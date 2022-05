Preocupa a las automotrices un pedido del Banco Central

Parecía que habían llegado a un acuerdo en las últimas semanas para garantizar el abastecimiento oficial de dólares a los autopartistas, a través de la postergación de pagos propios al exterior durante 180 días por unos US$ 150 millones como aporte para descomprimir la demanda de divisas. Pero las terminales automotrices se encontraron ahora con un nuevo pedido del Banco Central (BCRA): que sean ellas mismas las que financien a sus proveedores si la autoridad monetaria llega a tener restricciones para cumplir, ya que las necesidades de dólares serían mucho mayores en los próximos meses.

“Lo que quiere el Banco Central es cerrar el acuerdo y desligarse si hay problemas para abastecer de dólares a los autopartistas. Nos deja a nosotros la responsabilidad de financiar a los proveedores para que no se frene la producción”, señaló una fuente de una automotriz que participa de las negociaciones con el Central. “El diálogo no está cerrado y seguimos negociando”, agregó.

Esta semana, las terminales analizarán en el seno de Adefa (la asociación de fábricas de autos) la nueva exigencia de las autoridades, que pone al sector entre la espada y la pared. “Si decimos que no y los proveedores no nos entregan piezas, se frena la producción, no podemos exportar y tenemos menos dólares para importar, es un círculo vicioso”, explicó.

Hace 10 días, las automotrices habían aceptado el pedido de la autoridad monetaria de prorrogar pagos por unos US$150 millones de sus propias importaciones para que esos dólares sean redireccionados a los autopartistas y no se interrumpa la producción. El acuerdo se iba a cerrar empresa por empresa, en función de la balanza comercial de cada una y sus necesidades de importar modelos.

La señal de alarma de los autopartistas sonó a fines de abril, cuando los fabricantes enviaron una nota al presidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtiendo que se estaban quedando sin stock por la imposibilidad de acceder a dólares para importar insumos. La carta contó con el respaldo de toda la cadena automotriz, incluido el sindicato Smata.

“Esos US$150 millones en importaciones surgieron de un cálculo que hicieron Adefa y AFAC (la cámara de autopartistas) en función de los problemas de 47 proveedores que estaban sin stock ya en ese momento. Pero, ¿y el resto? Es mucho más grande la demanda”, indicaron en una automotriz. “Nosotros no podemos financiarlo”, agregaron.

El conflicto por las importaciones escaló en marzo, cuando el BCRA estableció mediante la resolución A 7466 que los sectores productivos pueden solicitar dólares por el monto demandado en 2021 más un 5% adicional para el caso de las importaciones no automáticas. El excedente de esa cifra sufre una prórroga de 180 días, en un contexto de escasez de reservas por el aumento de las importaciones de energía y la necesidad de acumular dólares que fijó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero el sector automotriz planea un aumento de producción del 23% este año, que se traslada a toda la cadena, y no puede esperar seis meses para que le liberen dólares. “Para fabricar más autos todos necesitamos más piezas y el sector autopartista tiene que incrementar su volumen en ese porcentaje. No se trata de anticipar importaciones”, repiten en las terminales.

El otro reclamo que formulan es que las autorizaciones para importar autos –canalizadas a través de las SIMIs, el sistema de monitoreo oficial- salgan en tiempo y forma cada mes, como se comprometió el Ministerio de Desarrollo Productivo a principio de año con Adefa. “Nos están autorizando entre el 40 y el 50% de lo establecido y así es muy difícil planificar. ¿Cómo vamos a postergar pagos y financiar eventualmente a los proveedores si no tenemos claro lo que nos dejan importar?”, resaltó la fuente de la terminal.

“El Ministerio (por Desarrollo Productivo) no interviene en las reuniones con el Central, no se hablan entre ellos”, remató.