Llegó a la Argentina el Porsche 911 más potente de la historia: alcanza los 322 km/h

Porsche sumó una nueva versión a su oferta local con la llegada del nuevo 911 Turbo S, el modelo de producción más potente desarrollado hasta ahora dentro de la histórica familia 911.

La principal novedad pasa por la incorporación de un sistema híbrido de altas prestaciones derivado de tecnologías utilizadas en competición, que permite elevar la potencia total hasta los 711 CV.

El deportivo fue presentado en la Argentina por Nordenwagen, el importador y distribuidor oficial de la marca, y ya se encuentra disponible en carrocerías Coupé y Cabriolet.

El modelo se comercializará en las carrocerías Coupé y Cabriolet

La mecánica combina un motor bóxer de seis cilindros y 3.6 litros con dos turbocompresores asistidos eléctricamente. El propulsor térmico entrega por sí solo 640 CV, mientras que el sistema híbrido eleva la potencia conjunta hasta 711 CV y el torque máximo a 800 Nm.

Gracias a esta configuración, el nuevo 911 Turbo S puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos —con el paquete Sport Chrono— y alcanza una velocidad máxima de 322 km/h. Estas cifras lo convierten en el 911 de producción más rápido y potente de la historia de la marca.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos —con el paquete Sport Chrono— y alcanza una velocidad máxima de 322 km/h

La tecnología denominada T-Hybrid incorpora turbocompresores eléctricos capaces de reducir el retraso de respuesta característico de los sistemas turbo convencionales.

El objetivo es ofrecer una entrega de potencia más inmediata sin modificar la arquitectura tradicional del motor bóxer que caracteriza al modelo desde hace décadas.

Equipa la tecnología T-Hybrid con turbocompresores eléctricos capaces de reducir el retraso de respuesta característico de los sistemas turbo convencionales

En términos de diseño, el Turbo S mantiene los rasgos característicos de la familia 911, aunque suma elementos específicos como una carrocería ensanchada, tomas de aire laterales de mayor tamaño y un alerón trasero activo.

También incorpora detalles exclusivos para diferenciarse del resto de la gama.

Mantiene los rasgos característicos de la familia 911

Entre los principales componentes de serie se destacan la suspensión activa Porsche Active Suspension Management (PASM), los frenos cerámicos de alto rendimiento, la aerodinámica activa y los asientos deportivos adaptables. El equipamiento incluye además sistema de sonido Bose e interior revestido en cuero.

El equipamiento incluye además sistema de sonido Bose e interior revestido en cuero

La llegada del nuevo Turbo S se produce en un contexto de creciente electrificación dentro de la industria automotriz de altas prestaciones y un mercado de lujo en el país en crecimiento.

En lo que va del año, la marca alemana ya patentó en el país hasta mayo unas 78 unidades, lo que representó un crecimiento interanual del 271,4% y que evidencia el gran momento que vive el mercado premium tras una mayor apertura de las importaciones y eliminaciones impositivas que históricamente afectaron al segmento.

El 911 Turbo S se ofrece con un precio de lista desde US$554.000 para la versión Coupé y desde US$582.500 para la variante Cabriolet

En el mercado argentino, el Porsche 911 Turbo S se ofrece con un precio de lista desde US$554.000 para la versión Coupé y desde US$582.500 para la variante Cabriolet.