Wanda vs. la China: los lujosos regalos que Icardi les hizo a sus parejas

En la vida de Mauro Icardi, los autos de lujo no son solo una muestra de poder adquisitivo, sino también una herramienta narrativa. A través de obsequios cuidadosamente elegidos, el delantero del Galatasaray construyó gestos públicos de afecto hacia sus parejas.

Los últimos dos modelos que el jugador eligió como presente para sus parejas (el Bentley Bentayga para Wanda Nara en su momento y el Hongqi E-HS9 para la China Suárez en los últimos días) encarnan dos visiones diferentes del lujo automotor.

Años atrás, Wanda Nara compartió en redes sociales el obsequio que recibió de Icardi: un Bentley Bentayga en su versión Speed, la más poderosa de la gama. Un modelo que en ese entonces tenía una relevancia clave al tratarse del primer SUV en la historia de la firma británica, combinando exclusividad, velocidad y refinamiento artesanal.

Con motor W12 biturbo de 6.0 litros, el Bentayga Speed desarrolla 635 CV y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h. Su precio, dependiendo de las configuraciones y personalizaciones finales, oscila entre los US$191.000 y los US$263.000.

En ese entonces, el vehículo fue entregado a Nara con todos los elementos de un “acting” de alto impacto: globos rosas, una canción con tono irónico con la que ella difundió al modelo en redes (“Rosas”, de La Oreja de Van Gogh) y una patente personalizada con el nombre WANDA. En el universo de los SUV de lujo, el Bentayga no solo compite en prestaciones, sino también en estatus, situándose al nivel del Rolls-Royce Cullinan o del Porsche Cayenne Turbo GT.

Dos años después, en la Navidad de 2025, el foco cambió de continente y de pareja. Icardi optó por un SUV eléctrico de origen chino para agasajar a la China Suárez: el Hongqi E-HS9, apodado informalmente como el “Rolls-Royce chino”.

Este modelo eléctrico, de dimensiones imponentes, está equipado con dos motores que en su configuración más potente alcanzan los 550 caballos. Con una autonomía cercana a los 460 kilómetros, representa la vanguardia de la industria china en el segmento premium. Su valor se ubica entre los 94.000 y los 130.000 euros, dependiendo del nivel de equipamiento.

Más allá del origen, la tecnología y el precio, los autos regalados por Icardi cuentan historias diferentes. El Bentley entregado a Wanda apuesta a la estirpe británica y una impronta de exclusividad heredada. En cambio, el Hongqi E-HS9, elegido para la China Suárez, es un guiño al presente: eléctrico, asiático, y con una estética que mezcla minimalismo y ostentación.

Por supuesto que ambos modelos superan ampliamente los estándares del mercado en sus respectivos segmentos. El Bentayga es uno de los SUV más rápidos y caros del mundo con motor a combustión; el E-HS9, uno de los eléctricos más lujosos producidos fuera de Europa. A pesar de todo, no se puede obviar que el primero triplica en valor al segundo.