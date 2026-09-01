Llegó una nueva pickup híbrida que busca ganar terreno por su confort y tecnología

La Argentina tiene un fuerte ADN de pickups, algo que queda reflejado en las cifras de ventas: basta con mirar cuál fue el vehículo más vendido de todo el mercado el año pasado y lo que va de 2026, la Toyota Hilux. Dentro de este segmento, que continúa en crecimiento, cada vez aparecen más alternativas que buscan diferenciarse de las propuestas tradicionales y sumar nuevas tecnologías.

Algunas de ellas apuestan por motorizaciones poco habituales entre las pickups, como es el caso de la Foton Tunland V7 4x4 AT Ultimate Mild Hybrid, una de las pocas opciones del mercado local que incorpora tecnología híbrida suave. Este sistema no permite que el motor eléctrico impulse al vehículo por sí solo, pero trabaja en conjunto con un propulsor turbodiésel para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible.

Antes de analizar de lleno esta pickup, cabe destacar el presente de la marca en el país: Foton, una automotriz especializada en vehículos comerciales que pertenece al Grupo Corven en la Argentina, acumuló 909 ventas en lo que va del año, lo que representó un crecimiento del 93,4%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La capacidad de carga es de 720 kg

Una de las últimas apuestas de la automotriz en el país fue justamente la Tunland V7 Mild Hybrid que probó LA NACION, que se suma a las G7 y V9 dentro de su oferta local.

Un punto importante a mencionar es que, por sus dimensiones, se acerca más al universo de las full-size que al de las mid-size, ya que mide 5617 mm de largo, 2090 mm de ancho, 1955 mm de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 3355 mm.

Cuenta con neumáticos 265/70R18

En términos de diseño, apuesta por una estética robusta pero moderna, con una parrilla frontal de gran tamaño terminada en negro brillante y mate, ópticas delanteras con luces diurnas LED en forma de “L” invertida y el nombre Foton estampado sobre el borde delantero del capot.

Puertas adentro, la propuesta se aleja del concepto tradicional de una pickup de trabajo y pone el foco en el confort y la tecnología. El tablero está conformado por un instrumental digital de 14,6 pulgadas, acompañado por una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas (incluso cuenta con un comando de voz).

La conexión mediante Apple CarPlay y Android Auto es rápida

A esto se suman iluminación ambiental configurable, revestimientos de tacto blando, tapizados en ecocuero y un volante multifunción con regulación en altura y profundidad, acompañado por levas para comandar la transmisión automática.

Las butacas son muy generosas y cómodas. Incluso, la del conductor cuenta con memorias y ajuste eléctrico, mientras que las delanteras incorporan ventilación y calefacción.

Por su parte, las plazas traseras también son cómodas y el techo panorámico aporta una buena sensación de amplitud, especialmente en las tres plazas traseras.

Los asientos delanteros cuentan con ventilación y calefacción

La principal novedad de esta versión está debajo del capot: este modelo equipa un motor turbodiésel Aucan de 2.0 litros, que desarrolla 161 CV y 451 Nm de torque. A este conjunto se incorpora un sistema eléctrico de 48 V, que eleva la potencia combinada hasta 175 CV (no es de las más potentes del mercado, pero la propuesta apunta más a la tecnología y al confort).

La transmisión es una automática ZF de ocho velocidades, mientras que la tracción es 4x4, con caja reductora y bloqueo de diferencial. Todo esto permite que el consumo mixto sea de aproximadamente 8,5 litros cada 100 kilómetros.

Los comandos físicos debajo de la central multimedia

En seguridad, equipa airbags frontales, laterales y de cortina, frenos a disco en las cuatro ruedas, ABS, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix, sensores de estacionamiento, cámara de visión de 360 grados, detector de fatiga y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye alerta de ángulo ciego, mantenimiento y centrado de carril, control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, entre otras.