Pocos lo saben: cuáles son los autos que mantuvieron su precio en agosto 2025

Para agosto, las automotrices actualizaron sus precios con subas que no se habían visto este año; cuáles fueron las excepciones que no se movieron
Los movimientos del tipo de cambio que se experimentaron a finales de julio (el dólar oficial llegó a picos de $1380), las automotrices oficializaron la suba más abrupta de este 2025, que había estado marcado por aumentos de no más de un 2%.
La gran mayoría de las terminales aumentó sus precios de lista, desde un 2,2% en promedio por parte de Chevrolet hasta el 12% de Stellantis (si bien es una suba neta del 5,5% ya que avisaron que sus concesionarios bonificarán un 6,5% del valor). En el medio se ubicaron Toyota con un 3,5% (al igual que Ford) y Nissan, con un incremento cercano al 4%.
En medio de una suba generalizada, hubo excepciones. Por ejemplo, Mercedes-Benz, ahora representada por Prestige Auto en la Argentina, que mantuvo los valores de la Sprinter (también de sus otros modelos, pero al reflejarse en dólares, quedan fuera del análisis).
Chevrolet también mantuvo algunos valores, especialmente en los Onix, Tracker y Spark EUV, sus nuevos lanzamientos. En este caso, la política fue mantener los montos con los que se presentaron las nuevas versiones.
Así, en medio de un contexto marcado por los aumentos, estos son los autos que mantienen el valor compartido en julio:
MERCEDES-BENZ SPRINTER
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
CHEVROLET ONIX
- ONIX 1.0T LT MT: $25.560.900
- ONIX 1.0T LTZ AT: $28.546.900
- ONIX 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
- ONIX 1.0T RS AT: $31.287.900
CHEVROLET ONIX PLUS
- ONIX PLUS 1.0T LT MT: $25.560.900
- ONIX PLUS 1.0T LTZ AT: $28.546.900
- ONIX PLUS 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
CHEVROLET TRACKER
- TRACKER 1.2T LT AT: $31.774.900
- TRACKER 1.2T LTZ AT: $37.307.900
- TRACKER 1.2T PREMIER AT: $39.654.900
- TRACKER 1.2T RS AT: $39.990.900
CHEVROLET SPARK
- SPARK EUV ACTIV: $35.699.900
