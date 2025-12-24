Encuentran un cementerio de autos en un lugar insólito

A comienzos de los años 70, el Volkswagen Beetle, conocido también como escarabajo, no solo brillaba en todo el mundo, sino que también se había consolidado en la Argentina como “el auto del pueblo” por su diseño inconfundible. De hecho, a nivel mundial en 1972 este modelo superó al legendario Ford Modelo T como el auto más producido de la historia, poniendo en evidencia su impacto global.

Su popularidad incluso llegó a nuevas generaciones debido al éxito de la película norteamericana Herbie a toda marcha (2005).

Muchos años después del furor, un youtuber llamado Exploring the Unbeaten Path descubrió una mina abandonada bajo las montañas de Suiza que escondía un verdadero cementerio de autos de la época.

El aventurero había oído rumores sobre un cementerio de autos Volkswagen abandonados en aquella mina y decidió explorarla junto a un amigo, esperando la oscuridad de la noche para ingresar.

Una vez dentro, recorrieron varios túneles, sorteando escombros y derrumbes, con la esperanza de encontrar los vehículos legendarios. En su recorrido también hallaron equipos y sistemas de ventilación que parecían datar del inicio del siglo XIX, vestigios de la antigua explotación minera.

Tras 10 kilómetros de caminata, encontraron huellas de neumático en uno de los pasillos y, pocos pasos después, apareció el primer Beetle, que sorprendentemente se encontraba en buenas condiciones.

El primer vehículo que se encontró en la mina el Volkswagen Beetle

Interior del primer vehículo que encontraron

Detrás de este Beetle apareció un Golf 2 Plus Ultra, un modelo que apenas había logrado introducirse en la industria automotriz suiza. En este auto el explorador encontró algo curioso, ya que pensaba que estos autos habían estado allí durante más de una década.

Sin embargo, en este Golf, por ejemplo, se encontraba pegado un “Swiss Vignette 2018”, el adhesivo anual obligatorio para circular por las autopistas, vigente desde 2017. Esto da a entender que algunos de estos vehículos antiguos estuvieron en funcionamiento al menos hasta hace siete años.

La viñeta suiza de 2018 del Volkswagen Golf 2 Plus Ultra

Por el contrario, las unidades ubicadas al fondo de la mina presentaban un estado mucho más deteriorado, acumulaban moho en la carrocería y el interior, los cristales estaban empañados, y muchas partes metálicas mostraban signos avanzados de corrosión. Por tanto, era evidente que estos autos habían permanecido allí bastantes años, completamente abandonados.

¿Cómo terminaron los autos ahí? “Es probable que estos autos pertenezcan a algún museo y una parte de ellos los almacenan acá por limitaciones de espacio. Además, puede ser que estos autos estén pendientes de restauración”, explicó.

En esa línea, agregó: “Parece que las algunas personas conocen este lugar y vienen a rescatar algunas autopartes de los vehículos. Por eso hay faltante de neumáticos y cristales rotos”.

Las unidades ubicadas hacia el final de la mina estaban en peor estado

Otro dato curioso es que las llaves de los vehículos estaban ahí, pero no encendían porque las baterías estaban completamente descargadas.

Por último, en esta mina encontraron algún que otro Passat, un modelo emblema que el fabricante alemán comenzó a producir en 1973.