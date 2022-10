Los ocho autos más baratos del mercado: qué trae cada uno y cuál es el más seguro

En la búsqueda por la opción del 0km más accesible, es frecuente que los potenciales compradores se limiten únicamente a mirar el precio del vehículo que quieren adquirir. Sin embargo, si bien el valor juega un papel fundamental en la decisión, el nivel de equipamiento también debe ser contemplado.

Cuántos airbags trae además del equipamiento obligatorio de seguridad (sistema de antibloqueo ABS y ESP, control de estabilidad) y qué otros elementos incluye forman parte de la lista a ser revisada al momento de evaluar una compra. A continuación, el detalle de los modelos más económicos del mercado hoy y sus características.

Toyota Etios y Yaris

Son los dos más económicos del fabricante nipón y de los más accesibles del mercado. El Etios Hatchback cuesta $2.914.000 en la entrada de gama y $3.006.000 para el Sedán; en cuanto al Yaris, el precio de lista de octubre es $3.654.000 para el Hatchback y $4.121.000 para el Sedán.

Toyota Yaris en sus siluetas Hatchback y Sedán

Ahora bien, en lo que respecta al apartado de seguridad, el Etios cumple con el nivel mínimo exigido por ley (doble airbag para conductor y pasajero, ABS y ESP) pero es el Yaris el que sube la vara en la materia con siete airbags en total (suma los laterales, de cortina y de rodilla para el conductor). Los dos modelos tienen control de tracción además del ESP obligatorio, inmovilizador de motor y asistente de arranque en pendiente. También incluyen tuercas de seguridad -algo tan demandado debido a los problemas con los neumáticos y el aumento de los robos-, aunque solo para la versión XLS Pack tope de gama en el caso del Etios y todas las versiones del Yaris excepto la XS MT de entrada de gama.

Renault Logan y Sandero

Es el modelo más barato de la terminal francesa, que lo tiene listado en $3.391.700 para la entrada de gama (la versión Life). Las opciones de seguridad para el modelo base y para el tope de gama no son muy diferentes dado que ambos traen, además del doble airbag, ABS y ESP obligatorios, asistencia de arranque en pendiente y airbags laterales delanteros. También incluyen anclajes Isofix para sillas infantiles desde la versión de entrada. No vienen con tuercas de seguridad y en el caso de la versión Life, el sistema de alarma perimétrica no está incluido.

Renault logan

El Sandero, por su parte, figura a un precio de lista de $3.404.400 y en lo que a seguridad refiere, es igual al Logan. Sus puntos más destacables en términos de seguridad son los airbags laterales y la asistencia de arranque en pendiente (HSA), incluidas en las tres versiones (Life, Zen e Intens).

Renault Sandero

Chevrolet Onix y Joy

Los dos modelos más económicos de General Motors son el Joy y el Onix. En el caso del Joy, está listado a $3.376.000 -solo disponible para su venta por plan de ahorro-, en tanto el Onix se ubica en $3.871.000.

Chevrolet Onix en su versión Premier

El Onix es el más completo en términos de seguridad. Desde la versión de entrada de gama, viene con seis airbags (frontales, laterales y de cortina, cuatro más de los reglamentarios) junto con ABS con EBD (distribución electrónica de frenado) y Control de Estabilidad Eléctrico (ESC) (estos últimos, obligatorios). Y agrega inmovilizador de motor. En la versión tope de gama (Premier), suma alarma anti robo, alerta de punto ciego e indicador de presión de neumáticos.

El Joy, por su parte, no tiene diferencias entre el base y el tope de alta y solo trae los dos airbags de ley y ABS con EBD. No tiene control de estabilidad ni tampoco asistentes a la conducción como alerta de punto ciego. Viene con alarma anti robo e inmovilizador de motor.

Chevrolet Prisma Joy

Volkswagen Polo y Virtus

Si bien todavía quedan remanentes del Gol Trend -modelo que dejó de fabricar Volkswagen-, los dos 0km más económicos en oferta hoy de la marca alemana son el Polo y el Virtus. El Virtus se encuentra listado a $4.004.650 para la entrada de gama (versión MSI, manual), y el Polo a $4.088.350 (versión Trend).

Volkswagen Virtus 2022

El equipamiento de seguridad del Polo y del Virtus es similar, dado que son el mismo modelo con y sin baúl. Los dos tienen desde la entrada de gama cuatro airbags, anclajes Isofix, alarma e inmovilizador electrónico junto a los reglamentarios ABS y ESP. El Virtus, en tope de gama, suma indicador de presión de neumáticos, faros antiniebla con función Cornering Light, detector de fatiga y sensores de estacionamiento.

Fiat Cronos y Peugeot 208

Si bien Stellantis todavía no dio a conocer los precios actualizados de sus vehículos, estos dos modelos lideran las listas de ventas hace varios meses y son candidatos a consolidarse como los más vendidos de 2022 en la Argentina.

Fiat Cronos, el vehículo más vendido en lo que va del año Marco Andres Tamolonis

El caso del Cronos no hace diferencias en términos de seguridad entre sus versiones. Todos vienen con dos airbags, alarma perimetral, sistemas ABS y EBD, control electrónico de tracción y estabilidad, indicador de presión de neumáticos, inmovilizador de motor y sensores de estacionamiento traseros. La única diferencia está en el Attractive que no tiene cámara de estacionamiento trasera, elemento que sí tienen los demás.

Peugeot 208, el segundo vehículo más vendido del momento

Para el Peugeot 208, las diferencias son un poco más notorias. Todos traen control de tracción, ayuda de arranque en pendiente y airbags frontales y laterales además de ABS y ESP. Además, en la versión Feline (tope de gama) el 208 incluye asistentes a la conducción (ADAS) como alerta de riesgo de colisión, frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril, indicador de límite de velocidad e indicador de descanso recomendado. Los airbags del tipo cortina, en tanto, aparecen desde la versión Allure 1.6L en adelante.

LA NACION

Temas Autos