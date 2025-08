Los precios de los autos experimentan la suba más abrupta del año tras el movimiento del dólar

Los precios de los autos enfrentan una de las subas más altas del último año. En julio, el dólar oficial subió un 13% y quebró su máximo nominal histórico, avanzando a $1380. A raíz de esto, automotrices readecuaron su política de precios para agosto y las primeras listas aparecerán con incrementos en torno al 5%.

Meses anteriores estuvieron marcados por incrementos en torno al 2% y en línea con los datos de la inflación. Sin embargo, cursadas las primeras horas de agosto, automotrices como el Grupo Stellantis (Fiat, Peugeot, Jeep, RAM y DS), comunicaron un aumento del 12%. “El impacto neto al consumidor será del 5,5%”, señalaron desde el grupo.

Para ello, se aplicarán bonificaciones otorgadas a través de la red de concesionarios que aminorarían el impacto real de la suba de precios, agregaron en diálogo con LA NACION.

Además, desde la terminal que cuenta con gran parte de los modelos más económicos de la Argentina, aclararon: “El dólar desde principios de 2024 hasta julio 2025, devaluó 99.9%, mientras que los precios de Stellantis en pesos, solo aumentaron 74.9%”. La idea del Grupo es ir recortando esa brecha por una cuestión de rentabilidad del negocio, según señalaron.

Otra terminal en comunicar sus montos fue Ford, que anunció subas en promedio del 3%, con diferenciadas según el modelo. Las nuevas listas reflejan variaciones del 3,1% para Ranger y Territory, 3,3% para Maverick, 1% en Everest, 4% en Bronco Sport y 3,5% en su utilitario Transit. Siguiendo la línea de Stellantis, desde el óvalo aclararon que si se miran los aumentos de precios desde diciembre hasta la fecha, “la suba está por debajo de lo que fue la inflación acumulada y el movimiento del tipo de cambio oficial”.

La Ford Ranger aumentó un 3,1% su gama de precios

Por el lado de Toyota tomaron la decisión de aumentar un 3,5% en promedio toda la gama de modelos.

Las demás terminales, por el momento, no se hicieron eco de eventuales incrementos. Desde el sector se rumorean incrementos cercanos al 9% mientras que expertos más conservadores apuntan a que las subas estarán más próximas al 4%.

El cambio de estrategia de aumentos está ligado a la suba del dólar oficial el 31 de julio último, que trepó $55 en una sola jornada. El valor del dólar sigue siendo una variable en movimiento y puede cambiar los precios a lo largo del mes.

Toyota comunicó un aumento del 3,5% en promedio de toda su gama de precios

Sobre la actualidad de la volatilidad cambiaria y su impacto en la industria, Dante Sica, economista fundador de la consultora Abeceb y ex ministro de Producción y Trabajo de la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, le comentó a LA NACION: “Este es un año donde va a ser muy volátil, más a medida que nos acercamos al proceso electoral. Tenemos que acostumbrarnos a que la Argentina está aprendiendo a flotar. Estamos en un régimen de flotación con bandas, pero claramente el Gobierno quiere avanzar después de las elecciones a una flotación directamente sin bandas, forma parte del proceso de aprendizaje, en la medida que el Gobierno termina de afinar y dar los últimos toques a su política monetaria y cambiaria".

En esa misma línea, el economista analizó sobre la influencia del dólar en la fijación de precios en la industria automotriz: “Hoy el pass-through es mucho más bajo y muchísimo más lento porque también las empresas empiezan a ver otras cuestiones más allá del movimiento del tipo de cambio. Empiezan a mirar el mercado. Hay mucho más competencia“.

“Pasamos de una economía totalmente desequilibrada, sin anclas y sin competencia, donde cualquier movimiento del tipo de cambio se trasladaba rápidamente a precios, a una economía más competitiva, más normalizada desde sus fundamentos. Hoy el tipo de cambio es una variable más dentro de un conjunto de decisiones que tenés que tomar“, agregó.

Dante Sica, fundador de ABECEB, analizó la actualidad cambiaria y el sector para LA NACION Hernán Zenteno

Sobre las diferencias en las estrategias comerciales de cada automotriz, Sica explicó que ahora influyen muchos factores, no solo el tipo de cambio: “Hay que ver cómo venía el proceso de cada marca. Si está cambiando modelo, si terminó de liquidar stock. Ya empiezan a ser decisiones mucho más de estrategia empresarial y de posicionamiento de producto. Ya no es una cosa de se mueve el tipo de cambio y todos trasladamos a precios. Hoy hay montones de factores más. Un mercado más abierto, más competitivo, más jugadores, una oferta cada vez más normalizada y completa. Antes, con alta inflación y precio máximo, vos podías tirar cualquier número porque había una demanda que convalidaba. Hoy ya no convalida”.

Según el especialista, se está observando en el mercado argentino un proceso de recomposición de demanda apalancado en la “baja de la relación salario - precio del auto”. Los patentamientos, según informa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), son los mejores en los últimos siete años y el mercado se perfila a estar entre 650.000 y 700.000 autos vendidos este 2025.

El componente electoral, remarca Sica, también podría generar inestabilidad cambiaria y una respuesta más sensible de los precios de los autos en consecuencia. “En agosto, septiembre y octubre vas a tener un poco de ruido en el mercado. Algunos van a querer tomar cobertura. Esto implica que con menos ruido político deberíamos estar más cerca de las 700.000 unidades de patentamientos. Con más ruido, un poco más abajo", cerró.