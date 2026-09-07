Los autos con caja automática más baratos en septiembre 2026

La oferta de autos con caja automática se amplió con fuerza durante los últimos años en el mercado argentino. A los modelos tradicionales con convertidor de par o transmisión CVT se sumaron distintas alternativas electrificadas, como híbridos y eléctricos, que también permiten conducir sin pedal de embrague.

Esta tendencia se desarrolla actualmente en un contexto de contracción del mercado, ya que durante agosto se patentaron 44.415 vehículos, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025 y un 1,5% por debajo del resultado de julio, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos resultados, entre enero y agosto se registraron 385.091 unidades, lo que representa una caída interanual del 13,3% frente a las 444.256 operaciones contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

En ese escenario, las automotrices combinaron distintas estrategias durante septiembre: los precios de lista expresados en dólares se mantuvieron, en general, sin cambios, aunque su equivalente en pesos aumentó por la evolución del tipo de cambio. En los modelos con precios expresados en pesos, en tanto, el incremento promedio fue de 1,7%.

Para elaborar el listado de los 10 modelos más accesibles con caja automática en la Argentina, se tomó la versión más económica con este tipo de transmisión disponible en cada modelo. El ranking del mes quedó conformado de la siguiente manera:

JMEV Easy 3: US$16.900 (o $25.857.000, según un tipo de cambio de $1530 del lunes 7 de septiembre)

US$16.900 (o $25.857.000, según un tipo de cambio de $1530 del lunes 7 de septiembre) Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.500.000

$31.500.000 MG 3 naftero: US$21.900 ($33.507.000)

US$21.900 ($33.507.000) JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): US$22.900 ($35.037.000)

US$22.900 ($35.037.000) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $35.708.000

$35.708.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $36.000.000

$36.000.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $36.101.900

$36.101.900 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $36.270.000

$36.270.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$23.990 ($36.704.700)

US$23.990 ($36.704.700) Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$24.400 ($37.332.000)

El JMEV Easy 3 conserva el primer lugar y amplía su ventaja como el auto con caja automática más económico de la Argentina. Se trata de un hatchback urbano 100% eléctrico de origen chino, impulsado por un motor de 68 CV y con una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros.

JMEV Easy 3

El Hyundai HB20 Hatchback permanece en la segunda posición, ya que mantuvo igual su precio. Importado desde Brasil, en su versión Comfort Plus combina un motor naftero 1.6 de 123 CV con una transmisión automática de seis velocidades.

Hyundai HB20 Hatchback

El MG 3 naftero mantiene el tercer puesto. Esta variante incorpora un motor 1.5 litros de 114 CV asociado a una transmisión automática CVT y se diferencia de la versión híbrida también disponible en el mercado argentino.

MG 3

Uno de los principales cambios del mes lo protagonizó el JAC S2, que avanzó del sexto al cuarto lugar. Este SUV compacto utiliza un motor naftero 1.5 de 105 CV combinado con una transmisión CVT.

JAC S2

Finalmente, el Toyota Yaris escaló al quinto lugar porque mantuvo su precio prácticamente sin cambios, mientras que el Citroën C3 aumentó y quedó relegado al sexto puesto, después de haber ocupado el quinto lugar el mes anterior.

Como en el ranking de septiembre de los 10 0km más baratos, no hay ningún modelo de producción nacional entre los automáticos más accesibles.