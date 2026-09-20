Los expertos en mecánica coinciden que: “el testigo advierte que la batería no está recibiendo la energía necesaria”

Las baterías de los autos tienen una vida útil que conviene respetar para evitar que el vehículo llegue al punto de no poder encender
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La batería cumple una función esencial en cualquier auto, ya que es la encargada de almacenar la energía eléctrica y entregarla cuando se necesita poner en marcha el motor (en los vehículos tradicionales). También permite que funcionen distintos componentes eléctricos cuando el vehículo permanece detenido, entre ellos las luces, la radio y los levantavidrios.
Por ese motivo, una batería que deja de funcionar puede convertirse en un inconveniente inesperado y generar gastos que no estaban previstos. Para evitar llegar a esa situación, resulta importante prestar atención a algunos indicios que pueden aparecer antes de que la batería llegue al final de su vida útil.
Una de las principales señales puede observarse en el tablero del auto; el testigo correspondiente advierte que existe un inconveniente con el sistema de carga y que la batería no está recibiendo la energía necesaria mientras el motor permanece en funcionamiento. Aunque esta luz también puede estar relacionada con otras fallas, su aparición es un motivo para revisar el sistema eléctrico.
También existen señales que pueden detectarse durante el uso cotidiano del vehículo. Una de ellas aparece al momento de arrancar: si el motor tarda más de lo habitual en encender o el arranque se percibe más lento, puede existir un problema con la batería.
Las luces interiores también pueden ser una señal de alerta cuando pierden intensidad o se perciben más tenues de lo habitual, ya que esto puede indicar que la batería está perdiendo capacidad y se acerca al final de su vida útil.
Cómo prolongar la vida útil de la batería
En condiciones normales, una batería de auto suele tener una duración de entre tres y cinco años. Sin embargo, un mantenimiento adecuado puede extender su funcionamiento y permitir que alcance hasta seis años de vida útil.
Para conseguirlo, es conveniente realizar controles periódicos y verificar su nivel de carga, además de mantener los bornes libres de corrosión y depósitos blanquecinos. También es importante evitar el consumo innecesario de energía cuando el motor está apagado.
Algunos hábitos que pueden contribuir a extender la duración de la batería son:
- Mantener los bornes (terminal metálico ubicado en la batería) en buen estado: deben permanecer limpios y correctamente ajustados para garantizar una buena conexión y evitar problemas en la carga.
- Apagar las luces al detener el motor: tanto las exteriores como las interiores pueden consumir la energía disponible si permanecen encendidas.
- Arrancar el auto antes de utilizar los sistemas eléctricos: conviene evitar encender la radio u otros dispositivos durante períodos prolongados antes de poner en marcha el motor.
- Utilizar el auto con cierta regularidad: cuando permanece mucho tiempo detenido, la batería puede descargarse. Encender el vehículo periódicamente ayuda a mantener su carga, aunque no se realicen viajes.
- Proteger la batería de temperaturas extremas: el exceso de calor puede acelerar su deterioro y reducir su vida útil.