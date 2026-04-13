Un grupo argentino fabricará autos chinos en el país y negocia para producir otra marca asiática

El Grupo Corven busca fortalecer su presencia industrial en la Argentina, con la ampliación de los modelos de fabricación nacional, a través de la marca china Foton que representa desde 2018. El holding opera en el país a través de cinco áreas: autopartes, motos, neumáticos, automotriz (carga y pasajeros) y energías limpias.

“Vamos a aumentar la gama de camiones que fabricamos y comenzar con la producción de las pickups, en una inversión alrededor de los US$50 millones en total, de los cuales unos US$25 millones estarán destinados a la nueva planta en Campana, para producir entre seis y siete modelos distintos”, le comentó a LA NACION, Leandro Iraola, dueño y presidente del Grupo Corven.

De momento, la marca produce en el país los modelos TM1, ZTruck, Aumark 614, Aumark 916 y Aumark 1016 en su planta en Caseros, todos destinados al mercado de vehículos comerciales livianos. Con la inversión trasladará su fabricación al centro industrial de Campana.

El vehículo comercial liviano Foton Aumark

El foco de los cambios estará centrado principalmente en sumar nuevas versiones para los vehículos comerciales livianos y ultralivianos, que crecieron con fuerza en los últimos años y buscan consolidarse con una oferta más amplia.

A su vez, Iraola le explicó a este medio que busca también producir pickups, aunque no especificó el modelo. Actualmente, comercializa en el país las Tunland G7, V7 y V9.

Sobre el avance de las obras, el presidente de Corven agregó: “Cerca del 80% de la nueva línea de producción en el parque industrial de Campana ya está hecha. Yo estimo que de seis a ocho meses durante este año vamos a estar inaugurando la nueva planta”.

La Foton V9 es uno de los modelos que la marca comercializa en la Argentina

Por separado, la compañía también avanza en otro ambicioso proyecto para aumentar la fabricación de modelos de origen chino en el país. “Estamos trabajando en la posibilidad de fabricar Chery en la Argentina, donde ya existieron contactos y charlas para el desarrollo de la red de proveedores”, adelantó Iraola a este medio.

El proyecto surge luego de que la representación de Chery pasara el año pasado al Grupo Croven, tras más de quince años junto a Sideco Americana, empresa controlada por el Grupo Socma (sociedad Macri). Con viajes frecuentes a China por parte de directivos, las negociaciones están avanzando, aunque aún sin una fecha de definición clara.

El SUV Chery Tiggo 8 Pro

“La idea es centrar la fabricación en los SUV y una pickup”, agregó. Actualmente, la marca comercializa los modelos Tiggo 2 Pro Max, Tiggo 4 CSH, Tiggo 7 Pro Hybrid, Tiggo 8 Pro y Arrizo 8 CSH. Sobre la pickup, se trataría de la Himla, modelo del segmento mediano que la marca registró el año pasado en el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI).

Sobre los factores que dependen de la parte argentina para que el proyecto se termine realizando, desde el Grupo puntualizaron en que es necesario que “la marca tenga un volumen de escala para poder producir en la Argentina”. Sumaron que están trabajando en ese volumen de venta para no quedar con una infraestructura que no condice con los patentamientos.

La pickup mediana Himla de Chery

El contexto de invertir en la Argentina

“Veo muy bien muchas de las cosas que hace el Gobierno, como tener un control fiscal o tener incentivos sobre el RIGI a grandes empresas, pero para mí hay que hacer un RIGI para empresas medianas y chicas”, remarcó el directivo.

La justificación de Iraola fue que hace falta un RIGI para las empresas medianas, considerando que generan muchos puestos de trabajo. Además, si bien destacó el control del gasto y el achicamiento del Estado, marcó reparos en torno al nivel de tasas de interés, que —según explicó— generan distorsiones cuando se las analiza en dólares.

“El problema es que el tipo de cambio bajó y eso hace que el costo financiero en dólares sea altísimo”, sostuvo.

Leandro Iraola, presidente del Grupo Corven

Para Iraola, la economía atraviesa una etapa de transición en la que la baja de la inflación convive con un impacto directo sobre las empresas y los consumidores. “Esto pega en el resultado de la compañía y pega en el bolsillo de la gente”, señaló. Como correlato, advirtió sobre un deterioro en la capacidad de pago: “La incobrabilidad en nuestra financiera pasó del 10% al 20%, porque a la gente no le alcanza la plata para pagar la cuota”.

Aun así, el empresario consideró que el Gobierno comenzó a tomar nota de estas tensiones. “Ya empezó a bajar las tasas, así que creo que está en la senda positiva”, evaluó. En paralelo, destacó como positivo el enfoque de apertura económica y la apuesta por sectores estratégicos como el agro, la minería, la industria y el petróleo.

Leandro Iraola, presidente del Grupo Corven; Claudio San Román, director de Chery Argentina y Nicolás Ballestero, CEO de Grupo Corven. IGNACIO ARNEDO

De consolidarse esa tendencia, aseguró, el impacto se trasladará a la demanda de bienes de capital: “Los camiones se van a vender mucho más porque va a haber más exportación”.

Con una mirada de mediano plazo, el titular de Corven estimó que la Argentina podría expandir significativamente su inserción internacional. “Hoy exporta entre 80.000 y 90.000 millones de dólares, y en cinco a siete años podría llegar a 150.000 millones”, proyectó, lo que implicaría un crecimiento cercano al 50% en las ventas externas.