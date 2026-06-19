Los secretos detrás de la Ferrari que fue un ícono en el mundo

Para la mayoría de los fanáticos, un Ferrari F40 ya representa la máxima expresión de un superdeportivo. Fue el último modelo aprobado por Enzo Ferrari antes de su muerte, nació para celebrar los 40 años de la marca y se convirtió en uno de los autos más deseados de la historia. Pero para algunos fanáticos, esto no era para suficiente. Jean Sage fue uno de ellos.

Más allá de la historia que en él se esconde, la noticia que revoluciona a los fanáticos tiene que ver con su venta. Este mítico vehículo será subastado en los próximos días y su precio, quizás, no sea reflejo del peso histórico que se esconde en el odómetro.

El francés Jean Sage sabía mejor que nadie de lo que era capaz el modelo y hasta donde podía llegar. Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 construyó una trayectoria destacada en el automovilismo europeo. Tras competir en Fórmula 3, fue uno de los fundadores del equipo Écurie Elf, que llevó a Jean-Pierre Jabouille al título europeo de Fórmula 2. Más tarde se incorporó a Renault para dirigir su proyecto de Fórmula 1 en plena era turbo, donde contribuyó al desarrollo de la carrera de Alain Prost, futuro tricampeón mundial.

Jean Sage, exdueño de este F40 modificado, fue un dirigente clave del automovilismo europeo Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

Cuando dejó Renault en 1987, Sage desembarcó en Ferrari Francia, operada por Charles Pozzi. Allí quedó al frente del programa de competición del Ferrari F40 IMSA en Estados Unidos, una experiencia que le permitió conocer en profundidad el modelo más radical de la marca italiana.

Sage quedó al frente del programa de competición del Ferrari F40 IMSA en Estados Unidos Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

En abril de 1990, recibió su propio Ferrari F40. Era una unidad especialmente codiciada entre los coleccionistas actuales ya que es una versión temprana sin catalizador ni suspensión ajustable, conocida entre los especialistas como “non-cat, non-adjust”. El chasis llevaba el número 84642 y rápidamente comenzó a acumular kilómetros en las rutas francesas.

En abril de 1990 Jean Sage, recibió su propio Ferrari F40 sin catalizador ni suspensión ajustable Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

Pero después de convivir varios años con el modelo, Sage decidió llevarlo un paso más allá. En 1994 recurrió a Giuliano Michelotto, el preparador italiano que había participado en el desarrollo de los Ferrari F40 de competición y que también había estado involucrado en la evolución del 288 GTO Evoluzione, considerado el antecesor conceptual del F40.

En 1994 Sage llevó a intervenir su F40 por Giuliano Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

El objetivo era construir una versión inspirada en los autos de carreras, pero que mantuviera la homologación para circular por la vía pública. Michelotto desmontó por completo el vehículo y lo empujó aún más sus límites.

El motor original recibió dos turbocompresores especiales IHI y un sistema de escape más liviano desarrollado por Maurice Chabord. La potencia pasó de 478 a 527 caballos de fuerza, mientras que el torque aumentó de manera considerable.

El motor original recibió dos turbocompresores especiales IHI y un sistema de escape más liviano Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

También se incorporaron paneles de carrocería más livianos, ventanillas corredizas de menor peso, se eliminó el aire acondicionado y se instalaron asientos de fibra de carbono derivados del F40 LM. El resultado fue una reducción total de 136 kilogramos.

De la misma manera, el auto recibió amortiguadores ajustables Koni de aluminio, frenos derivados del F40 LM, conductos de refrigeración específicos, un regulador de reparto de frenada en el habitáculo y llantas monobloque OZ Racing de 17″ aptas tanto para neumáticos de competición como de calle. Según la documentación de la época, el resultado fue un F40 más potente y más liviano que un Ferrari F50, el modelo que posteriormente lo reemplazó en la cima de la gama de Maranello.

Se eliminó el aire acondicionado y se instalaron asientos de fibra de carbono derivados del F40 LM Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

A diferencia de muchos ejemplares que pasaron décadas guardados en colecciones privadas, este F40 fue utilizado intensamente. En octubre de 1994 participó en las finales del Ferrari 348 Challenge y meses más tarde tomó parte en las sesiones oficiales de clasificación del campeonato BPR Global Endurance GT en el circuito de Paul Ricard.

Allí compartió pista con cuatro McLaren F1 GTR, uno de los autos de competición más célebres de los años noventa. El Ferrari de Sage registró el mejor tiempo de la categoría GT4 y quedó apenas seis segundos por detrás de un auténtico F40 LM de carreras. Todo esto manteniendo su condición de vehículo homologado para circular por la calle.

El Ferrari de Sage registró el mejor tiempo de la categoría GT4 y quedó apenas seis segundos por detrás de un auténtico F40 LM de carreras Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

Sage conservó el auto hasta 1996, cuando fue vendido y exportado al Reino Unido. Desde entonces, su historial quedó minuciosamente documentado. Actualmente conserva el motor y la caja de cambios originales, además de buena parte de las modificaciones realizadas por Michelotto hace más de tres décadas.

Al momento de ser catalogado para la venta, el odómetro marcaba 22.699 kilómetros. Entre los trabajos recientes figuran la instalación de nuevos tanques de combustible de aluminio en 2025 y un servicio de mantenimiento que incluyó correas de distribución, bujías, filtros y cambio de aceite.

Ahora, esta singular pieza de la historia de Ferrari volverá a cambiar de manos. RM Sotheby’s lo ofrecerá en subasta con una estimación de entre 2,7 y 3,2 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos US$3,7 millones al tipo de cambio actual.

El F40 de Sage, en detalle

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

1990 Ferrari F40 'Jean Sage' by Michelotto Ashley Border ©2026 Courtesy of RM Sotheby's