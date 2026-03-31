Por qué los autos eléctricos no usan caja de cambios: la explicación simple

La industria automotriz global atraviesa desde hace varios años una transformación profunda hacia la movilidad eléctrica, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y por el avance tecnológico. En la Argentina, en cambio, este proceso avanza a un ritmo más lento.

Recién en el último tiempo comenzaron a verse señales más concretas, con la llegada de nuevas marcas especializadas en vehículos eléctricos y también con la apuesta de fabricantes tradicionales que empezaron a incorporar este tipo de tecnologías en su oferta.

En ese contexto, a medida que los autos eléctricos comienzan a ganar presencia en el mercado local, surgen distintas dudas entre los usuarios: desde cómo se cargan hasta por qué no utilizan una caja de cambios como los vehículos tradicionales.

La explicación a este último punto radica en el funcionamiento del motor eléctrico. A diferencia de un motor a combustión, que necesita trabajar dentro de un rango de revoluciones para entregar su mejor rendimiento, el motor eléctrico puede entregar torque (par motor) de forma instantánea desde el primer momento en que comienza a girar. El par motor, también conocido como torque, es la fuerza de giro que genera el motor; lo que hace que las ruedas empiecen a moverse.

El torque de un auto eléctrico se entrega de manera instantánea JimAK_Photo - Shutterstock

Esto significa que puede generar una gran cantidad de fuerza incluso a muy bajas revoluciones, sin necesidad de pasar por distintas marchas para optimizar la entrega de potencia.

Por eso, en la mayoría de los autos eléctricos no se utiliza una caja de cambios convencional, sino una transmisión de una sola relación.

Entre los principales beneficios de este sistema se destacan una mayor eficiencia energética, ya que se reducen las pérdidas al simplificar la transmisión y la potencia se entrega de forma más directa. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también contribuye a optimizar la autonomía.

Además, al no contar con una caja de cambios tradicional, el conjunto mecánico es más liviano. Esto también impacta en el mantenimiento, que suele ser menor, ya que hay menos componentes sujetos a desgaste o posibles fallas.

Cuáles son los autos eléctricos más vendidos del país

Durante el primer bimestre del año se comercializaron 1088 unidades electrificadas en la Argentina, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Esta cifra representa aproximadamente el 1% de las 108.480 unidades 0km patentadas en ese mismo período.

El BYD Dolphin Mini es el eléctrico más vendido

Si bien se trata de una subcategoría dentro de los electrificados (existen otras alternativas que se comercializan en mayores volúmenes, como los híbridos tradicionales), estos son los autos eléctricos más vendidos en lo que va del año: