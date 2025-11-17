LA NACION

Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en noviembre 2025

La marca del óvalo presentó un nuevo modelo que apunta a ubicarse entre los más vendidos de su segmento; cómo quedaron sus montos de lista para este mes

El Ford Territory Híbrido salió al mercado a un precio de $51.380.000
El sector automotor continúa experimentando un buen momento. En octubre se patentaron 51.982 vehículos, un 7,6% menos que en septiembre pero un 16,9% más que en su comparación interanual. En el acumulado ya se vendieron 552.484 vehículos 0km, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Con la llegada de un nuevo mes cada automotriz definió su nueva lista de precios, con políticas comerciales diversas. Por el lado de Ford, aumentó un 3,2% en promedio toda su oferta, con los mayores incrementos en la gama del Bronco Sport, que escaló un 6%. En contracara, la pickup Raptor disminuyó un 1,6%, un comportamiento similar al que tuvieron el Bronco y la gama completa de la F-150 (bajaron un 0,4%).

Uno de los SUV más vendidos de una reconocida automotriz estrenó nueva generación en la Argentina

Por otro lado presentaron la nueva versión híbrida del Territory, el SUV que viene demostrando un gran rendimiento en el mercado local. Se ubicará entre las conocidas SEL y Titanium, manteniendo las mismas dimensiones pero combinando un motor 1.5 L turbo de cuatro cilindros junto a un impulsor eléctrico auto recargable e inyección directa.

La marca del óvalo vendió 5054 unidades el mes pasado, lo que representó un 10,3% de todo el mercado de autos. Estas cifras implicaron una caída del 5,2% respecto a septiembre, pero un crecimiento del 46,1% respecto a las de octubre 2024. Para continuar por este sendero, Ford definió sus precios para noviembre de la siguiente manera:

Precios de Ford para noviembre 2025

RANGER

4X2:

  • XL: $49.859.800
  • XLS MT: $57.765.100
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
La Ford Ranger arranca en los $49.859.800
4X4:

  • XL: $55.047.400
  • XLS V6 3.0L: $69.955.300
  • Black MT: $67.945.000
  • XLT Biturbo AT: $72.107.340
  • LTD Biturbo AT: $78.074.770
  • LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970
La versión Black cotiza a $67.945.000
TERRITORY

  • SEL: $47.840.500
  • Trend Híbrido: $51.380.000 (nueva versión)
  • Titanium: $57.675.100
El Ford Territory Híbrido salió al mercado a un precio de $51.380.000
BRONCO SPORT

  • Big Bend 1.5L 4WD AT: $63.143.100
  • Badlands 2.0L 4WD AT: $70.297.200
La gama del Bronco Sport aumentó un 6%
MAVERICK

  • Maverick XLT: $52.636.080
  • Maverick Lariat: $63.500.100
  • Maverick Tremor: $66.178.200
La Maverick Tremor figura a $66.178.200
KUGA HÍBRIDO

  • Platinum: $83.879.600
El Kuga híbrido escaló hasta los $83.879.600
BRONCO

  • Badlands: $142.000.000
El Bronco Badlands tiene un precio de $142.000.000
RANGER RAPTOR

  • Ranger Raptor 3.0L V6: $117.860.000
La Ranger Raptor bajó un 1,6%
F-150

  • Lariat híbrida: $127.800.000
  • Tremor: $134.900.000
  • Raptor: $163.300.000
La F-150 Tremor está a $134.900.000
EVEREST

  • Titanium: $88.790.300
El Everest cotiza a $88.790.300
