV y 320 Nm de torque, que es el encargado de mover las ruedas delanteras. La batería tiene 18,4 kWh de capacidad y, según los datos informados por la compañía, permite recorrer hasta 100 kilómetros utilizando únicamente electricidad.

En el interior cuenta con una pantalla central de 15,4 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático y ocho parlantes.

Cuenta con una pantalla central de 15,4 pulgadas

En lo que respecta a seguridad incorpora seis airbags y diferentes asistencias a la conducción, entre ellas control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y alerta de tránsito cruzado trasero. La garantía es de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 150.000 kilómetros para la batería.

Soueast llega con un SUV híbrido enchufable

Otra de las marcas que comienza a operar oficialmente en el país es Soueast, perteneciente al Grupo Chery. La compañía nació en Fuzhou, China, y actualmente atraviesa un proceso de expansión internacional.

En la Argentina inicia sus operaciones con el Soueast S06, otro SUV del segmento C con sistema híbrido enchufable. La gama tendrá dos versiones: Comfort, por US$30.900, y Luxury, por US$33.900.

El Soueast S06 es el otro SUV del segmento C con sistema híbrido enchufable SEBASTIAN PANI

El modelo mide 4,62 metros de largo, 1,91 metros de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,72 metros. Su sistema de propulsión combina un motor naftero 1.5 turbo de 184 CV con otro eléctrico de 204 CV. La potencia conjunta declarada es de 265 CV y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.

La batería de 19,5 kWh ofrece una autonomía eléctrica declarada de hasta 120 kilómetros bajo ciclo NEDC. Además, admite carga con corriente continua de hasta 40 kW y cuenta con función V2L, que permite utilizar la batería del auto para alimentar dispositivos externos.

El Soueast S06 cuenta con una potencia combinada declarada de 265 CV SEBASTIAN PANI

Entre el equipamiento aparecen una pantalla central de 15,6 pulgadas, climatizador bizona, sistema de audio Sony de nueve parlantes y cámara de visión periférica. La variante Luxury agrega, entre otros elementos, techo panorámico, tapizado de cuero, llantas de 20 pulgadas y un paquete más completo de asistencias a la conducción. La garantía anunciada es de siete años o 200.000 kilómetros.

Soueast anticipó además la llegada del S07, otro SUV híbrido enchufable del segmento C, en este caso con capacidad para siete pasajeros, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

Shacman vuelve con una nueva gama de camiones

La expansión china también alcanza al transporte pesado. Shacman, fabricante perteneciente a Shaanxi Automobile Holding Group, inició en junio una nueva etapa en la Argentina después de que Grupo Antelo asumiera su representación comercial. A diferencia de Deepal y Soueast, no se trata de una marca completamente nueva en el país sino de un relanzamiento de sus operaciones.

En la exposición presenta dos productos. El L3000 es un camión 4x2 de 18 toneladas de Peso Bruto Vehicular equipado con un motor Cummins 6.7 de 300 CV y 1100 Nm, asociado a una caja manual de ocho marchas. Su precio sugerido es de US$87.000.

Shacman L3000

En el otro extremo aparece el X6000, un 6x2 destinado al transporte pesado y la larga distancia. Utiliza un motor Cummins de 560 CV y 2600 Nm junto con una transmisión automatizada de 16 velocidades y admite un Peso Bruto Total Combinado de hasta 60 toneladas. Cuesta US$163.000.

Shacman X6000

Entre ambos se ubica el X5000, que ya se comercializaba en el país y equipa un motor Cummins de 420 CV. Sus precios parten de US$117.500 para la configuración 4x2 y llegan a US$130.000 en la 6x2.