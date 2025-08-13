Pocos lo saben: cuáles son los autos que mantuvieron su precio en agosto 2025

Los movimientos del tipo de cambio que se experimentaron a finales de julio (el dólar oficial llegó a picos de $1380), las automotrices oficializaron la suba más abrupta de este 2025, que había estado marcado por aumentos de no más de un 2%.

La gran mayoría de las terminales aumentó sus precios de lista, desde un 2,2% en promedio por parte de Chevrolet hasta el 12% de Stellantis (si bien es una suba neta del 5,5% ya que avisaron que sus concesionarios bonificarán un 6,5% del valor). En el medio se ubicaron Toyota con un 3,5% (al igual que Ford) y Nissan, con un incremento cercano al 4%.

En medio de una suba generalizada, hubo excepciones. Por ejemplo, Mercedes-Benz, ahora representada por Prestige Auto en la Argentina, que mantuvo los valores de la Sprinter (también de sus otros modelos, pero al reflejarse en dólares, quedan fuera del análisis).

Chevrolet también mantuvo algunos valores, especialmente en los Onix, Tracker y Spark EUV, sus nuevos lanzamientos. En este caso, la política fue mantener los montos con los que se presentaron las nuevas versiones.

Así, en medio de un contexto marcado por los aumentos, estos son los autos que mantienen el valor compartido en julio:

MERCEDES-BENZ SPRINTER

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2 : $54.784.777

: $54.784.777 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2 : $64.352.902

: $64.352.902 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $64.262.135

: $64.262.135 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $65.061.404

: $65.061.404 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $71.344.197

: $71.344.197 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2 : $87.840.358

: $87.840.358 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529

Movilidad

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665 : $63.094.248

: $63.094.248 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665 : $64.153.255

: $64.153.255 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 : $69.632.796

: $69.632.796 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE : $85.618.969

: $85.618.969 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE : $113.164.591

: $113.164.591 Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior : $62.143.680

: $62.143.680 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $69.163.223

: $69.163.223 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $69.996.503

: $69.996.503 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549

El momento de cuando Mercedes alcanzó las 400.000 unidades fabricadas en el país Mercedes-Benz Argentina

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado : $87.916.321

: $87.916.321 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1 : $70.519.049

: $70.519.049 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $74.875.034

: $74.875.034 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1 : $75.055.760

: $75.055.760 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE : $87.689.099

: $87.689.099 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus : $91.828.920

: $91.828.920 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home : $73.665.449

: $73.665.449 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $78.317.726

: $78.317.726 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $81.686.997

: $81.686.997 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home : $96.444.418

: $96.444.418 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home : $73.203.205

: $73.203.205 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home : $77.389.896

: $77.389.896 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750

CHEVROLET ONIX

ONIX 1.0T LT MT: $25.560.900

$25.560.900 ONIX 1.0T LTZ AT: $28.546.900

$28.546.900 ONIX 1.0T PREMIER AT: $30.912.900

$30.912.900 ONIX 1.0T RS AT: $31.287.900

Nuevo Chevrolet Onix

CHEVROLET ONIX PLUS

ONIX PLUS 1.0T LT MT: $25.560.900

$25.560.900 ONIX PLUS 1.0T LTZ AT: $28.546.900

$28.546.900 ONIX PLUS 1.0T PREMIER AT: $30.912.900

Nuevo Chevrolet Onix en su versión hatchback y sedán

CHEVROLET TRACKER

TRACKER 1.2T LT AT: $31.774.900

$31.774.900 TRACKER 1.2T LTZ AT: $37.307.900

$37.307.900 TRACKER 1.2T PREMIER AT: $39.654.900

$39.654.900 TRACKER 1.2T RS AT: $39.990.900

Nuevo Chevrolet Tracker 2026

CHEVROLET SPARK

SPARK EUV ACTIV: $35.699.900