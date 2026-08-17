Los bancos pierden terreno, pero la financiación sostiene al mercado de autos en la Argentina

La financiación sigue siendo el principal impulsor de los mercados de autos 0km y usados. Si bien ambos segmentos protagonizaron caídas en los últimos períodos, el acceso a vehículos vía prenda mantiene niveles estables.

Según informa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en julio se concretaron 33.169 operaciones (tanto de 0km como de usados) mediante opciones de financiación, logrando una penetración del 16,4% sobre el total de transacciones del mes.

Si la lupa se pone en cada segmento, en el caso de los 0km fueron 22.350 unidades las adquiridas vía prenda (el 49,6%) y en usados, 10.819 (el 6,9%). De esta manera, en el acumulado de 2026, la composición por este tipo de operación se mantiene estable: penetra en el 71% de las operaciones de vehículos nuevos y 29% en las de usados.

No obstante, la deuda sigue siendo el acceso a opciones crediticias a través de entidades bancarias. Las financieras de marca (compañías que pertenecen a las automotrices) protagonizan el principal canal de crédito prendario, con un 44%. Los planes de ahorro siguen siendo un brazo fuerte, con el 41% de las operaciones y los bancos, relegados, acaparan el 13%.

Peugeot y Citroën venden más del 70% de sus unidades mensuales vía prenda Shutterstock

A nivel marcas, Peugeot y Citroën venden más del 70% de sus unidades mensuales vía prenda y Fiat, también del Grupo Stellantis, entrega el 69% de sus vehículos a condición crediticia. Un dato que arroja el informe de Acara es que todas las marcas, a excepción de Chery, incrementaron su proporción financiera frente a 2025.

En usados se observa un panorama diferente. Si bien la penetración en este tipo de segmento es menor, los porcentajes varían frente al año anterior. Los canales bancarios cayeron del 63% al 35% y ganaron protagonismo las financieras privadas (ahora 23%), las de marca (14%) y las mutuales y cooperativas representan un 10%.