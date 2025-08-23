Los autos que tuvieron el mayor cambio de precio en agosto de 2025

El mercado automotor argentino vivió a comienzos de mes una fuerte variación en los precios de los autos. El detonante fue el movimiento del dólar oficial: si se toma como referencia, el 14 de julio cotizaba a $1243; el 31 de ese mes y el primero de agosto, en medio de una jornada de alta volatilidad, llegó por momentos a $1380 y ya con el paso de las semanas se fue estabilizando cerca de los $1300.

A raíz de esto, las automotrices readecuaron su política de precios y publicaron sus montos de lista con incrementos en torno al 5%. Cabe aclarar que los meses anteriores estuvieron marcados por incrementos cercanos al 2% y en línea con los datos de la inflación.

El mayor aumento lo ejecutó Stellantis, que aplicó un 12% a los valores de lista, pero al mismo tiempo estableció una bonificación del 6,5% para que ejecuten sus concesionarios. La decisión que generó un impacto neto del 5,5%.

En un escalón más abajo se encontraron Volkswagen con un 5% en promedio, Nissan con un 3,7%, Ford y Toyota con un 3,5% y Chevrolet con un 2,2%.

Dentro de los modelos del grupo Stellantis se encuentran dos de los modelos más vendidos de la Argentina, el Fiat Cronos y el Peugeot 208. Ambos tuvieron un aumento del 5,5%, quedando de la siguiente manera:

FIAT CRONOS

Cronos Like 1.3 GSE: $27.819.000

$27.819.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.656.000

$32.656.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $32.852.000

$32.852.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $34.675.000

El Cronos arranca en los $27.819.000 en agosto

PEUGEOT 208

Active MT 1.6L: $28.390.000

$28.390.000 Allure MT 1.6L: $32.990.000

$32.990.000 Allure AT: $34.700.000

$34.700.000 Allure Pack T200 CVT: $37.390.000

$37.390.000 GT T200: $39.410.000

El Peugeot 208 arranca en los $28.390.000

Dentro de estos cambios en los montos, algunos modelos aumentaron más que el promedio de la marca. Por ejemplo, este fue el caso de la Chevrolet S10 y el SUV Spin, que escalaron entre un 5,5% y 5,9%, siendo levemente superior la suba en las versiones más equipadas de cada modelo. Quedaron de la siguiente manera para agosto:

CHEVROLET SPIN

SPIN 1.8 N LT MT: $30.650.900

SPIN 1.8 N PREMIER AT 7A: $37.319.900

El Chevrolet Spin cotiza desde los $30.650.900

CHEVROLET S10

S10 CD 2.8 TD 4X2 WT: $42.819.900

S10 CD 2.8 TD 4X4 WT: $50.128.900

S10 CD 2.8 TD 4X4 WT AT: $52.008.900

S10 CD 2.8 TD 4X4 Z71 AT: $60.441.900

S10 CD 2.8 TD 4X4 LTZ AT: $66.227.900

S10 CD 2.8 TD 4X4 HC AT: $70.602.900

La pickup Chevrolet S10 arranca en los $42.819.900

Por el lado de Volkswagen, sus modelos Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Vento, Tiguan y Saveiro registraron incrementos de entre 5,5% y 5,9%, mientras que Amarok tuvo un ajuste uniforme del 5%. El modelo que mayor aumento tuvo fue la opción tope de gama del Taos (un 5,8%) y quedó de la siguiente manera toda la gama:

VOLKSWAGEN TAOS

Taos Comfortline 250TSI AT: $49.196.950

Taos Highline 250TSI AT: $54.925.750

Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $55.410.000

La versión tope de gama del Volkswagen Taos aumentó un 5,8%

FORD BRONCO SPORT

Finalmente, si bien Ford aumentó un 3,5% toda la gama, su modelo Bronco Sport sufrió una suba del 4% para agosto, siendo el que más varió del óvalo respecto julio. Su gama quedó de la siguiente manera:

Big Bend 1.5L 4WD AT: $55.076.200

Badlands 2.0L 4WD AT: $61.316.300