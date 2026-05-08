Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su nueva planta en Zárate tras una inversión de US$110 millones

Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa que forma parte del grupo alemán Daimler Truck, inauguró hoy su nueva fábrica en la Argentina en la localidad de Zárate, tras una inversión total de US$110 millones ejecutada en los últimos cuatro años. La apertura de la planta representó el acontecimiento más importante para la compañía local desde que comenzó a operar de manera independiente, luego de la división en el mundo entre los negocios de autos y vans y el de camiones y buses de Mercedes-Benz, ocurrida a fines de 2021.

De la apertura de la fábrica, la primera que se levanta de cero en el sector automotor en los últimos 15 años en la Argentina, destacó Mercedes-Benz Camiones y Buses, participaron más de 800 asistentes, entre ejecutivos globales que vinieron especialmente para el evento, autoridades locales de la compañía y miembros de la red de concesionarios. Estuvieron presentes Till Oberwörder (CEO de Daimler Buses), Achim Puchert (CEO de Mercedes-Benz Trucks) y Denis Güven (CEO de Mercedes-Benz América Latina, Medio Oriente y África), junto al número uno de la filial local, Raúl Barcesat.

Por parte del Gobierno nacional, concurrieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Interior Diego Santilli.

En una rueda de prensa con medios argentinos y brasileños previa a la inauguración, Puchert y Oberwörder destacaron que la inversión le permite al grupo tener un enfoque industrial 100% dedicado a camiones y buses por primera vez en el país y pusieron de relieve la mejora en eficiencia que representará para la operación.

“La producción en Zárate nos permite optimizar la producción en la Argentina y estar más cerca de los clientes. Vemos un potencial de crecimiento para toda la red”, señaló Puchert al resaltar los beneficios logísticos de la ubicación de la planta, sobre el kilómetro 90 de la ruta 9, y próxima al puerto que utilizan otras automotrices para el comercio exterior.

“América Latina es un mercado muy dinámico, con momentos mejores y peores, pero creemos que la demanda de carga crecerá porque las economías están creciendo”, dijo por su parte Oberwörder. “Es uno de los motivos por los que creemos que es bueno invertir acá”, agregó, luego de mencionar que el potencial de crecimiento en la región sur a nivel global es superior al de los mercados del norte desarrollado.

Los ejecutivos globales destacaron el peso de la historia de la marca Mercedes-Benz en la Argentina, presente hace 75 años (cuando abrió la primera fábrica fuera de Alemania), y la complementariedad de la nueva planta con la de Brasil dentro del Mercosur.

En el nuevo centro industrial, Mercedes-Benz producirá los camiones Atego y Accelo y los chasis de buses OH y OF. En el predio funcionan también Reman, la única planta de industrialización de piezas del país, y el centro logístico de autopartes y repuestos. El proyecto de desembarcar en Zárate y que dio el puntapié a su actividad independiente comenzó a fines de 2022, cuando Daimler Truck compró el predio por US$20 millones.

A fines de 2021, Mercedes-Benz separó a nivel global sus operaciones de autos y vans y de camiones y buses. En la Argentina, la fábrica de Virrey del Pino -donde se ensamblaban antes los Atego y Accelo y los chasis de buses, junto al utilitario Sprinter- pertenece a la división de autos, hoy controlada por Prestige Auto (que adquirió en 2025 la operación local de Mercedes-Benz Argentina).

La planta de Zárate tiene una capacidad de producción de 10.000 unidades anuales (17 por día). El objetivo es abastecer la demanda del mercado interno y buscar oportunidades de exportación, indicó Puchert. En 2025, se vendieron 17.000 camiones y 3000 buses en todo el mercado local, por lo que la planta cuenta con espacio suficiente para producir las líneas actuales y recibir a futuro posibles nuevos modelos, indicó.

“Queremos ser número uno en todas las dimensiones: satisfacción de los clientes, participación de mercado y rentabilidad”, afirmó Puchert durante la rueda de prensa y resaltó el liderazgo de la marca en los dos segmentos. “Si nuestros clientes ganan, ganamos nosotros, por eso debemos acompañarlos y no podemos dormirnos”, agregó. Mercedes-Benz Camiones y Buses vendió en 2025 5900 camiones y 2000 buses, con lo que logró una participación de mercado del 33,4% y del 61,3% respectivamente, detalló Barcesat.

Consultados sobre cómo veían la competitividad de la economía argentina y el efecto de la presión impositiva –un reclamo constante del sector automotor-, los número uno globales pusieron el acento en los beneficios que representa la nueva ubicación de la planta para la logística y no hicieron alusiones al aspecto tributario. “La competitividad no depende de un solo aspecto. Con la nueva planta ganamos en eficiencia y el estar cerca del puerto nos permite tener un impacto positivo en los costos”, respondió Oberwörder.

Ante la consulta de LA NACION sobre las perspectivas de la electrificación en la región y el desafío de la infraestructura de carga en comparación con la realidad de Europa, el CEO dijo que la compañía tiene los productos preparados y citó los modelos de cero emisiones que ya vende en Brasil. La velocidad de la electrificación en todos los mercados depende de la disponibilidad de infraestructura, el producto y el costo de la energía, lo cual obliga a ser flexible en la incorporación, resumió.

Mercedes-Benz Camiones y Buses emplea a 500 personas en forma directa y a 2000 de manera indirecta. La nueva fábrica -primera que se levanta desde cero en el sector automotor argentino desde 2011, cuando Honda construyó su fábrica en Campana- trabaja a un turno de producción.