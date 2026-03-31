Neumáticos: cómo arreglar un pinchazo en dos minutos sin sacar la rueda

En la actualidad, una gran cantidad de vehículos 0km se entregan sin rueda de auxilio, algo que supo ser habitual en el mercado automotor. En su lugar, incorporan un kit de reparación que permite sellar de forma provisoria un neumático dañado (especialmente en autos de origen chino).

Este sistema consta de un procedimiento más fácil de lo que parece: una vez que se levanta el auto con el gato, primero se saca el objeto que provocó el pinchazo en el neumático (puede ser un clavo o un tornillo, por ejemplo), se limpia y agranda levemente el orificio con una herramienta específica, y luego se introduce una tira de caucho impregnada en sellador que tapa la fuga de aire (se debe cortar el excedente). Cabe aclarar que estos kits igualmente suelen incluir un manual de uso.

La principal ventaja es que no hace falta desmontar la rueda ni contar con equipamiento complejo, aunque si se la saca suele ser más práctico. Además, en condiciones ideales, el proceso puede llevar apenas unos minutos y permite continuar la marcha casi de inmediato. Es por eso que muchos conductores optan por llevar un kit de reparación en el baúl, especialmente para viajes largos o trayectos donde la asistencia no está garantizada.

El kit de reparación no es apto para todos los casos Shutterstock

Si bien el procedimiento es rápido, en la práctica demanda algo más de tiempo, sobre todo si se considera la localización del pinchazo, la extracción del objeto y la correcta colocación de la mecha. A esto se suma la necesidad de inflar el neumático posteriormente, lo que puede requerir un compresor portátil (que suele venir en el kit).

Respecto a la presión de los neumáticos, los autos que traen el kit previamente mencionado suelen incorporar un sistema de monitoreo. Entonces, al detectar que alguno se está desinflando, es señal de que hay que acudir a una gomería o, en caso de no llegar, utilizar el kit de reparación.

Más importante aún es entender que no todos los daños pueden repararse de esta manera. El método funciona correctamente cuando la perforación se encuentra en la banda de rodadura (la zona que está en contacto con el asfalto) y siempre que el orificio sea pequeño. En cambio, no es recomendable en pinchaduras laterales, cortes o daños estructurales, donde la integridad del neumático puede estar comprometida.

Dejar el neumático reparado con la presión correcta es sumamente importante Shutterstock

Otro aspecto también importante es el carácter provisorio de la solución. Aunque en muchos casos la reparación con mecha permite circular sin inconvenientes durante un tiempo, los especialistas coinciden en que lo recomendable es realizar posteriormente una reparación interna en una gomería.

Entonces, si bien esta solución es sencilla y resulta útil, no se trata de una definitiva