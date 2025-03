“Me la sacaron en menos de un minuto”: cómo evitar el robo de las ruedas del auto

La problemática del robo de autos y neumáticos no da tregua. En números, el robo vehicular aumentó un 17% en 2024 respecto a 2023 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el último informe presentado por Ituran Argentina, empresa especializada en recupero vehicular.

Si bien el reporte hace principal foco en los robos de las unidades completas, una aspecto del delito que está también en crecimiento son las extracciones de neumáticos principales o de auxilio, los cuales tienen un alto valor de venta en los mercados legales y paralelos, donde pueden conseguirse entre $126.000 o $274.300 si se toma de referencia un Rodado 17, el usado por los modelos más vendidos en la Argetina.

“Me fui de vacaciones, dejé mi camioneta en el estacionamiento de un hotel y al día siguiente me di cuenta de que me habían robado la rueda de auxilio. Pedí las cámaras de seguridad y noté que tardaron menos de un minuto en llevársela”, comentó una víctima del delito a LA NACION. “Estacioné en un supermercado y cuando volví, me habían robado dos ruedas cruzadas para que el auto no caiga. Tardé diez minutos en hacer las compras, fueron muy rápidos”, relató otro damnificado a este medio.

La vía pública, lejos de quedar exenta de esta situación, es otro foco del delito. “Estacioné en la calle, cerré el auto con el botón de la llave y a los días me di cuenta que me faltaba la rueda de auxilio”, narró otra víctima. En su caso, el neumático de repuesto estaba guardado en el baúl, por lo que se presume que los delincuentes utilizaron un inhibidor de señal para evitar que se active el cierre centralizado del vehículo y así poder sustraer la rueda sin levantar sospechas.

En ese sentido, son altas fuentes del Automóvil Club Argentino (ACA) quienes resaltan que los robos son cada vez más frecuentes frecuentes y que no hay una medida que evite que los ilícitos ocurran. Sin embargo, hay algunos trucos que los dueños de los autos pueden aplicar para sumar algún tipo de prevención para estos casos.

En ese sentido, desde el ACA recomiendan utilizar las tuercas de seguridad en los cuatro neumáticos, que si bien no evita el delito al 100%, la idea es que usarlo implique un mayor esfuerzo o tarea para los delincuentes, logrando así que desistan ante la dificultad o bien sean captados por las autoridades cometiendo el hecho.

Otra fuente del rubro de los neumáticos coincidió con el ACA en que las tuercas de seguridad no dan una garantía del 100%. “Una forma de disuadir el robo es ponerle la tuerca de seguridad, pero no es del todo efectiva. Los que se dedican a robar ruedas tienen dispositivos fabricados con los que te sacan los neumáticos del auto”, explicó.

Ahora bien, en lo que refiere a las ruedas de auxilio la metodología recomendada por el ACA es distinta y se divide según dónde se encuentra la rueda de auxilio en cada vehículo.

Para los modelos que cuentan con el auxilio por debajo del chasis, que son en su mayoría pickups, se recomienda utilizar una cadena que enganche la rueda al sistema de retención. Otro punto que sostiene esta institución y que responde a uno de los testimonios que le llegaron a LA NACION, es el de evitar el cierre centralizado automático cuando se deja el auto en la calle. En cambio, sugieren cerrarlo de manera manual y revisar que se haya cerrado efectivamente.

“Finalmente, cada vez que se pueda, siempre es mejor optar por estacionamientos antes de dejar el auto en espacios públicos”, concluyeron las autoridades del ACA. Para reforzar este punto, en los estacionamientos en los que se deja la llave en el vehículo es recomendable revisar que esté el auxilio en su lugar antes de sacar el auto del establecimiento.

