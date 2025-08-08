La automotriz que no aumentó precios en agosto y presentó dos nuevos modelos para el mercado local

En agosto, la mayoría de los autos registraron fuertes aumentos de precio como consecuencia de la suba de la cotización del dólar en julio, que fue del 13%. Mercedes-Benz, sin embargo, optó por mantener sin cambios su lista de precios sugeridos al público.

La marca, que ahora es representada en el país por Prestige Auto, aprovechó para comunicar la incorporación de dos novedades: el Mercedes-AMG GLC 43 Coupé y el Mercedes-AMG G 63. Los detalles técnicos de estos modelos se difundirán por la terminal en breve.

En un mismo reporte, la terminal informó que se logró un incremento del 30 % en los pedidos de unidades para exportación, lo que permite “proyectar un crecimiento sostenido e incluso la incorporación de nuevos destinos” en el corto plazo.

“Es un orgullo compartir que, a pocos días de cumplir los primeros tres meses de operaciones de Prestige Auto, ya estamos alcanzando hitos relevantes. Tal como lo anunciamos en junio, comenzamos el año con un objetivo de 14.000 unidades y proyectamos cerrar 2025 con un incremento del 20 % en la producción. Para 2026, estimamos alcanzar las 20.000 unidades fabricadas”, expresó Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

En esa misma línea, Herrero agregó: “Este crecimiento está respaldado por una sólida estrategia comercial que impulsa tanto la oferta en el mercado interno como las exportaciones, que hoy representan el 60 % de nuestra producción”.

Respecto a los vehículos importados, el CEO anticipó que “la incorporación de nuevos modelos y el aumento en el volumen de importaciones permitirá duplicar la oferta de la marca en la Argentina, pasando de 1500 a 3000 unidades en 2025”.

Cómo quedaron los precios de Mercedes-Benz para agosto 2025

Para este octavo mes del año, el fabricante alemán informó los siguientes precios:

Mercedes-Benz A 200 FL : US$56.500

: US$56.500 Mercedes-Benz A 250 4MATIC FL : US$72.800

: US$72.800 Mercedes-Benz A 200 FL Sedán : US$58.500

: US$58.500 Mercedes-Benz CLA 200 : US$63.500

: US$63.500 Mercedes-Benz GLA 200 FL : US$65.000

: US$65.000 Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC FL : US$76.700

: US$76.700 Mercedes-Benz GLB 200 FL : US$66.400

: US$66.400 Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC FL : US$76.900

: US$76.900 Mercedes-Benz C 300 Avantgarde : US$76.900

: US$76.900 Mercedes-Benz C 300 AMG-Line : US$94.000

: US$94.000 Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC : US$105.000

: US$105.000 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC : US$119.900

: US$119.900 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé : US$140.000

: US$140.000 Mercedes-Benz E 450 4MATIC : US$182.000

: US$182.000 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC FL: US$205.000

Mercedes-Benz CLA

AMG

Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL (Hatchback) : US$106.600

: US$106.600 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL (Hatchback) : US$149.000

: US$149.000 Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL (Sedán) : US$107.900

: US$107.900 Mercedes-AMG C 43 4MATIC : US$127.900

: US$127.900 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé : US$165.500

: US$165.500 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé : US$195.000

: US$195.000 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL : US$240.000

: US$240.000 Mercedes-AMG G 63 : US$400.000

: US$400.000 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (Cromo) : US$410.000

: US$410.000 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance : US$415.000

: US$415.000 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (Carbono): US$430.000

Mercedes-AMG A 35 4MATIC

ELÉCTRICOS

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC : US$102.000

: US$102.000 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC FL : US$102.000

: US$102.000 Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900

Mercedes-Benz EQA

SPRINTER

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2 : $54.784.777

: $54.784.777 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2 : $64.352.902

: $64.352.902 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $64.262.135

: $64.262.135 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $65.061.404

: $65.061.404 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $71.344.197

: $71.344.197 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2 : $87.840.358

: $87.840.358 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $69.297.529

: $69.297.529 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665 : $63.094.248

: $63.094.248 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665 : $64.153.255

: $64.153.255 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 : $69.632.796

: $69.632.796 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE : $85.618.969

: $85.618.969 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE : $113.164.591

: $113.164.591 Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior : $62.143.680

: $62.143.680 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $69.163.223

: $69.163.223 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $69.996.503

: $69.996.503 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $83.036.549

: $83.036.549 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado : $87.916.321

: $87.916.321 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1 : $70.519.049

: $70.519.049 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $74.875.034

: $74.875.034 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1 : $75.055.760

: $75.055.760 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE : $87.689.099

: $87.689.099 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus : $91.828.920

: $91.828.920 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home : $73.665.449

: $73.665.449 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $78.317.726

: $78.317.726 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $81.686.997

: $81.686.997 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home : $96.444.418

: $96.444.418 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home : $73.203.205

: $73.203.205 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home : $77.389.896

: $77.389.896 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750

Mercedes-Benz Sprinter

VITO

Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro : US$64.437

: US$64.437 Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000