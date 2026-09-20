Los expertos en mecánica coinciden que: “el testigo advierte que la batería no está recibiendo la energía necesaria”

La batería cumple una función esencial en cualquier auto, ya que es la encargada de almacenar la energía eléctrica y entregarla cuando se necesita poner en marcha el motor (en los vehículos tradicionales). También permite que funcionen distintos componentes eléctricos cuando el vehículo permanece detenido, entre ellos las luces, la radio y los levantavidrios.

Por ese motivo, una batería que deja de funcionar puede convertirse en un inconveniente inesperado y generar gastos que no estaban previstos. Para evitar llegar a esa situación, resulta importante prestar atención a algunos indicios que pueden aparecer antes de que la batería llegue al final de su vida útil.

Este elemento cumple una función esencial en cualquier auto Shutterstock

Una de las principales señales puede observarse en el tablero del auto; el testigo correspondiente advierte que existe un inconveniente con el sistema de carga y que la batería no está recibiendo la energía necesaria mientras el motor permanece en funcionamiento. Aunque esta luz también puede estar relacionada con otras fallas, su aparición es un motivo para revisar el sistema eléctrico.

También existen señales que pueden detectarse durante el uso cotidiano del vehículo. Una de ellas aparece al momento de arrancar: si el motor tarda más de lo habitual en encender o el arranque se percibe más lento, puede existir un problema con la batería.

Los problemas durante el arranque suelen ser una señal de que la batería no funciona correctamente Shutterstock

Las luces interiores también pueden ser una señal de alerta cuando pierden intensidad o se perciben más tenues de lo habitual, ya que esto puede indicar que la batería está perdiendo capacidad y se acerca al final de su vida útil.

Cómo prolongar la vida útil de la batería

En condiciones normales, una batería de auto suele tener una duración de entre tres y cinco años. Sin embargo, un mantenimiento adecuado puede extender su funcionamiento y permitir que alcance hasta seis años de vida útil.

Para conseguirlo, es conveniente realizar controles periódicos y verificar su nivel de carga, además de mantener los bornes libres de corrosión y depósitos blanquecinos. También es importante evitar el consumo innecesario de energía cuando el motor está apagado.

Algunos hábitos que pueden contribuir a extender la duración de la batería son: