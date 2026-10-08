Manuel Frías: “Tres de cada cuatro autos que se venden en la Argentina son usados y es uno de los mercados menos desarrollados”

La venta de autos usados mantiene un fuerte nivel de actividad en suelo argentino. De hecho, septiembre se convirtió en el segundo mejor mes de la historia en transferencias, con 170.768 operaciones, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Con este desempeño, el acumulado del año alcanzó las 1.374.454 unidades, lo que representa una baja del 4,33% frente a igual período de 2025, cuando se habían registrado 1.436.656 transferencias.

La diferencia entre el mercado de usados y el de 0km es todavía más marcada cuando se comparan ambos volúmenes. Solo en septiembre se patentaron 49.814 vehículos 0km, mientras que entre enero y septiembre el acumulado llegó a 435.493 unidades, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esto quiere decir que, por cada cuatro vehículos comercializados en suelo argentino entre enero y septiembre, casi tres fueron usados y uno fue 0km. En términos porcentuales, los usados representaron aproximadamente el 76% del total, frente al 24% correspondiente a los vehículos nuevos.

La realidad del mercado de autos usados

Sobre esta temática habló en el Summit de Movilidad Capítulo 6, organizado por este medio, Manuel Frías, gerente general de Kavak, una compañía especializada en la compra y venta de autos usados que opera en la Argentina desde 2020.

Frías destacó la importancia que tiene este mercado en el país y puso el foco en la relación entre los vehículos nuevos y los usados. “Tres de cada cuatro autos que se venden son usados. Es muy importante en la Argentina y a nivel regional”, afirmó. En ese sentido, señaló que uno de los puntos centrales para ampliar el acceso al vehículo es la financiación. Actualmente, el 30% de las ventas de Kavak se realizan mediante financiación y consideró que todavía existe margen para seguir creciendo. “Creemos que hay oportunidad de seguir creciendo y mejorándola”, sostuvo.

El ejecutivo también se refirió al contexto macroeconómico y a la importancia de que las tasas de interés se vayan normalizando. Según explicó, existe “mucho apetito e interés” por la financiación, una herramienta que, a su entender, puede permitir que personas que hoy no pueden acceder a un auto tengan la posibilidad de hacerlo y, de esa manera, mejorar su calidad de vida.

Kavak, de origen mexicano, opera en la Argentina desde 2020 y lo hace en un mercado que, según Frías, es complejo. En ese contexto, destacó el papel de la tecnología y la información para reducir la desconfianza que históricamente existe alrededor de la compra y venta de usados. “Se está disolviendo esa mala prensa a través de la tecnología y la información que le proporcionamos al cliente sobre el estado mecánico del auto”, explicó. En ese sentido, señaló que la compañía prioriza “la transparencia, la automatización y la seguridad” y busca que los clientes puedan comprar o vender sus vehículos de manera segura, financiándose y accediendo a las distintas posibilidades que ofrece la empresa.

Existe “mucho apetito e interés” por la financiación MMD Creative - Shutterstock

Para lograrlo, todos los autos que adquiere la compañía atraviesan una inspección rigurosa, en la que se revisan los distintos puntos mecánicos y también el estado de la documentación. “Todo esto incorpora tecnología al proceso y todos esos datos los acompaña la inteligencia artificial”, explicó. Según detalló, los empleados que inspeccionan los vehículos cuentan con la asistencia de IA, que permite realizar un análisis todavía más exhaustivo.

La tecnología también interviene en la definición del precio de cada unidad. Frías explicó que el valor es analizado por inteligencia artificial en función de lo que sucede en el mercado, por lo que no se establece al azar. Sin embargo, aclaró que la herramienta no reemplaza todo el proceso: “No está todo en manos de la IA; sí nos ayuda a tomar mejores decisiones y eficientizar procesos”.