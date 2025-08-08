La automotriz que no aumentó precios en agosto y presentó dos nuevos modelos para el mercado local

Además, Mercedes-Benz celebró un incremento en los pedidos de exportación y confirmó la llegada de nuevas unidades a la Argentina
En agosto, la mayoría de los autos registraron fuertes aumentos de precio como consecuencia de la suba de la cotización del dólar en julio, que fue del 13%. Mercedes-Benz, sin embargo, optó por mantener sin cambios su lista de precios sugeridos al público.
La marca, que ahora es representada en el país por Prestige Auto, aprovechó para comunicar la incorporación de dos novedades: el Mercedes-AMG GLC 43 Coupé y el Mercedes-AMG G 63. Los detalles técnicos de estos modelos se difundirán por la terminal en breve.
En un mismo reporte, la terminal informó que se logró un incremento del 30 % en los pedidos de unidades para exportación, lo que permite “proyectar un crecimiento sostenido e incluso la incorporación de nuevos destinos” en el corto plazo.
“Es un orgullo compartir que, a pocos días de cumplir los primeros tres meses de operaciones de Prestige Auto, ya estamos alcanzando hitos relevantes. Tal como lo anunciamos en junio, comenzamos el año con un objetivo de 14.000 unidades y proyectamos cerrar 2025 con un incremento del 20 % en la producción. Para 2026, estimamos alcanzar las 20.000 unidades fabricadas”, expresó Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.
En esa misma línea, Herrero agregó: “Este crecimiento está respaldado por una sólida estrategia comercial que impulsa tanto la oferta en el mercado interno como las exportaciones, que hoy representan el 60 % de nuestra producción”.
Respecto a los vehículos importados, el CEO anticipó que “la incorporación de nuevos modelos y el aumento en el volumen de importaciones permitirá duplicar la oferta de la marca en la Argentina, pasando de 1500 a 3000 unidades en 2025”.
Cómo quedaron los precios de Mercedes-Benz para agosto 2025
Para este octavo mes del año, el fabricante alemán informó los siguientes precios:
- Mercedes-Benz A 200 FL: US$56.500
- Mercedes-Benz A 250 4MATIC FL: US$72.800
- Mercedes-Benz A 200 FL Sedán: US$58.500
- Mercedes-Benz CLA 200: US$63.500
- Mercedes-Benz GLA 200 FL: US$65.000
- Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC FL: US$76.700
- Mercedes-Benz GLB 200 FL: US$66.400
- Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC FL: US$76.900
- Mercedes-Benz C 300 Avantgarde: US$76.900
- Mercedes-Benz C 300 AMG-Line: US$94.000
- Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC: US$105.000
- Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC: US$119.900
- Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé: US$140.000
- Mercedes-Benz E 450 4MATIC: US$182.000
- Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC FL: US$205.000
AMG
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL (Hatchback): US$106.600
- Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL (Hatchback): US$149.000
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL (Sedán): US$107.900
- Mercedes-AMG C 43 4MATIC: US$127.900
- Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé: US$165.500
- Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé: US$195.000
- Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL: US$240.000
- Mercedes-AMG G 63: US$400.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (Cromo): US$410.000
- Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: US$415.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (Carbono): US$430.000
ELÉCTRICOS
- Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC: US$102.000
- Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC FL: US$102.000
- Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900
SPRINTER
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
VITO
- Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro: US$64.437
- Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000