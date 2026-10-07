Neumáticos con chip, usados con foco en la tecnología y apps que mejoran la calidad de vida: cómo se reinventa la movilidad

Tres de cada cuatro autos que se venden en el país son usados, un neumático puede seguir rodando 200 kilómetros sin aire y una aplicación ya no solo traslada pasajeros. Son tres señales de cómo la movilidad se expande más allá del vehículo, un tema que se abordó en el capítulo 6 de Movilidad, el encuentro organizado por LA NACION.

Carla Quiroga, periodista del medio, moderó la conversación con Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay; Mauricio Canineo, CEO de Pirelli Argentina; y Manuel Frías, gerente general de Kavak, quienes profundizaron en cómo la tecnología y la inteligencia artificial (IA) transforman sus negocios.

1. Neumáticos con tecnología e IA

Sobre cómo impactaron estas transformaciones en el mundo del neumático, Canineo contó que los avances fueron “bastante grandes” y que cambió mucho la tecnología que se incorpora dentro de cada cubierta. Como ejemplo, recordó que en 2001 nació un neumático capaz de sostener el peso del vehículo sin aire: “Si tengo un corte o un accidente, el auto sigue por 200 kilómetros a 80 km/h sin perder la dirigibilidad”, explicó. En 2013, agregó, llegó otra innovación con un neumático capaz de reducir un 50% el ruido externo en la cabina.

La aparición de la IA en este paradigma tecnológico también modificó los tiempos de desarrollo. Según reveló el ejecutivo, antes crear un neumático llevaba unos tres años y hoy se logra en uno y medio, gracias a la eficiencia de los procesos y a la aplicación de IA en el desarrollo de materias primas.

Sobre los desafíos que vienen, Canineo apuntó a la conectividad. Mencionó que en 2021 lanzaron un chip dentro del neumático, con una batería de 12 años, que se comunica por bluetooth con el sistema electrónico del auto. “En el pasado, la performance del neumático se conocía de forma empírica; ahora es en tiempo real”, afirmó. Mencionó además un producto hecho en Brasil que resiste pinchaduras de hasta cuatro milímetros sin perder presión, algo que, reconoció, puede ser beneficioso por “un tema de seguridad” si el problema ocurre de noche.

Mauricio Canineo, de Pirelli, contó que en el proceso de creación de un neumático ya se usa la IA Fabián Malavolta

2. Usados: un mercado que crece con transparencia

En un mercado complejo y atomizado como el del usado, Manuel Frías, de Kavak, contó que la compañía opera en el país desde 2020 con foco en la tecnología y en la información que le proporcionamos al cliente sobre el estado mecánico del auto.

Para asegurar que los vehículos estén en buen estado, profundizó, pasan por riguroso proceso de inspección que revisa los puntos mecánicos y la documentación, con apoyo de IA. Además, el precio también lo define la IA en función del mercado. “No se pone al azar”, enfatizó.

¿Qué pasa si el auto que se compra no rinde de acuerdo a lo esperado? Frías brindó tranquilidad explicando que Kavak ofrece una garantía de siete días o 300 kilómetros para devolver el auto en una fase de prueba, o una cobertura de tres o doce meses ante problemas mecánicos.

Sobre la creciente oportunidad del segmento, señaló que tres de cada cuatro autos que se venden en el país son usados y que el 30% de las ventas de la compañía se hace con financiación.

Manuel Frías, de Kavak, aseguró que la transparencia y la información ayudan a disolver las dudas de los clientes Fabián Malavolta

3. Plataformas que amplían su catálogo de servicios

Eli Frías, de Uber, advirtió que a veces se da por sentado cuánto cambiaron las apps la forma de moverse en el país. Antes se hablaba de conseguir un auto con un botón; hoy, explicó, moverse pasó de ser “cómo puedo con lo que hay” a elegir “cómo querés hacerlo”. La compañía está presente en todas las provincias y en más de 60 ciudades, y anunció una inversión de US$500 millones este año para seguir expandiéndose, además de otros US$500 millones para la vuelta de Uber Eats y la adquisición de Delivery Hero.

Habló también de los hábitos de los usuarios y sostuvo que cuando la movilidad deja de ser una barrera, “pasa a habilitarte más vida”. A modo de ejemplo, citó el caso de las grandes ciudades en las que viajar en moto reduce un 80% el tiempo de traslado al trabajo. “Esa cantidad de tiempo es vida”, agregó.

Contó que el ecosistema de Uber creció hacia servicios para empresas, publicidad durante el viaje y comercios. Entre las modalidades de la app destacó Uber Teens, que permite a los padres crear cuentas para sus hijos adolescentes y seguir el minuto a minuto del viaje, y Uber Seniors, con un modo más simple para que adultos mayores usen la app. “Es parte de seguir escuchando cuál es la necesidad del usuario”, afirmó.

Al ser consultada por lo que viene, anticipó que seguirán atendiendo la movilidad específica de cada ciudad y provincia, y avanzando hacia la idea de “poder conseguir todo lo que necesitás dentro de la app”.