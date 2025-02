Maravillados por Colapinto, en Renault lo preparan para “un rol clave” en Latinoamérica

“Colapinto es un héroe moderno y va a aportar un gran empuje a la marca en toda la región”. Lo dijo Arnaud Belloni, vicepresidente global de Marketing del Grupo Renault en diálogo con LA NACION. Reconoció, además, todo lo que moviliza el joven bonaerense para la imagen de marca a partir de su llegada a Alpine, habló de la reconexión con el cliente, la electrificación, los íconos y las marcas chinas.

Jornadas de calor extremo las de un fin de semana en el que, ni bien el sol empieza a insinuarse, las despobladas calles del microcentro porteño ofrecen un entorno que desborda de arquitecturas de otros tiempos, de fachadas con aires de otras latitudes, de un patrimonio que evidencia una inconfundible inspiración europea.

En ese entorno momentáneamente pacífico es donde transcurre el rodaje del comercial global del Rafale, la más reciente creación de Renault dentro de su ofensiva SUV y de próximo lanzamiento en Europa. Ese fue el motivo central de la visita del vicepresidente global Marketing de Renault Groupe, Arnaud Belloni, quien, dentro de su movida agenda, tuvo un espacio para recibir a este medio en las oficinas centrales de la automotriz gala.

Inmejorable oportunidad para hablar de la estrategia mundial llamada Renaulution, de la nueva era en la relación con el cliente, de los productos más recientes y de los próximos, del rescate de los modelos icónicos, de la electrificación y todo lo que implica este ambicioso plan implementado desde hace unos años y fundamentalmente, del impacto que podría acarrear todo lo que moviliza Franco Colapinto.

Sin dudas, un plus que no estaba en los planes ni de la mente más soñadora dentro del universo del marketing. Si bien el joven argentino aún no es piloto titular, sino de reserva, ya su presencia en la escudería se traduce en una impresionante atracción que se postula como un sacudón dentro de la estrategia de “revolución” encarada por la casa del rombo, cuya marca deportiva Alpine es con la que compite en la máxima categoría.

Si bien ya no es Renault Sport, el resurgimiento de esta firma supone un tesoro a capitalizar mediante un link con los productos de calle del rombo.

Arnaud Belloni, vicepresidente global de Marketing del Grupo Renault Hernan Zenteno - La Nacion

-El plan Renaulution ya lleva cuatro años desde su puesta en marcha. Hagamos una recapitulación de lo que implica y cuéntenos cómo viene transcurriendo.

-La Renaulution es una revolución que la marca implementó como un plan de transformación que implica varias cosas. En primer lugar, es una estrategia de recuperación debido a que Renault estaba en problemas. Arrancamos con el reposicionamiento en diferentes segmentos como uno de los ejes de la decisión de cambiar volumen por valor. Invertimos en desarrollar nuevas tecnologías a fin de potenciar e impulsar desde la innovación nuestra presencia en los segmentos A y B, chico y compacto, donde nos mantenemos fuertes, hasta una puesta en valor de las categorías C, D y E.

El segundo paso fue electrificar la gama como pilar clave a partir de la marca E-Tech compuesta por propulsiones con diferentes grados de electrificación: full híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Así llegaron Arkana, Austral, Scenic, Rafale, Espace, Symbioz, Grand Koleos y pronto el nuevo Koleos. Somos fuertes en esas categorías, pero seguimos fortaleciendo los segmentos más compactos donde tenemos Clio, ahora Renault 5 y Renault 4 totalmente eléctricos y próximamente con Twingo.

El prototipo del nuevo Renault Twingo

De este modo damos la mejor respuesta al cliente que quiere un auto completamente eléctrico y que vive en un país donde la infraestructura eléctrica es buena, y también al que no cuenta con esas ventajas, ya sea por una matriz energética deficiente o porque el precio de la electricidad es elevado, para quien tenemos un full hybrid.

-¿Cómo se plasma este concepto en la región y puntualmente que nuevos modelos podrían llegar al país?

-Aquí desembarcamos con la electrificación con un producto europeo de nivel premium como es el Megane E-Tech. Ahora con Arkana (acá llega como mild-hybrid) y en el futuro con el nuevo Koleos. Renault Argentina es número uno en electrificación, donde también tenemos Kwid y Kangoo. La idea es lanzar en la región otros autos completamente eléctricos, por lo que estamos estudiando si importar el Renault 5 o el 4, dependiendo del mercado, e incluso podrían llegar más de uno.

América Latina es muy importante para nosotros, y en especial Argentina y Colombia, países donde tenemos fábrica. Renaulution incluye a LATAM como una región estratégica, tanto es así que desarrollamos Kardian como producto específico para estos mercados y luego el concept Niágara que derivará en la futura pick up de media tonelada.

Concept de la Renault Niagara, la pick up de media tonelada que se fabricará en la Argentina

-Parte de la estrategia implica un volver a las fuentes para recuperar un valor que supo tener y con el que caló tan profundo en el cliente. ¿Cuál es el rol del marketing al momento transmitir al público ese retorno a las raíces?

-Hoy podemos decir que la marca está en pleno proceso de reconectar con ‘el arte de la gente’ en todas partes del mundo, donde por distintas razones hay públicos muy diferentes. Claro que es más fácil reconectarse en la Argentina que en Chile, por ejemplo, porque allí la marca no tiene tradición. Aquí, en cambio, la compañía tiene un largo camino recorrido de la mano de productos como Torino, Fuego y tantos otros muy queridos.

-Viendo que de la mano del regreso de R5 y R4, la marca retoma nombres de autos icónicos, ¿se puede esperar el rescate de otro concepto similar en el futuro incluso de alguno muy cercano al afecto de los argentinos?

“Así como por ahora no tenemos planes de relanzar en Europa por ejemplo un R17 (una cupé de mediados de los 70 que no llegó a nuestro país), tampoco vemos una reedición moderna de Fuego para Argentina, o alguno otro de ese tipo. Eso por el momento. Todos los considerados íconos han tenido mucho éxito en Latinoamérica, fueron y son muy queridos, pero el plan para la región es lanzar modelos actuales, como el nuevo Koleos, un vehículo lleno de tecnología, que vemos como un potencial futuro ícono.

-La planta de Santa Isabel cumple 70 años y se prepara para producir una nueva camioneta, ¿qué representa ese mix entre historia y el desembarco en una nueva categoría?

-La llegada de la nueva pick up representa un paso sumamente estratégico, porque vamos en busca de una porción importante del mercado en la que hay muchos clientes que quieren ese tipo de vehículos. Por eso hace dos años decidimos desarrollarla y ahora estamos trabajando fuertemente para lanzarla lo más rápido posible, convencidos de que su posicionamiento entre Oroch y Alaskan le permitirá ser un éxito. No me corresponde hablar sobre cuestiones industriales acerca de plazos y demás, porque mi trabajo no es ese, sino posicionar y comercializar el producto.

-La relación con el cliente ha ido cambiando, ¿cómo se le comunica hoy para convencerlo de un producto?

-Además de ofrecer y mostrar todo lo bueno que hacemos en materia de tecnología, el otro aspecto importante es elegir una conexión emocional, para lo cual embajadores como Gabriela Sabatini y ahora, Franco Colapinto, son claves. Ahí se apela a una mezcla entre evidencia técnica y una alta dosis de glamour, lo que yo llamo atajo emocional.

-¿Qué resultados reporta a Renault la asociación con el torneo Roland Garros?

-Dentro del plan Renualution tenemos un claro objetivo de ser más grandes y más rentables, y para lograrlo en primer lugar se necesita hacer buenos autos, buscar que sean más tecnológicos y eso en más de un caso lleva a tener que dirigirnos a otra generación de clientes.

Cuando decidimos estar en Roland Garros apuntamos a mantener el cliente de perfil más tradicional, pero a su vez adicionar a otros posibles compradores en los que quizás hace cuatro años no pensábamos. El tenis es premium en todo el mundo y eso ayuda a la marca a reforzar su el costado más premium de su imagen. Ahí es donde Gaby (Sabatini) como embajadora encaja perfecto con ese objetivo, porque es absolutamente premium y encarna todo lo que queremos transmitir.

-La inauguración del primer RNLT en Mendoza es un modo original de mostrar la marca y sus productos al público. ¿es una manera de sostener los puntos físicos de contacto, ya sea un concesionario o este tipo de showrooms, en combinación con la digitalización?

-Este nuevo concepto parte de la misma estrategia que nos lleva a estar en Roland Garros, la manera perfecta de “premiumización” de la marca. Es un saber poner a Renault en condiciones en las que muestre de manera óptima lo mejor de su saber hacer. Lo mejor no siempre es lo tradicional, sino que muchas veces lo mejor es lo original.

Este concepto inaugurado en Mendoza (en el predio del shopping Palmares Open Mall) está apartado de lo tradicional y permite captar la atención de una nueva generación. Creemos que en el futuro la relación con el cliente va combinar lo digital, con la comodidad de tener todo a mano en un celular, con la visita al local para completar el proceso, tratando siempre que esta última se la mejor parte de la experiencia.

-¿Cómo ve el avance de las marcas chinas?

-Es difícil responder esa pregunta de forma general porque cada mercado es muy diferente. Hoy puedo decir que en Europa ese avance está bajo control porque nuestra gama eléctrica es de primera categoría y tiene un gran éxito, eso nos permite tener un arma para pelear sin problemas. Aquí en la Argentina somos fuertes y tenemos una larga tradición como ventaja, por ende, no tenemos miedo. En el caso de otros países del continente como México, por ejemplo, somos más pequeños y necesitamos ser más inteligentes y estar más atentos para frenar el avance. No hay dudas que, si queremos competir con los chinos, necesitamos dar lo mejor de Renault en todo el mundo.

-El auge de Alpine en F1 ¿puede repercutir en el desembarco de sus autos en el mercado local?

-Yo represento al área de marketing del Grupo, por lo que no puedo tomar la palabra por Alpine. Sin embargo, es un hecho que se encamina a convertirse en una marca global con llegada a mercados fuera de Europa. Hoy tiene una gama ciertamente variada y seguirá sumando exponentes para abarcar otros segmentos. No tengo certeza de los tiempos, pero sí que buscará llegar a la mayor cantidad de países posible.

“[A Franco Colapinto] lo veo como un auténtico héroe moderno”, sintetizó Arnaud Belloni, vicepresidente global de Marketing del Grupo Renault (Foto: Instagram @francocolapinto)

-A partir de la denominación Esprit Alpine para las versiones tope de gama de la familia Renault, tal es el caso del Arkana que está llegando a la Argentina, ¿cuán clave será el rol de Franco Colapinto desde las filas de la escudería?

-“En primer lugar debo decirle que no soy Flavio Briatore (asesor ejecutivo de la escudería), soy Arnaud y aunque mi apellido también es italiano, no puedo hablar por él”, comenta con claro tono bromista.

El hecho de que hoy Franco esté en Alpine llevará a impulsar masivamente la imagen de la marca. Renault empieza a lanzar en el mundo un nivel de acabado más premium llamado Esprit Alpine, que aquí está llegando con Arkana, y Colapinto será el embajador de ese ‘Espíritu Alpine’ para los modelos de Renault en Latinoamérica. Por eso estamos preparando muchas activaciones, porque si bien impulsará a Alpine, también seguramente de manera más indirecta tenga impacto en Renault.

Arnaud Belloni ve en Franco Colapinto "un carisma especial" y lo posiciona como un "representante de lo nuevo" Hernan Zenteno - La Nacion

“¡Eso espero!”, enfatiza en tono enérgico y sonriente. “Lo que quiero remarcar desde mi rol es que lo más importante es movilizar las emociones, impulsar el amor por la marca y estoy convencido de que este joven tiene un enorme potencial para impulsar ese amor por la marca. Tiene un carisma especial, representa lo nuevo, tiene el glamour del que hoy hablamos. Lo veo como un auténtico héroe moderno”, cierra.

