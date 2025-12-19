LA NACION

Los precios de los autos chinos en la Argentina en diciembre 2025

Cada vez más automotrices del gigante asiático deciden desembarcar en el país; qué modelos se ofrecen y cuáles son sus montos

Chery Tiggo 8 Pro Luxury figura a los US$46.600
En 2025, el mercado automotor argentino mostró señales de mayor dinamismo. Esto encontró justificación —en parte— por los cambios impulsados en el esquema de importaciones, que ampliaron el abanico de modelos disponibles.

La mayor flexibilidad no sólo enriqueció la oferta para los consumidores, sino que también reactivó el movimiento comercial en distintos segmentos. Dentro de ese contexto, los vehículos de origen chino ganaron una presencia cada vez más visible, en línea con el crecimiento que el país asiático viene registrando a escala global y regional desde comienzos de siglo.

Algunas ya contaban con antecedentes en el mercado local, mientras que otras concretan ahora su llegada por primera vez. En muchos casos, lo hacen asociadas a grupos importadores que identificaron una oportunidad en sus costos competitivos y en el cupo anual de 50.000 vehículos electrificados habilitado por el Gobierno, que permite su ingreso sin abonar el arancel extrazona del 35%. A continuación, el detalle actualizado de los modelos chinos que ya se comercializan en el país.

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
El SUV Haval H6
Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
BYD Dolphin Mini
Maxus:

  • T60 MT: US$32.000
  • T60 AT: US$36.000
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90: US$66.000
Maxus T90 100% eléctrica
Chery:

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
Chery Tiggo 8 Pro
BAIC:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybird: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
Skywell ET5

DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
  • Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
DFSK Glory 580
Foton:

  • Tunland G7: $51.131.588
  • Tunland V9: $71.213.283
Foton Tunlad V9
JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$19.900
  • JS2 Luxury LV: US$21.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$38.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
Kaiyi:

  • X3: $31.400.000
Kaiyi X3
GEELY:

  • EX5: US$34.800
Geely EX5
CHANGAN:

  • CS55 Plus PHEV: US$32.000
Changan CS55 Plus PHEV
GAC:

  • GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
  • GS4 Emkoo HEV: US$33.800
  • Aion ES: US$33.800
  • GS8: US$60.000
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
Forthing:

  • T5 MT: US$21.950
  • T5 HEV: US$36.190
  • T5 EVO: US$36.840
  • U-Tour: US$40.221
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840
