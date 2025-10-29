Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto

Cada vez son más las marcas de origen chino que desembarcan en la Argentina, producto del primer cupo de 50.000 autos electrificados que ingresan sin pagar el arancel extrazona del 35% —una medida reglamentada por el Gobierno nacional y que se extenderá por los próximos años—.

En ese contexto, llegó al país JMEV, una nueva marca de origen chino que será representada en la Argentina por el Grupo Antelo.

En concreto, el primer modelo que llega es el JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico impulsado por un motor eléctrico síncrono delantero (FWD) con tracción delantera, con componentes IGBT de refrigeración líquida, que entrega una potencia máxima de 50 kW (68 CV) y 125 Nm de torque.

Tiene una autonomía de 330 kilómetros

Por su parte, cuenta con cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport y One Pedal, y una aceleración de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos.

Este modelo cuenta con una batería de ion-litio de 30,24 kWh con refrigeración por líquido, implica que un fluido refrigerante circula por conductos dentro del paquete de baterías para disipar el calor.

Un punto clave en estos vehículos eléctricos es su autonomía, en ese sentido, este modelo declara 330 kilómetros bajo el ciclo CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

La central multimedia es de 10,1 pulgadas

A su vez, la carga doméstica puede cargar hasta el 80% en 6 horas y la carga rápida se logra en 40 minutos entre el 20 y el 80% (el vehículo incluye un cargador doméstico).

Si se analiza el diseño de este modelo, resalta una estética juvenil, compacta y moderna, y sus dimensiones son las siguientes: 3.720 mm de largo, 1.640 mm de ancho, 1.535 mm de alto y una distancia entre ejes es de 2.390 mm.

En el frente incorpora una parrilla con tira de luces LED y logotipo iluminado, faros delanteros halógenos con proyector y luz diurna DRL, así como llantas de aleación de aluminio de 15 pulgadas.

Puertas adentro, esta unidad eléctrica equipa una pantalla central de 10,1 pulgadas integrada al panel de instrumentos. El habitáculo ofrece asientos de tela, climatizados automático y un volante multifunción regulable en altura.

El modelo equipa dos airbags y diversas ayudas a la conducción

En seguridad, el Easy 3 incorpora dos airbags (acompañante y conductor), frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, y un control electrónico de estabilidad (ESC) de serie. También suma freno de estacionamiento electrónico (EPB), asistente de arranque en pendiente (HSA), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), anclajes ISOFIX con cinturones de tres puntos, alerta acústica a baja velocidad (AVAS), cámara 360° y sensores de estacionamiento trasero, apagado automático en caso de colisión y el sistema de alerta acústica para peatones (VSP), que contribuyen a la seguridad en circulación urbana, según declara la firma. En su baúl equipa un kit de pinchaduras de neumáticos.

El precio por el que se comercializará el JMEV Easy 3 es de US$18.900, convirtiéndolo así en el vehículo chino más barato del mercado. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios a mediados de noviembre. Con una seña de US$500 se podrán adquirir las primeras 100 unidades.

Sortearán un auto 0km

Como parte de la estrategia de lanzamiento, el Grupo Antelo sorteará una unidad en el marco de Casa FOA edición 2025.

El mismo tomará lugar el 2 de noviembre —último día de la exposición— en Madero Harbour, frente a un escribano público. El ganador será anunciado entre las 13 y las 16 horas y la transmisión podrá seguirse también a través de las redes sociales de las marcas involucradas.

El 2 de noviembre se sorteará una unidad Astartia Diego/AFS

Para participar, quienes visiten la muestra hasta el 2 de noviembre de 2025 deberán acercarse al stand “Garage Urbano by Grupo Antelo”, escanear el código QR disponible y completar un formulario con sus datos.

Además, será requisito seguir en Instagram a las cuentas oficiales de JMEV, Changan Argentina y Casa FOA. La participación es gratuita y sin obligación de compra, estando habilitada para todas las personas mayores de 18 años, con domicilio en la República Argentina, que asistan al evento con su entrada.