Uno de los SUV más vendidos de una reconocida automotriz estrenó nueva generación en la Argentina

El mercado de los vehículos de lujo se duplicó en la Argentina respecto al año pasado, sumando más alternativas a su gama de sus modelos. Esto surgió como consecuencia de una mayor flexibilidad en las importaciones y la baja impositiva implementada a comienzos de año.

En ese contexto, Audi lanzó la tercera generación del Q5, el SUV que se fabrica para todo el mundo en San José Chiapa, México —a excepción de China—.

Actualmente, la compañía de los cuatro anillos cuenta con un 31,8% del mercado de lujo, lo que le permite liderar el segmento premium al igual que en 10 de los últimos 16 años. En ese contexto, la marca alemana modifica su segundo modelo más vendido en el país (que representa un 20% de todas las ventas), detrás del Q3 (que cuenta con un 23%).

El Q5 es el segundo modelo más vendido de Audi en la Argentina

El nuevo modelo se presentó en el espacio Figueras Polo Stables, en coincidencia con el anuncio de la incorporación de Delfina Blaquier y Nacho Figueras como embajadores de la marca.

El SUV se presentó en el Figueras Polo Stables, tras un viaje de prueba para periodistas desde el Audi Lounge en la Av. Figueroa Alcorta

Los principales cambios vienen de la mano de un nuevo diseño estilizado y un aspecto más moderno, con la parrilla Singleframe más ancha en el frontal. La versión Sportback ofrece una silueta más dinámica gracias a la caída del techo desde el pilar B, una banda de luz horizontal en la parte trasera y un alerón integrado que acentúa su perfil atlético.

La versión Sportback ofrece una silueta más dinámica gracias a la caída del techo

Están disponibles cinco versiones en total (Advanced, Advanced Plus, Sportback Advanced, Sportback S line y SQ5 Sportback). Son tres opciones de motorización pero todas cunetan con caja S tronic y tracción quattro en las cuatro ruedas.

Toda la gama Q5 adopta en su interior el concepto “Digital Stage”, con un instrumental de 11,9”, pantalla central táctil MMI de 14.5”, pantalla para el acompañante de 10.9” (opcional) e iluminación ambiental con luz de interacción dinámica.

Toda la gama adopta en su interior el concepto “Digital Stage”, con la tercera pantalla (la del acompañante) como opcional

Las versiones Advanced y Sportback Advanced vienen con un motor 2.0 L que otorga una potencia de 200 CV y un torque de 340 Nm de torque. Alcanza una velocidad máxima de 226 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Además incorporan faros LED Plus, sistema de sonido Audi, techo panorámico, cargador inalámbrico, cámara trasera, sensores de estacionamiento y múltiples asistencias a la conducción.

Las versiones Advanced y Sportback Advanced tienen una potencia de 200 CV

Por el lado de las alternativas Advanced Plus y Sportback S line tienen un motor 2.0 L que entrega 272 CV y 400 Nm de torque. Su velocidad máxima es de 250 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos. El equipamiento se eleva gracias a que cuenta con faros Matrix LED, sistema de sonido Bang & Olufsen 3D, Head-Up Display, cámaras de entorno, llantas Audi Sport de 20”, volante deportivo y detalles interiores exclusivos.

Las alternativas Advanced Plus y Sportback S line entregan 272 CV

Finalmente, la deportiva tope de gama SQ5 Sportback se incorpora por primera vez al mercado argentino y lo hace de la mano de un V6 3.0 L que entrega unos 367 CV y 550 Nm de torque, además de que cuenta con suspensión neumática adaptativa de serie. Su velocidad tope también es de 250 km/h pero con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

El SQ5 Sportback llega por primera vez al mercado argentino y lo hace de la mano de un V6 3.0 L que entrega unos 367 CV

En lo que es su diseño exterior incluye escape cuádruple, llantas Audi Sport de 21”, luces traseras OLED y detalles exclusivos S. El interior suma una pantalla digital más para el acompañante, tapizados en microfibra de cuero con grabado S, volante calefaccionado y sistema de sonido Bang & Olufsen.

El nuevo Audi Q5 llegó a la Argentina de la mano de cinco versiones

La seguridad de base es muy completa en todas las versiones. Brinda desde la alternativa base control crucero adaptativo con función de esquive, frenado automático de emergencia, asistente de cambio y salida involuntaria de carril; cámaras Top View (para el de 272 CV), Head-Up Display configurable (para las versiones 272 CV y SQ5), sensores de estacionamiento delanteros y traseros, también asistente de estacionamiento automático. Sale a la venta toda la gama al mercado argentino con los siguientes precios:

Audi Q5 Advanced: US$86.686

US$86.686 Audi Q5 Advanced Plus: US$102.000

US$102.000 Audi Q5 Sportback Advanced: US$89.028

US$89.028 Audi Q5 Sportback S line: US$:107.232

US$:107.232 Audi SQ5 Sportback: US$:134.000

La gama de colores exteriores incluye opciones sin costo como Blanco Arkona, Rojo Granadina, Azul Navarra, Gris Tambora y Verde Distrito, además de colores exclusivos para el SQ5 y el Sportback S line como Azul Ultra y Dorado Sakhir.

El nuevo Audi SQ5 Sportback en Verde Distrito

“La nueva generación del Audi Q5 representa un salto tecnológico y emocional para Audi en todo el mundo, especialmente para nuestros clientes. Ellos valoran los atributos que siempre caracterizaron a este modelo y hoy la variedad de la gama. Con este lanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, el diseño y la excelencia en cada detalle” resumió Conrado Wittstatt, Gerente General de Audi Argentina.