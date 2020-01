Mercado 2020, otro año difícil para el sector

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) difundió esta semana a través de sus redes sociales un estudio de la consultora Invenómica, firmado por su director, Horacio Larghi, titulado Las 5 claves que frenan la recuperación de la industria automotriz en 2020.

Estos cinco puntos son los siguientes: 1) La cantidad de salarios necesarios para adquirir un automóvil chico pasó de 14,8 sueldos en 2018 a 17,8 en 2019, el más alto desde los 18,3 que se requerían en 2010. 2) Entre 2016 y 2019, el salario real cayó un 21% y aunque, siempre según el estudio, se pueda recuperar algo en 2020 (al menos ganarle a la inflación), eso "no tendrá un impacto significativo en la compra de bienes de uso". 3) El elevado costo de seguros, patentes y mantenimiento, que es considerablemente mayor para un 0km que para un vehículo con 2 años de antigüedad, por ejemplo. 4) Los altos intereses de los préstamos, tanto prendarios como personales, que aunque bajaron un poco siguen siendo altísimos y poco atractivos. "El financiamiento es una variable clave para una posible recuperación de la industria automotriz". 5) La expectativa de los consumidores, que no es un tema menor si no mejora la confianza "entre otras cosas, en su situación laboral o en la economía en general, la demanda de vehículos no cambiará su tendencia".

El resumen final del estudio de Invenómica afirma que "la proyección de patentamientos de autos y comerciales livianos es de 410.000 unidades, un 7% menos que en 2019". Así las cosas, salvo una muy rápida recuperación de la economía y la confianza de los consumidores, 2020 será otro año muy difícil para toda la cadena de la industria automotriz argentina.