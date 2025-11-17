Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en noviembre 2025

El sector automotor continúa experimentando un buen momento. En octubre se patentaron 51.982 vehículos, un 7,6% menos que en septiembre pero un 16,9% más que en su comparación interanual. En el acumulado ya se vendieron 552.484 vehículos 0km, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Con la llegada de un nuevo mes cada automotriz definió su nueva lista de precios, con políticas comerciales diversas. Por el lado de Ford, aumentó un 3,2% en promedio toda su oferta, con los mayores incrementos en la gama del Bronco Sport, que escaló un 6%. En contracara, la pickup Raptor disminuyó un 1,6%, un comportamiento similar al que tuvieron el Bronco y la gama completa de la F-150 (bajaron un 0,4%).

Por otro lado presentaron la nueva versión híbrida del Territory, el SUV que viene demostrando un gran rendimiento en el mercado local. Se ubicará entre las conocidas SEL y Titanium, manteniendo las mismas dimensiones pero combinando un motor 1.5 L turbo de cuatro cilindros junto a un impulsor eléctrico auto recargable e inyección directa.

La marca del óvalo vendió 5054 unidades el mes pasado, lo que representó un 10,3% de todo el mercado de autos. Estas cifras implicaron una caída del 5,2% respecto a septiembre, pero un crecimiento del 46,1% respecto a las de octubre 2024. Para continuar por este sendero, Ford definió sus precios para noviembre de la siguiente manera:

Precios de Ford para noviembre 2025

RANGER

4X2:

XL: $49.859.800

$49.859.800 XLS MT: $57.765.100

$57.765.100 XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200

La Ford Ranger arranca en los $49.859.800

4X4:

XL: $55.047.400

$55.047.400 XLS V6 3.0L: $69.955.300

$69.955.300 Black MT: $67.945.000

$67.945.000 XLT Biturbo AT: $72.107.340

$72.107.340 LTD Biturbo AT: $78.074.770

$78.074.770 LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970

La versión Black cotiza a $67.945.000

TERRITORY

SEL: $47.840.500

$47.840.500 Trend Híbrido: $51.380.000 (nueva versión)

$51.380.000 (nueva versión) Titanium: $57.675.100

El Ford Territory Híbrido salió al mercado a un precio de $51.380.000

BRONCO SPORT

Big Bend 1.5L 4WD AT: $63.143.100

$63.143.100 Badlands 2.0L 4WD AT: $70.297.200

La gama del Bronco Sport aumentó un 6% Ford

MAVERICK

Maverick XLT: $52.636.080

$52.636.080 Maverick Lariat: $63.500.100

$63.500.100 Maverick Tremor: $66.178.200

La Maverick Tremor figura a $66.178.200

KUGA HÍBRIDO

Platinum: $83.879.600

El Kuga híbrido escaló hasta los $83.879.600

BRONCO

Badlands: $142.000.000

El Bronco Badlands tiene un precio de $142.000.000

RANGER RAPTOR

Ranger Raptor 3.0L V6: $117.860.000

La Ranger Raptor bajó un 1,6%

F-150

Lariat híbrida: $127.800.000

$127.800.000 Tremor: $134.900.000

$134.900.000 Raptor: $163.300.000

La F-150 Tremor está a $134.900.000

EVEREST

Titanium: $88.790.300