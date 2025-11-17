Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en noviembre 2025

La marca del óvalo presentó un nuevo modelo que apunta a ubicarse entre los más vendidos de su segmento; cómo quedaron sus montos de lista para este mes
El sector automotor continúa experimentando un buen momento. En octubre se patentaron 51.982 vehículos, un 7,6% menos que en septiembre pero un 16,9% más que en su comparación interanual. En el acumulado ya se vendieron 552.484 vehículos 0km, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.
Con la llegada de un nuevo mes cada automotriz definió su nueva lista de precios, con políticas comerciales diversas. Por el lado de Ford, aumentó un 3,2% en promedio toda su oferta, con los mayores incrementos en la gama del Bronco Sport, que escaló un 6%. En contracara, la pickup Raptor disminuyó un 1,6%, un comportamiento similar al que tuvieron el Bronco y la gama completa de la F-150 (bajaron un 0,4%).
Por otro lado presentaron la nueva versión híbrida del Territory, el SUV que viene demostrando un gran rendimiento en el mercado local. Se ubicará entre las conocidas SEL y Titanium, manteniendo las mismas dimensiones pero combinando un motor 1.5 L turbo de cuatro cilindros junto a un impulsor eléctrico auto recargable e inyección directa.
La marca del óvalo vendió 5054 unidades el mes pasado, lo que representó un 10,3% de todo el mercado de autos. Estas cifras implicaron una caída del 5,2% respecto a septiembre, pero un crecimiento del 46,1% respecto a las de octubre 2024. Para continuar por este sendero, Ford definió sus precios para noviembre de la siguiente manera:
Precios de Ford para noviembre 2025
RANGER
4X2:
- XL: $49.859.800
- XLS MT: $57.765.100
- XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
4X4:
- XL: $55.047.400
- XLS V6 3.0L: $69.955.300
- Black MT: $67.945.000
- XLT Biturbo AT: $72.107.340
- LTD Biturbo AT: $78.074.770
- LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970
TERRITORY
- SEL: $47.840.500
- Trend Híbrido: $51.380.000 (nueva versión)
- Titanium: $57.675.100
BRONCO SPORT
- Big Bend 1.5L 4WD AT: $63.143.100
- Badlands 2.0L 4WD AT: $70.297.200
MAVERICK
- Maverick XLT: $52.636.080
- Maverick Lariat: $63.500.100
- Maverick Tremor: $66.178.200
KUGA HÍBRIDO
- Platinum: $83.879.600
BRONCO
- Badlands: $142.000.000
RANGER RAPTOR
- Ranger Raptor 3.0L V6: $117.860.000
F-150
- Lariat híbrida: $127.800.000
- Tremor: $134.900.000
- Raptor: $163.300.000
EVEREST
- Titanium: $88.790.300