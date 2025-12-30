Multas 2025: cuánto cuesta cada infracción en diciembre

Las infracciones de tránsito siguen siendo uno de los principales dolores de cabeza para los conductores, no sólo por el impacto económico que generan, sino porque evidencian conductas que comprometen la seguridad vial.

En ese marco, la Secretaría de Transporte, perteneciente al Ministerio de Economía, difundió valores de referencia de diciembre 2025 para varias infracciones (en su mayoría vinculadas a la documentación):

No contar con la cédula del vehículo: $45.000

No contar con la licencia de conducir: $257.000

No contar con el seguro vigente: $257.000

Circular sin patente o con la patente adulterada: $257.000

Circular sin VTV: $257.000

Alcoholemia positiva: $1.750.000

El valor de la infracción depende de cada jurisdicción Santiago Filipuzzi

El valor de la infracción de tránsito está atado a las Unidades Fijas (UF), que funcionan como unidad de referencia y varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, cada UF tiene un valor de $798, mientras que en la provincia de Buenos Aires asciende a $1711.

Esta diferencia responde a que en suelo bonaerense la UF equivale al precio de un litro de nafta premium de YPF en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata, mientras que en CABA se calcula según el valor promedio de medio litro de la nafta de mayor octanaje.

Circular con la patente tapada es una infracción que puede derivar en la remisión del vehículo

En consecuencia, esto hace que las infracciones tengan distintos montos según la jurisdicción donde se labre el acta. Un ejemplo claro es una de las faltas más habituales: no contar con la patente o circular con la chapa tapada, ilegible o adulterada. La Secretaría de Transporte informó que su valor de referencia es de $257.000.

En la Ciudad de Buenos Aires es una infracción equivalente a 1000 UF, lo que equivale a una multa económica de $798.000. En cambio, en la Provincia de Buenos Aires la sanción prevista por no tener patente (o tenerla ilegible o alterada) va de 50 a 100 UF, lo que representa entre $85.550 y $171.100.

Un exceso de velocidad en CABA puede superar los $3 millones Gentileza ANSV

Otro ejemplo es el de violar los límites de velocidad máxima, que en la Ciudad de Buenos Aires puede implicar una sanción que va desde 400 a 4000 UF, es decir, entre $319.404 y $3.194.040; mientras que en la provincia de Buenos Aires, superar los límites de velocidad, se sanciona con multas que oscilan entre 150 y 1000 UF, lo que hoy representa montos aproximados de entre $256.650 y $1.711.000.