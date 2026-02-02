Movilidad eléctrica y turismo sustentable: viajar a la Costa Argentina en un auto eléctrico ya es un hecho

“Pero, ¿cómo y dónde cargo el auto?” y “Si quiero viajar a la Costa, ¿cómo hago?” son las dos preguntas más frecuentes alrededor de la movilidad eléctrica. Ante cualquier novedad, es normal sentir miedo, desconfianza e incertidumbre pero Chargebox detectó la necesidad de brindar una respuesta concreta.

En 2019, cuando hablar de vehículos eléctricos todavía era una utopía, Chargebox inauguró su primer punto de carga en el Sheraton de Pilar. Muy pocos entendían qué estaba pasando: el primer paso hacia un futuro sustentable para la movilidad en Argentina.

La compañía se puso el objetivo de crear la red de carga pública más extensa del país. Esta temporada celebran su puesto número 100 ubicado en la intersección de Av. Bunge y Noctilucas con ingreso por Av. de las Artes.

Se trata de una estación de carga triple que cuenta con un cargador rápido de 60 kW con dos conectores CCS2 y un cargador semirrápido de 22 kW con toma socket tipo 2.

Para el 2026 la empresa proyecta la incorporación de 150 nuevos puntos, de los cuales al menos la mitad serán de carga rápida. Nicolás Nervi, CEO de Chargebox, explica: “Cerca del 30% de las emisiones de CO₂ globales provienen del transporte, y en las grandes ciudades es donde más se siente este impacto es justo ahí donde la solución más eficiente es un auto eléctrico, tiene un menor costo e implica cuidar el planeta. Sin duda la movilidad eléctrica vino para quedarse”.

Nicolás Nervi, CEO de Chargebox, habilitó un espacio de preguntas y respuestas luego de la inauguración.

El punto de carga número 100

El nuevo espacio cuenta con un sistema de carga triple, compuesto por un cargador rápido de 60 kW con dos conectores CCS2, y un cargador semi rápido de 22 kW con toma socket tipo 2. Estará disponible las 24 horas, durante todo el año, tanto para residentes como para turistas. Además, está potenciado por energía solar, siendo el segundo punto de la red Chargebox Net que cuenta con abastecimiento sustentable, el carport solar permitirá generar, en promedio 1.292 kWh mensuales, lo que equivale a aproximadamente 22 horas de carga en el cargador rápido o unas 29 cargas completas, considerando un tamaño promedio de batería de 45 kWh.

El proyecto se pensó en alianza con la Cooperativa Eléctrica de Pinamar, que cedió el espacio con el fin de potenciar el turismo sustentable.

Juan Manuel Ibarguren, intendente de Pinamar, comenta: “Que una empresa como Chargebox nos elija para instalar su punto de carga número 100 habla de confianza, de visión compartida y de una ciudad que está preparada para acompañar nuevas formas de movilidad. Este tipo de inversiones no llegan por casualidad: llegan a destinos que tienen planificación, compromiso ambiental y una mirada a largo plazo. Desde el Municipio acompañamos y facilitamos estas iniciativas porque creemos en la articulación público–privada como motor de desarrollo. Además, refuerza el posicionamiento de Pinamar como una ciudad moderna, innovadora y alineada con las agendas ambientales actuales”.

Juan Manuel Ibarguren, intendente de Pinamar.

Pinamar ya cuenta con seis puntos de carga para vehículos eléctricos y “están abiertos a recibir nuevas propuestas, tecnologías y proyectos que contribuyan a una ciudad más limpia, moderna y eficiente”. Ibarguren asegura que el turismo sustentable “no es una moda”, sino más bien un camino de ida.

“Pinamar es naturaleza, bosque, mar, paisaje y calidad ambiental. Entendemos que cuidarlo es también cuidar nuestra principal fuente de desarrollo. La movilidad eléctrica forma parte de ese ecosistema: menos emisiones, menos impacto y una experiencia más amigable para quienes nos visitan”, cierra el intendente de la ciudad costera.

Es el primer punto propio de la red Chargebox Net en operar con energía sustentable.

Hacer a un lado el miedo para un futuro mejor

¿Qué decirle a una persona que tiene miedo o desconfianza a la movilidad eléctrica? Nervi responde firmemente: “Todo lo nuevo genera miedo, pero es parte del desconocimiento. Cuando empezás a investigar un poquito te das cuenta que no hay nada que temer. Los vehículos eléctricos se cargan en tu casa y el cargador no consume mucho más que un aire acondicionado”.

Desde Chargebox trabajan día a día con un equipo técnico especializado para brindarle a los conductores la confianza y la seguridad de cargar donde quieran y cuando quieran. “Así que quédense tranquilos y súbanse a un auto eléctrico”, cierra el CEO de la compañía.

