Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: a partir de cuándo rige el incremento

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 21,8% en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) respecto del último ajuste efectuado en julio. En esta ocasión, las nuevas tarifas comenzarán a regir desde el 16 de enero de 2026, tal como establece la Resolución 369/2025.

En ese marco, a partir del 16 de enero comenzarán a regir los nuevos montos:

Vehículos hasta 2500kg: $97.057 (previo al próximo aumento cuesta $79.640)

$97.057 (previo al próximo aumento cuesta $79.640) Vehículos de más de 2500kg: $174.604

$174.604 Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $58.201

$58.201 Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $87.302

$87.302 Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $38.801

$38.801 Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $58.201

$58.201 Motos de más de 600cc: $77.602

Ahora bien, como es de costumbre en suelo bonaerense los vehículos de uso municipal y del personal de bomberos realizan la verificación sin costo, como también los de personas con discapacidades.

A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde la primera VTV se realiza a los tres años de antigüedad del vehículo o al alcanzar determinado kilometraje, en territorio bonaerense el sitio oficial sólo establece que los autos particulares deben hacer su primera inspección a los dos años de patentamiento. Desde ese momento, el trámite pasa a ser anual.

Qué ocurre si un auto no cuenta con la VTV

Las sanciones para un vehículo que no tiene la VTV obligatoria dependen de la normativa de cada jurisdicción. Por ejemplo, si el control se realiza en territorio bonaerense —como suele ocurrir en la Ruta 2—, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y que, además de la multa económica, la sanción contempla la retención de la licencia de conducir.

En cambio, si en la Ciudad de Buenos Aires se detiene a un vehículo sin la verificación correspondiente, el Cuerpo de Agentes de Tránsito labrará una infracción de 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a $319.404.

En tanto, quienes no cuenten con ambos elementos obligatorios para circular —la oblea y el certificado— recibirán una sanción de 100 UF, es decir, $79.851 a valores de diciembre de 2025, según informó el Ministerio de Movilidad, a cargo de Pablo Bereciartua. Por ello, además de llevar la oblea colocada en el parabrisas delantero, es fundamental contar con el certificado que se entrega al aprobar la inspección, ya que ambos documentos son exigidos para circular y pueden ser requeridos en un control de tránsito.

Según le comentaron fuentes oficiales del Gobierno porteño a LA NACION, en su distrito la falta no implica ni la retención de la licencia de conducir ni la del vehículo.